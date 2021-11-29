野外步出2｜方紹聰又氹掂傅嘉莉落水濕身 陳約臨「復出」衝落山勁驚險
《野外步出2》來到第9、第10集，嘉賓是傅嘉莉、陳約臨及鍾晴，估唔到無綫花旦中是非多多的傅嘉莉，去到野外進行活動，人氣竟輸畀主持方紹聰(奶仔)；至於在今年奧運甩碌失禮人前的陳約臨，就與鍾晴一齊挑戰越野單車，又有人畀奶仔搞到喊喇！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖
《野外步出2》奶仔同傅嘉莉鬥人氣
第9集的《野外步出2》，嘉賓是傅嘉莉，方紹聰(奶仔)今集約埋傅嘉莉Kelly玩水上電單車，穿越西貢多個特別地形及洞穴，之後又去到近期西貢熱點綠蛋島。究竟去到野外環境，奶仔受遊人歡迎啲定係傅嘉莉受歡迎啲？
奶仔受寵若驚
奶仔對本刊記者說：「第9集比較得意嘅係，傅嘉莉正常嚟講應該紅過我多人識過我，但係去到野外環境呢，我哋去玩水上電單車，去到嗰度啲人見到我同我傾咗好多關於野外嘅資訊啦！好多人喺西貢郊野公園見到我好開心，佢哋仲話因為睇咗《野外步出》先會去郊外玩，真係令我好開心。」
陳約臨與鍾晴挑戰越野單車
至於第10集的《野外步出2》，嘉賓打孖上有陳約臨與鍾晴，奶仔今集帶住兩位兩嘉賓去挑戰越野單車，結果過山波、落樓梯時發生意外，場面非常驚險。奶仔說：「陳約臨同鍾晴真係好驚，其中一幕陳約臨『cut車』，落前brake落得太大力，令成個人衝向前，連教練都畀佢嚇一跳，因為真係都幾危險！」而鍾晴就邊玩邊喊，奶仔笑指今次她流的是「恐懼的眼淚」。