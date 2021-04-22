2c2a9b10-ad87-48fc-a6e9-baffcc47648e

野生捕獲發哥謹守5大規則 保證成功合照 盤點8大發哥行山熱點

東方新地 - 娛聞

發哥周潤發出名貼地，行山、食茶記、坐公共交通都有機會見到佢，同時發哥又出名親民，不過早排有一名行山友未問准發哥，在發哥帶隊正在跑山時衝埋去硬合照，從來被捕獲都笑到四萬的發哥，激罕黑面，該名行山友被網民公審，同時令保育發哥的民間不成名團體，留言大數以往捕獲發哥心得，而定出五大規則，只要謹守5大規則，包保影得開心又放心﹗
文：東方新地｜圖片：新傳媒圖庫、香港行山遠走之友（吹水山谷）、捕獲野生發哥

1.禮貌問准必定得

網民以過去經驗所得，稱只要禮貌上前同發哥打聲招呼，禮貌地提出想合照，發哥例必有求必應，有網民試過一行近廿人行山野生捕獲發哥，發哥不但非常樂意，又主動做人肉自拍神棍，影完大合照又看清楚相中人是否全望鏡，好細心，之後再逐一跟他們影單獨合照，好人都爆燈。

前新聞主播周嘉儀之前行山都野生捕獲發哥，大讚發哥好人又親民。
前新聞主播周嘉儀之前行山都野生捕獲發哥，大讚發哥好人又親民。

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

2.發哥一定要合照

網民又稱發哥不喜歡被途人發現然後偷影，反而你上前要求合照，發哥會無任歡迎，一起selfie。

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

無論男女老幼，發哥都樂意同大家自拍。
無論男女老幼，發哥都樂意同大家自拍。

3. 一定要發哥揸機

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

就算一大棚人，發哥都主動行到最前同大家自拍大合照，之後更逐一單獨影合照。
就算一大棚人，發哥都主動行到最前同大家自拍大合照，之後更逐一單獨影合照。

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

4.發哥跑緊步勿騷擾

發哥周不時帶隊跑山，因為計緊時，加上要兼顧跑山隊友，所以網民提醒若發哥正在跑步，便請勿打擾，若回程時有緣再見到發哥，你一個「想合照」的眼神，發哥留意到會做主動影合照㖭﹗

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

發哥除了自己注意健康，近年常常帶圈中人一起跑山、行山鍛練身體。
發哥除了自己注意健康，近年常常帶圈中人一起跑山、行山鍛練身體。

5.唔好急等發哥食埋先

除了行山容易野生捕獲發哥，到平民茶記、大排檔都會有機會遇見發哥，不過網民提醒大家，發哥好樂意跟大家自拍，不過先讓他歎埋個餐先﹗

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得

野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得
有網民在食肆野生捕獲發哥，大人細路見到發哥都咁開心。
野生捕獲發哥必守5大規則 集結民間經驗心得
發哥對大家求合照，通常都有求必應。
有市民搭港鐵野生捕獲發哥。
有市民搭港鐵野生捕獲發哥。

藝人野生捕獲發哥

發哥如此親民，何止普通市民野生捕獲到發哥開心，就算同行藝人野生捕獲發哥，同樣高興，要立即開心些牙﹗

譚凱琪Zoie曾在街上野生捕獲發哥，發哥樂於揸機自拍，更問Zoie拍劇辛唔辛苦，令Zoie勁窩心﹗
譚凱琪Zoie曾在街上野生捕獲發哥，發哥樂於揸機自拍，更問Zoie拍劇辛唔辛苦，令Zoie勁窩心﹗
之前發哥出巡曾遇見《愛回家》拍攝外景，周嘉洛和阮政峰立即把握機會合照，發哥不知幾開心﹗
之前發哥出巡曾遇見《愛回家》拍攝外景，周嘉洛和阮政峰立即把握機會合照，發哥不知幾開心﹗
發哥早前遇上朱敏瀚、蔣家旻等人拍劇，立即揸機同大家合照。
發哥早前遇上朱敏瀚、蔣家旻等人拍劇，立即揸機同大家合照。
區永權之前泊好車後遇見發哥在對面線準備開車離開，區永權即隔住馬路呼叫發哥，然後成功影得「合照」，發哥更齊齊舉V字手勢，勁nice。
區永權之前泊好車後遇見發哥在對面線準備開車離開，區永權即隔住馬路呼叫發哥，然後成功影得「合照」，發哥更齊齊舉V字手勢，勁nice。

