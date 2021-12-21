野外步出2｜新晉花旦陳嘉慧自揭坎坷童年 波波「天然水泡」潛水阻力大
《野外步出2》來到第15、第16集，嘉賓是陳嘉慧與波波黃婧靈，外形好陽光的陳嘉慧，原來童年缺少了父母的愛，今次方紹聰帶她去玩三項鐵人，陳嘉慧將游水變嬉水，仲大晒日文；至於波波黃婧靈，奶仔一於自肥，安排波波落水做美人魚，兩位女嘉賓各有特色，一定啱睇！
撰文：東方新地 圖片：《野外步出2》發相、《野外步出2》影片截圖、[email protected]
《野外步出2》玩三項鐵人
《野外步出2》第15集女嘉賓是陳嘉慧，入行3年藝員訓練班出身的她，最近人氣急升，更首做女一拍新劇《愛上我的衰神》，陽光味十足的她，今次在節目中與奶仔一齊試玩三項鐵人賽，不過陳嘉慧竟然唔識游水，變成在岸邊嬉水。
陳嘉慧童年與二姐相依為命
陳嘉慧坦言平日唔多做運動，踩單車算是她的強項，因為曾在日本生活，需要踩單車返學。與奶仔坐低傾心事時，陳嘉慧更道出一段鮮為人知的童年往事，因為自小雙親就在日本工作，年幼時的陳嘉慧與二家姐留港生活，她表示當年總覺得欠缺了父母的愛與照顧，母親甚至忘記她們的生日，她非常感謝二家姐的照顧。此外節目中更以短劇形式，盡顯陳嘉慧的流利日文，睇真啲，其實陳嘉慧好有東瀛女仔feel。
波波大晒個人之處
《野外步出2》第16集女嘉賓是波波黃婧靈，正所謂波波一出，誰與爭鋒？今集奶仔約到連曾志偉都讚好的波波一齊挑戰學做美人魚，仲請到何泳芍(Honey)做嘉賓教練，Honey暫時卸吓藝人身份，擔當Free-diving (自由潛水)教練，教授水底閉氣，原來Honey全盛時期可以超過5分鐘水底閉氣
男士們最期待的一集
奶仔簡直當波波係節目的秘密武器，他說：「大家最期待嘅《野外步出2》，因為有波波做嘉賓，希望可以衝破J2收視之冠，呢集好精彩㗎，我同波波喺水底跳舞，呢個係新興活動Free-diving，公司用咗幾部水底攝影機，Honey做教練教咗好多嘢，我哋可以唔落任何裝置喺水底潛5、6分鐘，希望大家了解多啲呢個活動。」