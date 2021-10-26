野外步出2｜方紹聰有25女神陪玩獲封「小花攝石」 激讚波波太犀利
無綫日前舉行完節目巡禮，宣布不斷有新劇同綜藝節目推出， J2 台亦唔執輸，C君升任做節目創意總監後，將有一連串新景象。今年一月推出的《 野外步出》再次添食，《野外步出2》打頭炮於11月1日出街，主持奶仔方紹聰繼續帶大家發掘香港又靚又好玩的戶外活動，共19集請來25位索女嘉賓，奶仔被封「小花攝石」，嘉賓當中竟然有一位可令閱女無數的奶仔有反應，真係唔簡單！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》影片截圖
《野外步出2》一周播兩日
《野外步出2》將於11月1日逢星期一、二晚上10時半在J2台推出，新一季共有19集，共25位美女嘉賓，戶外刺激活動包括：越野車、水上電單車、高級行山路線、汽車漂移、探索山洞、帆船、汽車漂移、越野單車、水上樂園、賽艇、直立板等等，活動之多不能盡錄。主持人奶仔方紹聰在圈中人緣勁好，不少小花都爭住做嘉賓，奶仔真係好幸福！
女嘉賓中有人冧莊
上一輯的《野外步出》有17位女嘉賓出過場，《野外步出2》再加碼，請來關嘉敏、江嘉敏、黃美棋、朱智賢、李君妍、蔡嘉欣、黃婧靈(波波)、何泳芍(Honey)、李靜儀 [email protected]、鄧伊婷、譚嘉儀、傅嘉莉、鍾晴、陳約臨、謝芷倫、梁茵、彭慧中、鄭融、陳嘉慧、胡美貽、王菲、黃嘉雯、林凱恩、曾淑雅 (Jumbo)及陳詩欣共25位美女，當中只有江嘉敏、何泳芍、陳約臨是冧莊。
喇叭江嘉敏打頭陣
在無綫發放的預告片中，未見有鄭融現身，而上一輯玩懸崖飛索玩到喊兼差啲爆粗的江嘉敏，就被奶仔指依舊是最嘈吵的女嘉賓：「係呀！依家江嘉敏嘅叫聲就好似《野外步出》嘅其中一個特色，所以第一輯第一集佢嘅瘋狂叫聲同接近講粗口嘅邊緣，我哋呢輯第一集都特登搵番佢同黃美棋去水上樂園驚一驚。」
奶仔對女嘉賓有反應
要數最難忘的一位女嘉賓，奶仔首選波波(黃婧靈)，他說：「我奶仔拍過咁多集《野外步出》都有啲歷練，但係波波真係太犀利，犀利到我有啲尷尬，嗰集係波波VS奶仔，同埋以前好多報道都係講佢身材，好少認真了解佢個人，同佢傾完偈，原來佢一個好努力嘅人，大家攞個心出嚟傾，所以嗰集真係好深刻！」至於奶仔在玩場見到波波有冇反應，佢就話：「唔記得，到時請觀眾睇嗰一集留意吓，如果見到我有反應幫我圈出來。」