行山友一個動作令發哥黑面

發哥周潤發出名貼地，平時最愛行山鍛鍊身體，更將運動推廣給身邊人，不時帶隊行山甚至跑山，每次被市民野生捕獲的發哥，不但大方任合影更做埋人肉腳架自拍，不過早前有行山友開心些牙與發哥的「合照」，發哥木無表情狀甚不耐煩，平日的招牌笑容消失，網民追問原因後，紛紛留言鬧爆甫相的行山友，一個動作不但辣㷫發哥，更辣㷫網民﹗呢個人好明顯無謹守以上5大規則﹗

有行山友遇上發哥，立即把合照po上網，並寫住「上得山多遇發哥」。
有行山友遇上發哥，立即把合照po上網，並寫住「上得山多遇發哥」。｛圖片來源：香港行山遠足之友(吹水山谷）｝

行山友劣行惹網民公憤

發哥合照一po，不但惹來其他網民留下羨慕之言，而且有更多留意到平日四萬咁口的發哥黑面，網民留言「睇到發哥好唔想影」、「好明顯黑面」、「未見過發哥咁樣影相喎你都有啲問題」。該行山友即留言解答指：「我落緊山，發哥一班朋友跑緊上山」，其後再被網民追問為何發哥會黑面，行山友再答：

「佢跑緊山，我跑上去喺側面影，我估有啲阻住佢﹗」

有網民再問：「係咪現場太多人所以發哥唔想停低影？」行山友就坦言：

「係呀，方中信帶頭跑，中間有啲朋友，發哥包尾……我講咗話唔好意思﹗」

行山友指在飛鵝山遇見發哥。
行山友指在飛鵝山遇見發哥。
不少網民指發哥黑面，行山友指發哥與朋友跑上山，他追住發哥自拍，並指發哥雖然黑面，但有望住鏡已經令佢好開心。網民不值行山友的所為。
不少網民指發哥黑面，行山友指發哥與朋友跑上山，他追住發哥自拍，並指發哥雖然黑面，但有望住鏡已經令佢好開心。網民不值行山友的所為。
方中信受發哥啟發愛上行山，近年成為發哥山腳。
方中信近年受發哥啟發愛上行山，成為發哥山腳。（周家怡IG相片）
發哥每次行山被野生捕獲，例必露出招牌笑容影合照。
發哥每次行山被野生捕獲，例必露出招牌笑容影合照。

網民：「睇得出發哥好唔想影」

其實在該行山群組，平均每月都有網友分享與周潤發的合照，多數都係發哥笑臉迎人的表情，好少見到今次的「撲克臉」！睇到涉事行山友的解釋，網民比發哥還要憤怒。

行山友逐一解答網民驚訝發哥竟然黑面，行山友指自覺「有少少阻住佢」，睇到行山友的解釋，網民比發哥更㷫。
行山友逐一解答網民驚訝發哥竟然黑面，行山友指自覺「有少少阻住佢」，睇到行山友的解釋，網民比發哥更㷫。

發哥被野生捕獲激罕黑面 全因行山友一個動作

網友報發哥行蹤：「朝見口晚見面」、「仲有苗僑偉、黃日華⋯」

「佢差唔多一個禮拜有幾日，都去城門水塘跑步，成班人仲有苗僑偉、黃日華、戚美珍等等⋯⋯我冇搵佢哋影相，因為大家朝見口晚見面，佢好專心跑步，點個頭就算，費事影響佢。」網友又表示，發哥都算幾犀利，這個年紀朝朝可以跑幾公里，而且「成班藝人都幾Nice，大家打個招呼笑吓」⋯⋯

