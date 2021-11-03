野外步出2｜27歲關嘉敏畀方紹聰搞喊 曾經出糧得8毫子 對唔住阿媽
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、無綫《野外步出2》影片截圖
《野外步出2》變《東涌結界》
《野外步出2》的第二集，主持奶仔方紹聰帶住關嘉敏去大嶼山行石澗，最後變成靈異片《東涌結界》，女主角關嘉敏雖然是跳唱組合出身，但她現在已簽約邵氏，未來會參與更多劇集及電影的拍攝，所以演技都要有番咁上下。
跟跳廣場舞
奶仔與關嘉敏早前曾一齊參加無綫的跳舞節目《盛舞者》，二人邊行邊傾偈，遇上一班老友記在跳廣場舞，他們即場搵其中一位阿姐Battle，施展渾身解數。
重提往事感觸落淚
入行5年的關嘉敏，當初與其餘4個女仔組成跳唱組合「Bingo」，原來是瞞住家人簽約，她說：「其實當年我係任性地簽約，先斬後奏，媽咪知道後問『有冇搞錯？你都未經我同意！』鬧咗我好耐。我當時就好有信心，話條路係自己揀，承諾唔會令佢失望。但係，過咗5年依然令佢失望，知道自己搵得唔多，我好驚收糧單，令屋企人擔心。」
揭開糧單得8毫子
因為是跳舞組合，關嘉敏表示每個月除去抽佣、交通費與化妝整頭費，收入要分5份，根本所剩無幾。提起搵錢的辛酸，關嘉敏淚如雨下：「收入少嘅程度，係試過打開張糧單收8毫子，仲要畀阿媽見到，我當場笑住話有冇搞錯呀！得8毫子都有嘅！阿媽問我夠唔夠錢用，話過啲錢畀我，我就硬撐、死頂！佢愈擔心我覺得愈對佢唔住，我都想做出成績但做唔到，依然令佢失望。」
《野外步2》關嘉敏哭訴愧對家人
簽邵氏係經理人公司決定
關嘉敏早前出席活動時，回應被網民指倒戈一事，她強調ViuTV並沒有要與她簽約，而其經理人公司希望她向演員方向發展，並指「呢樣嘢唔係我可以話事﹗」及後表示尊重公司的決定﹗
關嘉敏：「我去第二個台就話我差﹗」
關嘉敏對負評坦言感到好唔開心：「我參加《造星3》時會支持我，但到去第二個台就話我差，咁好似抺殺咗我嘅努力，我係演藝行業嘅人，咁樣分開唔係咁好﹗」關嘉敏又爆緋聞男友CY（陳澤言）雖然有為ViuTV拍節目，但並未有獲ViuTV簽約旗下，CY現正物色經理人。關嘉敏將參與無綫一個拳擊真人騷，被問到可有擔心節目會被指抄襲ViuTV《G-1格鬥會》？關嘉敏話：「依家我嘅處境係做任何事都被人話，所以都係嗰句，做好自己，唔令支持我嘅人失望﹗」
關嘉敏倒戈TVB被網民鬧爆 齊嗌Unfollow
女團Bingo隊長關嘉敏入行五年，曾因參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》而開始走入觀眾視線，去年參加ViuTV皇牌選秀騷《全民造星3》，更令她人氣急升，成為廣告寵兒，但早前她被發現已簽約加入邵氏，在電視城開工，網民對此反應激烈，紛紛表示要Unfollow關嘉敏！
現年27歲的關嘉敏英文名Carman，暱稱卡文，是女團Bingo隊長，入行五年，實力一直未獲認同，只被當作花瓶，參加《全民造星3》成功令她翻身。廿強之戰中，關嘉敏演出曾大獲好評，不過對正高水準的陳葦璇，不幸被foul，無緣入十強。
關嘉敏 仍自我介紹係《造星》20強
雖然有樣有身材又能歌善舞，但關嘉敏入行五年，直到參加《全民造星3》才彈起。雖然廿強止步，但人氣暴升的關嘉敏大受廣告商歡迎，所接廣告包括有雪糕、化妝、護膚品以至安全套等，類型廣泛。過去關嘉敏曾透露經歷過三年「低過最低工資」，到近月她自爆狂賺數十萬，成功翻身。
不過當時已簽約加入TVB的關嘉敏現時在社交網的自我介紹中，仍寫著自己是《全民造星》20強的卡文（其實係《全民造星3》），以及參演過ViuTV劇集《黑市》和節目《脫獨工程》，最後才是她所屬的女子組合BINGO的名字。
直言恨孖師兄陳展鵬拍劇
在TVB官網的女藝人介紹中，已加上了關嘉敏的資料，更介紹她的嗜好是打功夫、做翻滾動作、玩兵器（棍、雙刀）、跳舞和唱歌，力Sell做打女，看來有機會跟隨師兄陳展鵬演出動作劇。
本身是天盟娛樂藝人的關嘉敏，據知今次其實是和邵氏簽約，未來的工作會由天盟娛樂和邵氏共同管理，對於今次的決定關嘉敏表示是由天盟娛樂所安排，主要是由於公司高層認識樂小姐（樂易玲），加上她獲得樂小姐的賞識，所以才有了今次的決定，她直言希望未來有機會拍劇，並表示最想同已加入天盟娛樂的師兄陳展鵬合作。
曾客串演出無綫劇《法證先鋒IV》
初出道的關嘉敏2016年曾參演ViuTV真人騷節目《脫獨工程》，做其中一位參賽者的替身，因被指貌似周秀娜，而開始獲得觀眾關注。2019年她又先後演出了ViuTV劇集《黑市》中「碟仙」和「過夜」兩個單元故事，但兩個故事最後都要扮死人。
此外原來關嘉敏早已拍過無綫劇，在去年播映的無綫劇《法證先鋒IV》中，關嘉敏曾和她的Bingo隊友陳康琪（Odi）一同客串演出婚紗模特兒的角色。
重溫CY孖關嘉敏冧坐港鐵傳出戀情
《全民造星3》播出以來話題多多，引起網民熱話，在總決賽翌日，落敗的CY（陳澤言）坐港鐵雖然包到冚，仍然被認出，同時斷正跟十強止步的隊友關嘉敏（卡文）拍拖，二人坐港鐵時，女方成個身挨落CY，一睇就知熱戀中的情侶，之後雙雙步行到K11商場。
只認了解中
《全民造星3》十強之一的25歲CY與同組相處達半年之久的26歲卡文被爆出姊弟戀，被記者求證戀情時二人均夾好否認戀情，CY只認了解中，而卡文則直認二人互有好感，大家溝通了解中，叫大家畀啲空間佢哋，同樣未肯認愛﹗