野外步出2｜方紹聰發現謝芷倫膽生毛 梁茵自爆TVB人工有幾低：喊得最慘
《野外步出2》來到第11、第12集，嘉賓是謝芷倫與梁茵，兩位都曾是《愛回家‧之開心速遞》的演員，前者是大小姐的秘書林美香Mandy，後者是有威龍潘金蓮之稱的Anita。今次去到戶外進行活動，主持方紹聰(奶仔)先帶謝芷倫去玩刺激的賽艇；再與梁茵去樂園玩機動遊戲又親親動物，估唔到兩位女嘉賓一樣膽生毛！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖
《野外步出2》賽艇超有速度
《野外步出2》第11集，奶仔方紹聰帶謝芷倫去玩賽艇，呢個玩意奶仔都係第一次玩，不過謝芷倫就有船牌有駕駛經驗，二人一齊在水上奔馳，享受速度感，奶仔仲被謝芷倫拋離一段距離，好失威。
奶仔：傾完偈好舒服
雖然謝芷倫已經冇份拍《愛回家‧之開心速遞》，但她仍在節目中大講拍《愛‧回家》的趣事，奶仔說：「佢喺節目中扮大小姐篤住我個魂精，話我係人頭豬，平時畀人鬧得多，佢報仇咁報。本身我對佢冇乜話好感唔好感，之前同佢唔係friend亦唔熟，不過同佢傾完偈覺得好舒服，我哋相處嗰種轉變觀眾睇完應該會感受到。」
挑戰機動遊戲
第12集《野外步出2》的嘉實是梁茵，奶仔帶佢去玩去癲的好去處「海洋公園」，這個地點雖然冇咁有特色，但可能會喚起大家不少童年回憶。奶仔與梁茵大玩機動遊戲之餘，仲有幸能親親園內的動物，唔係人人都有機會。
喊得最慘的嘉賓
《野外步出2》幾乎集集都有人喊，呢集亦唔例外，這個是梁茵離巢無綫前的最後一個拍攝節目，奶仔說：「梁茵喺纜車上講起自己家境貧困，喊得非常之可憐，咁多集嘉賓中，佢應該係喊得最慘嘅一個。」梁茵離巢後曾力數在無綫9年的委屈經歷，人工永遠有減無加，令她生存唔到，難怪要爆喊啦！