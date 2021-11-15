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野外步出2｜方紹聰左右逢源 蜜會Heidi打情罵俏 搞到被沙蝨咬

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撰文：東方新地

《野外步出2》來到第5集，奶仔方紹聰請來非常有膽色的譚嘉儀示範飛車飄移，估唔到烈女都有心傷時，傾偈環節又係喊晒。第6集就唔同呢！來自Super Girls的Heidi以女神姿態與奶仔約會，不時打情罵俏開心到痺，不過花心奶仔都有今日，拍攝一幕瞓在地上被Heidi打的鏡頭，竟被沙蝨咬到隻腳有超過50粒蝨癩，睇見都覺得痕。

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》提供

《野外步出2》奶仔學飄移

在第5集的《野外步出2》，女嘉賓是譚嘉儀，她完美示範如何頭移又尾擺，飄移境界，令大家對女司機揸車技術一定麻麻的定律改觀，原來譚嘉儀唔止有私家車牌，還擁有中型貨車牌及電單車牌，是圈中的女車手 ，所以奶仔亦要跟譚嘉儀學飄移。

奶仔在《野外步出2》第5集，請來譚嘉儀做嘉賓。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔在《野外步出2》第5集，請來譚嘉儀做嘉賓。（圖片來源：《野外步出2》發相）
譚嘉儀好認真玩飄移，奶仔卻在搞笑。（圖片來源：《野外步出2》發相）
譚嘉儀好認真玩飄移，奶仔卻在搞笑。（圖片來源：《野外步出2》發相）

譚嘉儀外剛內柔

譚嘉儀控制汽車技術就好超卓，控制情緒方面又點？結果她又被奶仔搞喊，講到人生路上曾遇過的失意事情，一樣感情大爆發。

譚嘉儀近年愛上玩車及鑽研飄移技術。（圖片來源：《野外步出2》發相）
譚嘉儀近年愛上玩車及鑽研飄移技術。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔彈結他，與譚嘉儀jam歌。（圖片來源：《野外步出2》預告影片截圖）
奶仔彈結他，與譚嘉儀jam歌。（圖片來源：《野外步出2》預告影片截圖）

奶仔約會Heidi願望達成

《野外步出2》第6集的女嘉賓是Super Girls成員Heidi (李靜儀)，奶仔表示相信每個男仔都曾經有一個夢想，就係可以同靜儀約會一天，而奶仔就達成心願，與Heidi一齊去高流灣尋覓隱世墨魚丸，以及體驗車中泊(Car camping)。二人在夜晚築起營火，彈結他唱歌講心事，究竟奶仔最後成功製造浪漫定係收好人卡？

奶仔同Heidi身貼身咁坐，會唔會太親密？（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔同Heidi身貼身咁坐，會唔會太親密？（圖片來源：《野外步出2》發相）
二人仲去體驗車Camping。（圖片來源：《野外步出2》發相）
二人仲去體驗車Camping。（圖片來源：《野外步出2》發相）

最後得到50粒蝨癩

奶仔開心原來要付出代價，他自爆當日為了節目，需要睡在地上被Heidi打，回家後卻發現被沙蝨咬，成隻腳超過40-50粒，痕癢難耐。奶仔說：「 嗰陣時係超級痕，啲蝨癩多到連大髀底都有，大家睇節目嘅時候，如果眼利應該會見到我隻腳有疤痕，所以拍攝《野外步出2》真係唔簡單。」奶仔有得同Heidi卿卿我我，畀蝨咬都抵啦！

奶仔與Heidi玩得好開心。（圖片來源：《野外步出2》預告影片截圖）
奶仔與Heidi玩得好開心。（圖片來源：《野外步出2》預告影片截圖）
奶仔與Heidi拍完節目，回家後發現成隻腳都係蝨癩，上到大髀都有，睇見都覺得好痕同痛。（圖片來源：奶仔提供）
奶仔與Heidi拍完節目，回家後發現成隻腳都係蝨癩，上到大髀都有，睇見都覺得好痕同痛。（圖片來源：奶仔提供）

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