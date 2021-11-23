野外步出2｜鄧伊婷火辣紅色比堅尼熊抱方紹聰畫面香艷 一講哥哥移民淚線失守
《野外步出2》來到第7、8集，節目一向都不知乏機會讓一眾TVB一展完美體態，呢兩集亦都一樣，當中有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷更加毫不吝嗇，穿上火辣紅色比堅尼上陣玩滑浪風帆，相當吸睛！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》提供、《野外步出2》截圖
鄧伊婷超火辣比堅尼上陣
有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷身形一直KEEP得好FIT，大概半年前，她更因為銅鑼灣、紅隧以及將軍澳等登上巨型廣告牌而受到網民注意，而且大受歡迎。今次鄧伊婷為撐好友方紹聰亦傾盡全力，不單止大方展現健康性感，更加不避忌地從後熊抱方紹聰！
汁汁姐淚線失守
有睇開《野外步出2》嘅觀眾都知道，方紹聰最叻唔單止令每個嘉賓都濕晒身，而且係令每位女嘉賓都眼濕濕。當他問到鄧伊婷有關感動的事時，鄧伊婷一談到哥哥移民即時淚崩：「佢最近出咗國生小朋友，佢係打算移民。我細個嘅時候，我哥哥好錫我，大家瞓埋同一間房，咩都傾。大個之後我都會成日同佢講啲感情嘢。雖然大個之後大家嘅關係都疏遠咗啲，因為冇聯絡咁多，因為大家都忙。」鄧伊婷亦表示，自己不希望讓哥哥知道自己的不愉快，所以與哥哥吃最後一餐飯時亦保持笑容：「我唔想佢最後嘅回憶係我喊住。」
第八集將會有胡美貽玩越野車
方紹聰在第八集將會帶胡美貽體驗駕駛越野車課程，豈料胡美貽失誤導致汽車死火，搞到奶仔要跳落泥氹救車，全身濕晒。雖然胡美貽未有因活動濕身，但按照慣例，她亦難逃「催淚大師」方紹聰嘅魔掌，淚線失守被攻陷！