剛過去的農曆年初七，70歲的司棋姐巧遇周潤發、苗僑偉、黃日華呢一班跑完山嘅「後生仔」，喜相逢合照。（李司棋IG ）
剛過去的農曆年初七，70歲的司棋姐巧遇周潤發、苗僑偉、黃日華呢一班跑完山嘅「後生仔」，喜相逢合照。（李司棋IG ）
網友報料，發哥加上苗僑偉、黃日華、戚美珍等在這段日子常常跑步健身，一夥跑友親民又友善。
網友報料，發哥加上苗僑偉、黃日華、戚美珍等在這段日子常常跑步健身，一夥跑友親民又友善。
網民紛紛留言插爆該行山友唔尊重發哥，未有先得到正在跑山的發哥允許下影「合照」。
說回網民的自拍，網友繼續留言，插爆該行山友「唔尊重發哥」，未有先得到正在跑山的發哥允許下影「合照」。
鬧爆行山友唔尊重發哥，行山友繼續自辯指發哥在跑山，所以不便請他拎手機自拍，便唯有自己追住影「合照」，網民㷫上加㷫，留言問行山友「係咪老馮？」
行山友繼續自辯，指「發哥在跑山，所以不便請他拎手機自拍」⋯⋯於是唯有自己追住影「合照」，網民㷫上加㷫，留言問行山友「係咪老馮？」

發哥被野生捕獲激罕黑面 全因行山友一個動作

發哥次次被野生捕獲都主動做人肉腳架自拍，次次都笑口噬噬。
發哥次次被野生捕獲都主動做人肉腳架自拍，次次都笑口噬噬。

同場加映：YouTuber上飛鵝山搵《英雄本色》場景遇上行山發哥

呢個行山友被網民圍轟唔尊重發哥，另一邊廂，前新城DJ的當紅YouTuber Hebe因為電影《英雄本色》今年三十五周年，特別拍攝了尋找《英雄本色》景點的片段，為此上了飛鵝山搵發哥和狄龍在山上對住舊啟德機場傾心事的場景。開車上飛鵝山期間，Hebe正遇到發哥正跑落山：「見到發哥沿途一路同大家揮手打招呼，見人就打招呼好親民﹗」

HEBEFACE截圖。
HEBEFACE截圖。

完成拍攝後，Hebe在飛鵝山腳重遇發哥，即興奮求合照，並告知發哥拍攝的內容，Hebe話：

「發哥問我見唔見到間廟，我話見到拍完，發哥話拍戲時未有間廟怕我搵唔到﹗」

實在係親民又窩心，同場仲難得見到Hebe除口罩個樣（都係發哥指定㗎！）：

發哥只是要求不能拍片，但非常歡迎合照，HEBEFACE截圖。
發哥只是要求不能拍片，但非常歡迎合照，HEBEFACE截圖。
Hebe指發哥搞笑命令佢除下口罩影合照。HEBEFACE截圖。
Hebe指發哥搞笑命令佢除下口罩影合照。HEBEFACE截圖。
Hebe成功和合照，HEBEFACE截圖。
Hebe成功和合照（HEBEFACE截圖）

去片：拍攝過程遇上周潤發！親口確認《英雄本色》經典場景

重溫：發哥去到台灣行山！一貫親民作風

發哥周潤發出晒名生活貼地又親民，佢喺香港行山、去街市時都常被市民野生捕獲。年前發哥去到台灣一樣貫徹親民作風，搭捷運時被一大班市民重重包圍，個個都爭住同發哥玩自拍！發哥當然亦來者不拒，逐一合照！

發哥
年前周潤發為電影《無雙》四處宣傳。
發哥
在台灣坐捷運遇台灣民眾一樣大受歡迎。

發哥

發哥
發哥在台灣坐捷運，一樣樂於做人肉腳架。

呢次台灣行，發哥仲拉大隊同班台前幕後去陽明山跑步，佢仲相當照顧班全程都跟出跟入嘅當地傳媒，就連由酒店揸車去陽明山都特登叫司機揸慢啲，等班台灣媒體唔駛跟得咁辛苦，真係非常關照大家呀！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！
發哥去到台灣繼續行山，呢次去陽明山。
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！
發哥合照例必露出招牌笑容。

