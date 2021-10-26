野外步出2｜方紹聰有25女神陪玩獲封「小花攝石」 激讚波波太犀利

無綫日前舉行完節目巡禮，宣布不斷有新劇同綜藝節目推出， J2 台亦唔執輸，C君升任做節目創意總監後，將有一連串新景象。今年一月推出的《 野外步出》再次添食，《野外步出2》打頭炮於11月1日出街，主持奶仔方紹聰繼續帶大家發掘香港又靚又好玩的戶外活動，共19集請來25位索女嘉賓，奶仔被封「小花攝石」，嘉賓當中竟然有一位可令閱女無數的奶仔有反應，真係唔簡單！

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》影片截圖