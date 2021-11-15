野外步出2｜方紹聰左右逢源 蜜會Heidi打情罵俏 搞到被沙蝨咬
《野外步出2》來到第5集，奶仔方紹聰請來非常有膽色的譚嘉儀示範飛車飄移，估唔到烈女都有心傷時，傾偈環節又係喊晒。第6集就唔同呢！來自Super Girls的Heidi以女神姿態與奶仔約會，不時打情罵俏開心到痺，不過花心奶仔都有今日，拍攝一幕瞓在地上被Heidi打的鏡頭，竟被沙蝨咬到隻腳有超過50粒蝨癩，睇見都覺得痕。
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》提供
《野外步出2》奶仔學飄移
在第5集的《野外步出2》，女嘉賓是譚嘉儀，她完美示範如何頭移又尾擺，飄移境界，令大家對女司機揸車技術一定麻麻的定律改觀，原來譚嘉儀唔止有私家車牌，還擁有中型貨車牌及電單車牌，是圈中的女車手 ，所以奶仔亦要跟譚嘉儀學飄移。
譚嘉儀外剛內柔
譚嘉儀控制汽車技術就好超卓，控制情緒方面又點？結果她又被奶仔搞喊，講到人生路上曾遇過的失意事情，一樣感情大爆發。
奶仔約會Heidi願望達成
《野外步出2》第6集的女嘉賓是Super Girls成員Heidi (李靜儀)，奶仔表示相信每個男仔都曾經有一個夢想，就係可以同靜儀約會一天，而奶仔就達成心願，與Heidi一齊去高流灣尋覓隱世墨魚丸，以及體驗車中泊(Car camping)。二人在夜晚築起營火，彈結他唱歌講心事，究竟奶仔最後成功製造浪漫定係收好人卡？
最後得到50粒蝨癩
奶仔開心原來要付出代價，他自爆當日為了節目，需要睡在地上被Heidi打，回家後卻發現被沙蝨咬，成隻腳超過40-50粒，痕癢難耐。奶仔說：「 嗰陣時係超級痕，啲蝨癩多到連大髀底都有，大家睇節目嘅時候，如果眼利應該會見到我隻腳有疤痕，所以拍攝《野外步出2》真係唔簡單。」奶仔有得同Heidi卿卿我我，畀蝨咬都抵啦！