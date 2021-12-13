野外步出2｜方紹聰請彭慧中著泳裝玩海上瑜伽：做《流行都市》嘥咗佢
《野外步出2》來到第13、第14集，嘉賓是彭慧中與鄭融，彭慧中10年參選港姐入行，雖代表作欠奉，但憑住出眾身材與靚腳成為連登女神。今次與方紹聰一齊去玩直立板，在討論區被封「J慧中」的她在板上示範瑜伽動作夠晒睇頭，不過方紹聰就戥佢唔抵，仲話公司只安排她主持《流行都市》，其實嘥咗佢！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖、[email protected]、連登討論區
《野外步出2》最期待女嘉賓出場
《野外步出2》第13集嘉賓彭慧中入行已11年，近年主要主持《流行都市》，未有其他拍劇工作，不過她的知名度與人氣一啲都唔弱。奶仔方紹聰早前曾瀏覽各大討論區，發現網民最期待的嘉賓是32歲的「J慧中」(網民為她改)，奶仔笑言《野外步出2》 終於請到「J慧中」，好讓各位兄弟可以開心一下。
「J慧中」坐姿最誘人
奶仔說：「我同彭慧中今次去咗西貢一個叫『吊鐘洲』嘅地方玩直立板，呢個地方平時好難去，希望大家睇到呢個地方啲岩石係好靚嘅。我同彭慧人講，其實上網好多討論區網民都好鍾意睇佢，TVB係嘥咗佢，淨係畀佢做《流行都市》，大家都好想睇到佢著泳裝呀！性感少少嘅演出，今次《野外步出2》畀大家睇到彭慧中啦！啲網民全部都叫佢『J慧中』，每日下午1點幾大家都開po叫開電視一齊睇彭慧中，一齊J佢個坐姿，所以某幾個討論區嘅朋友仔，呢集應該會睇得開心。」
網民見中即J
鄭融袋錢入奶仔袋
至於第14集《野外步出2》的嘉賓鄭融，奶仔就會同佢一齊去地心探險記，研究香港的地貌形成，由於山洞入面漆黑一片，地況非常險要，所以過程驚險。在節目中， 身為前輩的鄭融提到多年來在娛樂圈的經歷，醒了不少處世tips畀奶仔。奶仔說：「其實鄭融入行時我都仲係讀緊書，中學時期我已經聽佢嗰首〈紅綠燈〉，請到呢位前輩歌手嚟《野外步出2》真係好開心，我見到佢時好緊張，不過去到野外地方就變成佢緊張。節目內鄭融亦分享喺圈中遇到低潮位點樣去處理，聽完真係獲益良多。」