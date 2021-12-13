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野外步出2｜方紹聰請彭慧中著泳裝玩海上瑜伽：做《流行都市》嘥咗佢

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撰文：東方新地

《野外步出2》來到第13、第14集，嘉賓是彭慧中與鄭融，彭慧中10年參選港姐入行，雖代表作欠奉，但憑住出眾身材與靚腳成為連登女神。今次與方紹聰一齊去玩直立板，在討論區被封「J慧中」的她在板上示範瑜伽動作夠晒睇頭，不過方紹聰就戥佢唔抵，仲話公司只安排她主持《流行都市》，其實嘥咗佢！

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖、[email protected]、連登討論區

《野外步出2》第13集嘉賓彭慧中。（圖片來源：《野外步出2》發相）
《野外步出2》第13集嘉賓彭慧中。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔大爆彭慧中是網民最期待的女嘉賓。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔大爆彭慧中是網民最期待的女嘉賓。（圖片來源：《野外步出2》發相）

《野外步出2》最期待女嘉賓出場

《野外步出2》第13集嘉賓彭慧中入行已11年，近年主要主持《流行都市》，未有其他拍劇工作，不過她的知名度與人氣一啲都唔弱。奶仔方紹聰早前曾瀏覽各大討論區，發現網民最期待的嘉賓是32歲的「J慧中」(網民為她改)，奶仔笑言《野外步出2》 終於請到「J慧中」，好讓各位兄弟可以開心一下。

彭慧中在直立板上大玩瑜伽。（圖片來源：《野外步出2》發相）
彭慧中在直立板上大玩瑜伽。（圖片來源：《野外步出2》發相）
彭慧中為人不拘小節，玩起上來都好放。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
彭慧中為人不拘小節，玩起上來都好放。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
彭慧中甚深網民歡迎。（圖片來源：IG@phoebspang）
彭慧中深受網民歡迎。（圖片來源：[email protected]

「J慧中」坐姿最誘人

奶仔說：「我同彭慧中今次去咗西貢一個叫『吊鐘洲』嘅地方玩直立板，呢個地方平時好難去，希望大家睇到呢個地方啲岩石係好靚嘅。我同彭慧人講，其實上網好多討論區網民都好鍾意睇佢，TVB係嘥咗佢，淨係畀佢做《流行都市》，大家都好想睇到佢著泳裝呀！性感少少嘅演出，今次《野外步出2》畀大家睇到彭慧中啦！啲網民全部都叫佢『J慧中』，每日下午1點幾大家都開po叫開電視一齊睇彭慧中，一齊J佢個坐姿，所以某幾個討論區嘅朋友仔，呢集應該會睇得開心。」

日前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。（圖片來源：IG@phoebspang）
日前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。（圖片來源：[email protected]
幾乎每日都有網民把彭慧中主持《流行都市》的CAP圖放上連登討論區，彭慧中當然知網民心意，不時著短裙露美腿。（圖片來源：無綫影片截圖）
幾乎每日都有網民把彭慧中主持《流行都市》的CAP圖放上連登討論區，彭慧中當然知網民心意，不時著短裙露美腿。（圖片來源：無綫影片截圖）
每次彭慧中的衣著比較少布，都會引起網民注意。（圖片來源：無綫影片截圖）
每次彭慧中的衣著比較少布，都會引起網民注意。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民見中即J

（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）
（圖片來源：連登討論區）

鄭融袋錢入奶仔袋

至於第14集《野外步出2》的嘉賓鄭融，奶仔就會同佢一齊去地心探險記，研究香港的地貌形成，由於山洞入面漆黑一片，地況非常險要，所以過程驚險。在節目中， 身為前輩的鄭融提到多年來在娛樂圈的經歷，醒了不少處世tips畀奶仔。奶仔說：「其實鄭融入行時我都仲係讀緊書，中學時期我已經聽佢嗰首〈紅綠燈〉，請到呢位前輩歌手嚟《野外步出2》真係好開心，我見到佢時好緊張，不過去到野外地方就變成佢緊張。節目內鄭融亦分享喺圈中遇到低潮位點樣去處理，聽完真係獲益良多。」

奶仔帶鄭融入山洞探險。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔帶鄭融入山洞探險。（圖片來源：《野外步出2》發相）
其實過程都幾險惡。（圖片來源：《野外步出2》發相）
其實過程都幾險惡。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔指鄭融在黑漆漆的洞內非常驚青。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔指鄭融在黑漆漆的洞內非常驚青。（圖片來源：《野外步出2》發相）
部份路段仲要游繩而行。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
部份路段仲要游繩而行。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
奶仔表示與鄭融首次合作，聽完鄭融講如何從低潮中活過來，獲益不少。（圖片來源：《野外步出2》發相）
奶仔表示與鄭融首次合作，聽完鄭融講如何從低潮中活過來，獲益不少。（圖片來源：《野外步出2》發相）

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