最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

01 ｜ 捕獲次數最高－大帽山郊野公園

以下根據網民分享的資料，整合了幾個在過往較容易捕獲發哥的行山熱點，依家天氣涼涼哋幾舒服，大家不妨去行山順便撞發哥！
多年來最多人成功捕獲野生發哥的行山地點-大帽山！時間由上午11時至下午4時不等，不過大帽山的路線多變，要偶遇到還是需要點運氣。發哥經常光顧位於山腳的「 大帽山茶水亭」，老闆蓮姐都大讚發哥雖是國際巨星，但一點架子都沒有！
最常出現日子：星期五、星期日
捕獲熱點：大帽山茶水亭、大帽山巴士站
捕獲黃金時間：上午11時至下午4時
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

除了老闆之外，網友多次在這個小食亭遇見發哥，看來大家可以去碰碰運氣。
除了老闆之外，網友多次在這個小食亭遇見發哥，看來大家可以去碰碰運氣。
網友在小食亭捕獲發哥，看看發哥身後的照片，看來他已經變成招牌了吧！
網友在小食亭捕獲發哥，看看發哥身後的照片，看來他已經變成招牌了吧！

02 ｜ 輕鬆捕獲－城門水塘

別以為城門水塘只是種輕鬆的路線便不可能遇到發哥，原來這裏也是另一個「捕獲熱點」。發哥早年經常在城門水塘出沒，風景這麼優美，再同發哥影自拍，夠浪漫啊！而網友分享的照片，不難看出地點就在下城門水塘主壩。各位行山初學者又想同發哥影相的話不要錯過！
最常出現日子：星期五、星期日
捕獲熱點：城門水塘主壩
捕獲黃金時間：上午10時至下午4時
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

03 ｜冬季最易捕獲－鳳凰山

據聞鳳凰山也是發哥喜愛的行山路線之一，但這路線對於行山新手而言難度都較高，而且也花較多體力。發哥於2013年為了拍攝電影而減肥，積極行山，鳳凰山、八仙嶺是他鍛鍊身體的行山路線，上午走到中午時分，一走就是五、六小時。
最常出現日子：星期五
捕獲黃金時間：上午11時至下午5時
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

04 ｜秋季賞芒草－大東山

大東山因為芒草吸引很多人前往，原來有幸運的行山人士在11月、在大東山賞芒草之餘還捕獲到發哥，fans排隊輪流自拍！根據過往紀錄，發哥會由11時出發，來回花4個半小時左右，其間12時至4時是偶遇的黃金機會！
最常出現日子：星期五
捕獲黃金時間：上午11時至下午4時半
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

05 | 周末都捕獲到－元荃古道

元荃古道郊遊徑連接元朗及荃灣，在過往的周末，發哥多次被補獲，2014年發哥更帶領杜德偉及方力申走完整段15公里的路程。
最常出現日子：星期日
捕獲黃金時間：下午1時至下午5時半
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

06 ｜春季出現次數較多－大浪西灣

除了城門水塘，大浪西灣也是一個適合行山初學者去的路線，鹹田灣的景色也是出了名的優美，也是捕獲發哥的好機會！
最常出現日子：星期日
捕獲熱點：鹹田灣
捕獲黃金時間：下午1時至下午5時半
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

07 ｜過往最喜愛行山路線－龍脊

聞說龍脊也是發哥喜愛的行山去處，但好像較少人在龍脊碰見他，不過在早年發哥在這裏被捕獲的次數很高，說不定今年又可以在這裏遇到他行山呢！
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

08 | 新年大年初四都行山－八仙嶺

和鳳凰山一樣，八仙嶺也需要較多的體力完成路程，如果是行山初學者不建議走這條路線。不過早年大年初四就有網友在山上成功捕獲，一家人同發哥自拍！
台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

台灣朋友都捕獲咗啦！你呢？｜ 最有機會遇到發哥的8個行山熱點！

讀者留言

熱門文章

 