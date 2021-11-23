野外步出2｜鄧伊婷火辣紅色比堅尼熊抱方紹聰畫面香艷 一講哥哥移民淚線失守

《野外步出2》來到第7、8集，節目一向都不知乏機會讓一眾TVB一展完美體態，呢兩集亦都一樣，當中有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷更加毫不吝嗇，穿上火辣紅色比堅尼上陣玩滑浪風帆，相當吸睛！

撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》提供、《野外步出2》截圖