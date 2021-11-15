野外步出2｜方紹聰左右逢源 蜜會Heidi打情罵俏 搞到被沙蝨咬

《野外步出2》來到第5集，奶仔方紹聰請來非常有膽色的譚嘉儀示範飛車飄移，估唔到烈女都有心傷時，傾偈環節又係喊晒。第6集就唔同呢！來自Super Girls的Heidi以女神姿態與奶仔約會，不時打情罵俏開心到痺，不過花心奶仔都有今日，拍攝一幕瞓在地上被Heidi打的鏡頭，竟被沙蝨咬到隻腳有超過50粒蝨癩，睇見都覺得痕。

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》提供