野外步出2｜奶仔方紹聰繼續派福利 女神長拍長有 波波曬到甩皮 梁茵瞓浴缸騷美腿

由奶仔方紹聰主持的《野外步出》早前在無綫J2台播出，集合多位女神上山下海，吸引唔少觀眾注意。早前《野外步出2》開拍，奶仔艷福有增無減，再次帶住班女神周圍貢介紹香港的好去處及特色活動，嘉賓包括波波黃婧靈、汁汁姐鄧伊婷與梁茵等，當中波波更以泳裝落水，曬到個背脊燶晒，好彩前面保得住啫！

撰文：東方新地 圖片：波波IG、hkbarefoot IG、鄧伊婷IG、傅嘉莉IG、梁茵IG