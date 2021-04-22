野生捕獲發哥謹守5大規則 保證成功合照 盤點8大發哥行山熱點
文：東方新地｜圖片：新傳媒圖庫、香港行山遠走之友（吹水山谷）、捕獲野生發哥
1.禮貌問准必定得
網民以過去經驗所得，稱只要禮貌上前同發哥打聲招呼，禮貌地提出想合照，發哥例必有求必應，有網民試過一行近廿人行山野生捕獲發哥，發哥不但非常樂意，又主動做人肉自拍神棍，影完大合照又看清楚相中人是否全望鏡，好細心，之後再逐一跟他們影單獨合照，好人都爆燈。
藝人野生捕獲發哥
發哥如此親民，何止普通市民野生捕獲到發哥開心，就算同行藝人野生捕獲發哥，同樣高興，要立即開心些牙﹗
行山友一個動作令發哥黑面
發哥周潤發出名貼地，平時最愛行山鍛鍊身體，更將運動推廣給身邊人，不時帶隊行山甚至跑山，每次被市民野生捕獲的發哥，不但大方任合影更做埋人肉腳架自拍，不過早前有行山友開心些牙與發哥的「合照」，發哥木無表情狀甚不耐煩，平日的招牌笑容消失，網民追問原因後，紛紛留言鬧爆甫相的行山友，一個動作不但辣㷫發哥，更辣㷫網民﹗呢個人好明顯無謹守以上5大規則﹗
行山友劣行惹網民公憤
發哥合照一po，不但惹來其他網民留下羨慕之言，而且有更多留意到平日四萬咁口的發哥黑面，網民留言「睇到發哥好唔想影」、「好明顯黑面」、「未見過發哥咁樣影相喎你都有啲問題」。該行山友即留言解答指：「我落緊山，發哥一班朋友跑緊上山」，其後再被網民追問為何發哥會黑面，行山友再答：
「佢跑緊山，我跑上去喺側面影，我估有啲阻住佢﹗」
有網民再問：「係咪現場太多人所以發哥唔想停低影？」行山友就坦言：
「係呀，方中信帶頭跑，中間有啲朋友，發哥包尾……我講咗話唔好意思﹗」
網友報發哥行蹤：「朝見口晚見面」、「仲有苗僑偉、黃日華⋯」
「佢差唔多一個禮拜有幾日，都去城門水塘跑步，成班人仲有苗僑偉、黃日華、戚美珍等等⋯⋯我冇搵佢哋影相，因為大家朝見口晚見面，佢好專心跑步，點個頭就算，費事影響佢。」網友又表示，發哥都算幾犀利，這個年紀朝朝可以跑幾公里，而且「成班藝人都幾Nice，大家打個招呼笑吓」⋯⋯
同場加映：YouTuber上飛鵝山搵《英雄本色》場景遇上行山發哥
呢個行山友被網民圍轟唔尊重發哥，另一邊廂，前新城DJ的當紅YouTuber Hebe因為電影《英雄本色》今年三十五周年，特別拍攝了尋找《英雄本色》景點的片段，為此上了飛鵝山搵發哥和狄龍在山上對住舊啟德機場傾心事的場景。開車上飛鵝山期間，Hebe正遇到發哥正跑落山：「見到發哥沿途一路同大家揮手打招呼，見人就打招呼好親民﹗」
完成拍攝後，Hebe在飛鵝山腳重遇發哥，即興奮求合照，並告知發哥拍攝的內容，Hebe話：
「發哥問我見唔見到間廟，我話見到拍完，發哥話拍戲時未有間廟怕我搵唔到﹗」
實在係親民又窩心，同場仲難得見到Hebe除口罩個樣（都係發哥指定㗎！）：
去片：拍攝過程遇上周潤發！親口確認《英雄本色》經典場景
重溫：發哥去到台灣行山！一貫親民作風
發哥周潤發出晒名生活貼地又親民，佢喺香港行山、去街市時都常被市民野生捕獲。年前發哥去到台灣一樣貫徹親民作風，搭捷運時被一大班市民重重包圍，個個都爭住同發哥玩自拍！發哥當然亦來者不拒，逐一合照！
呢次台灣行，發哥仲拉大隊同班台前幕後去陽明山跑步，佢仲相當照顧班全程都跟出跟入嘅當地傳媒，就連由酒店揸車去陽明山都特登叫司機揸慢啲，等班台灣媒體唔駛跟得咁辛苦，真係非常關照大家呀！
最有機會遇到發哥的8個行山熱點！
01 ｜ 捕獲次數最高－大帽山郊野公園
以下根據網民分享的資料，整合了幾個在過往較容易捕獲發哥的行山熱點，依家天氣涼涼哋幾舒服，大家不妨去行山順便撞發哥！
多年來最多人成功捕獲野生發哥的行山地點-大帽山！時間由上午11時至下午4時不等，不過大帽山的路線多變，要偶遇到還是需要點運氣。發哥經常光顧位於山腳的「 大帽山茶水亭」，老闆蓮姐都大讚發哥雖是國際巨星，但一點架子都沒有！
最常出現日子：星期五、星期日
捕獲熱點：大帽山茶水亭、大帽山巴士站
捕獲黃金時間：上午11時至下午4時
02 ｜ 輕鬆捕獲－城門水塘
別以為城門水塘只是種輕鬆的路線便不可能遇到發哥，原來這裏也是另一個「捕獲熱點」。發哥早年經常在城門水塘出沒，風景這麼優美，再同發哥影自拍，夠浪漫啊！而網友分享的照片，不難看出地點就在下城門水塘主壩。各位行山初學者又想同發哥影相的話不要錯過！
最常出現日子：星期五、星期日
捕獲熱點：城門水塘主壩
捕獲黃金時間：上午10時至下午4時
03 ｜冬季最易捕獲－鳳凰山
據聞鳳凰山也是發哥喜愛的行山路線之一，但這路線對於行山新手而言難度都較高，而且也花較多體力。發哥於2013年為了拍攝電影而減肥，積極行山，鳳凰山、八仙嶺是他鍛鍊身體的行山路線，上午走到中午時分，一走就是五、六小時。
最常出現日子：星期五
捕獲黃金時間：上午11時至下午5時
04 ｜秋季賞芒草－大東山
大東山因為芒草吸引很多人前往，原來有幸運的行山人士在11月、在大東山賞芒草之餘還捕獲到發哥，fans排隊輪流自拍！根據過往紀錄，發哥會由11時出發，來回花4個半小時左右，其間12時至4時是偶遇的黃金機會！
最常出現日子：星期五
捕獲黃金時間：上午11時至下午4時半
05 | 周末都捕獲到－元荃古道
元荃古道郊遊徑連接元朗及荃灣，在過往的周末，發哥多次被補獲，2014年發哥更帶領杜德偉及方力申走完整段15公里的路程。
最常出現日子：星期日
捕獲黃金時間：下午1時至下午5時半
06 ｜春季出現次數較多－大浪西灣
除了城門水塘，大浪西灣也是一個適合行山初學者去的路線，鹹田灣的景色也是出了名的優美，也是捕獲發哥的好機會！
最常出現日子：星期日
捕獲熱點：鹹田灣
捕獲黃金時間：下午1時至下午5時半