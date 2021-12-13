野外步出2｜方紹聰請彭慧中著泳裝玩海上瑜伽：做《流行都市》嘥咗佢

《野外步出2》來到第13、第14集，嘉賓是彭慧中與鄭融，彭慧中10年參選港姐入行，雖代表作欠奉，但憑住出眾身材與靚腳成為連登女神。今次與方紹聰一齊去玩直立板，在討論區被封「J慧中」的她在板上示範瑜伽動作夠晒睇頭，不過方紹聰就戥佢唔抵，仲話公司只安排她主持《流行都市》，其實嘥咗佢！