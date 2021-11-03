野外步出2｜27歲關嘉敏畀方紹聰搞喊 曾經出糧得8毫子 對唔住阿媽

關嘉敏憑參加ViuTV《全民造星3》彈起，不過最後簽約邵氏被網民指倒戈相向，關嘉敏曾哭訴「呼吸都畀人鬧」，對於網民負評坦言好唔開心，直言抺殺了她付出的努力。無綫J2節目《野外步出2》第二集嘉賓是關嘉敏，她在節目中重提5年前瞞住家人簽約入行，組成跳唱組合「Bingo」，更被奶仔方紹聰問到喊，自覺發展未如理想，愧對家人。

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、無綫《野外步出2》影片截圖