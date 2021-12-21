野外步出2｜新晉花旦陳嘉慧自揭坎坷童年 波波「天然水泡」潛水阻力大

《野外步出2》來到第15、第16集，嘉賓是陳嘉慧與波波黃婧靈，外形好陽光的陳嘉慧，原來童年缺少了父母的愛，今次方紹聰帶她去玩三項鐵人，陳嘉慧將游水變嬉水，仲大晒日文；至於波波黃婧靈，奶仔一於自肥，安排波波落水做美人魚，兩位女嘉賓各有特色，一定啱睇！