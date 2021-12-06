野外步出2｜方紹聰發現謝芷倫膽生毛 梁茵自爆TVB人工有幾低：喊得最慘

《野外步出2》來到第11、第12集，嘉賓是謝芷倫與梁茵，兩位都曾是《愛回家‧之開心速遞》的演員，前者是大小姐的秘書林美香Mandy，後者是有威龍潘金蓮之稱的Anita。今次去到戶外進行活動，主持方紹聰(奶仔)先帶謝芷倫去玩刺激的賽艇；再與梁茵去樂園玩機動遊戲又親親動物，估唔到兩位女嘉賓一樣膽生毛！

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