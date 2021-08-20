野外步出2｜奶仔方紹聰繼續派福利 女神長拍長有 波波曬到甩皮 梁茵瞓浴缸騷美腿
由奶仔方紹聰主持的《野外步出》早前在無綫J2台播出，集合多位女神上山下海，吸引唔少觀眾注意。早前《野外步出2》開拍，奶仔艷福有增無減，再次帶住班女神周圍貢介紹香港的好去處及特色活動，嘉賓包括波波黃婧靈、汁汁姐鄧伊婷與梁茵等，當中波波更以泳裝落水，曬到個背脊燶晒，好彩前面保得住啫！
撰文：東方新地 圖片：波波IG、hkbarefoot IG、鄧伊婷IG、傅嘉莉IG、梁茵IG
《野外步出2》繼續刺激觀眾眼球
奶仔方紹聰在第一輯《野外步出》帶住多位女藝人上山下海玩得好刺激，成功吸引觀眾眼球，新一輯《野外步出2》，奶仔繼續邀請女神參與，玩盡海陸空戶外活動。
女神陣容大公開拍攝
由於節目仍在進行拍攝中，未知幾時出街，不過女神陣容就可以預告一下，據知《野外步出2》將會有波波黃婧靈、汁汁姐鄧伊婷、梁茵、傅嘉莉、蔡嘉欣和李君妍等等。
波波變朱古力波
當中最令人最期待應該是波波黃婧靈，改名為黃婧靈的波波更見進取，日前她在社交網po了一張拍攝《野外步出2》時，浸在泳池邊的照片，之後她再po一張背脊的特寫照，留言曬燶了：「痛到bra都唔係好戴到」。
梁茵瞓浴缸極誘人
波波就落水，梁茵就舒服得多，早前她在社交網po出在酒店瞓入浴缸騷美腿的照片，表示為《野外步出2》率先睇景，唔知佢會同奶仔玩啲咩呢？