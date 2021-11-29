野外步出2｜方紹聰又氹掂傅嘉莉落水濕身 陳約臨「復出」衝落山勁驚險

《野外步出2》來到第9、第10集，嘉賓是傅嘉莉、陳約臨及鍾晴，估唔到無綫花旦中是非多多的傅嘉莉，去到野外進行活動，人氣竟輸畀主持方紹聰(奶仔)；至於在今年奧運甩碌失禮人前的陳約臨，就與鍾晴一齊挑戰越野單車，又有人畀奶仔搞到喊喇！

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