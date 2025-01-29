野蠻奶奶大戰戈師奶重播劇情線上看｜1-20集大結局劇透汪明荃惡鬥胡杏兒
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野蠻奶奶大戰戈師奶第1集劇情：戈碧出席喪禮盡領風騷 麗敏控未來奶奶阻差辦公！
時尚雜誌 《Elva》 總編輯戈碧出席時裝大師的喪禮，被傳媒包圍，紛紛追問她身上的衣服來由，戈碧表示衣服上的花全世界只得一朵，全場譁然。紅星 Helen 亦有出席喪禮，記者要求戈碧評論 Helen 的衣著，戈碧公開指她抄襲，令 Helen 當眾出醜。戈碧出席喪禮後，乘車回公司途中，因沒有佩戴安全帶而被警員周麗敏截查，戈碧堅持不肯佩戴安全帶，麗敏控告她阻差辦公，戈碧被迫就範。戈碧因得到大美人曾墮胎的證據，成功邀她拍泳衣照。拍攝當日，麗敏誤以為現場有炸彈，要封鎖現場，經一輪擾攘後，證實沒有炸彈。戈碧向警司投訴，麗敏慘被斥責。麗敏執勤時，奮不顧身助小朋友取回被車夾著的公仔，惜最後卻大出洋相，被戈德拍下過程。
《Elva》 被搗亂，麗敏調查時，卻不慎打爛名貴擺設。麗敏在晚間偷偷買回擺設放回雜誌社，遇上戈德，麗敏不禁對戈德生情愫。另一方面，戈碧被 Helen 的影迷脅持，麗敏人急智生，向對方表示自己也是 Helen 的影迷，很痛恨“哥斯拉”，戈碧聽罷後大動肝火。
野蠻奶奶大戰戈師奶第2集劇情：麗敏探病 戈碧不屑
Helen 影迷脅持人質事件圓滿解決，戈碧更被送入院。然而，戈碧卻不放過屬下，齊集眾人到醫院開會。突然，麗敏上門送上自制湯水向戈碧道歉，可是，戈碧卻看不起麗敏，更要戈德到醫院草地散步。麗敏忍不住指責戈碧太過尖酸刻薄，但戈碧卻不作理會，更單打麗敏沒有資格教訓她。
戈碧發現蔣氏千金 Gloria 因食物中毒而入院，剛巧住在戈碧的隔壁，戈碧聽後大喜。戈德為補償母親對麗敏的單打，帶麗敏四處遊玩，麗敏忍不住向戈德表白。戈德聽後大驚，找戈碧商量。戈碧要戈德想辦法令麗敏知難而退，言罷更將戈德介紹給 Gloria 認識， Gloria 對戈德一見鍾情。
戈德想盡辦法要麗敏知難而退，剛巧，戈德的廣告意念被戈碧駁回，戈德於是找麗敏訴苦，麗敏將自己經歷告之戈德，鼓勵他爭取。麗敏扮作戈德的廣告意念中的豹女，來鼓勵戈德。戈德終鼓起勇氣向 Gloria 推銷自己的廣告，令 Gloria 尷尬非常，但仍邀請戈碧母子出席派對，可是往派對途中，戈德卻從新聞報道中驚見扮作豹女的麗敏被拉上警局，戈德大急下往找麗敏。
野蠻奶奶大戰戈師奶第3集劇情：戈碧暗使橫手拆散鴛鴦
家寶拿出麗敏與戈德的合照，向戈碧彙報二人正在拍拖。戈碧大怒，要家寶帶著一名大隻佬往找麗敏，更多番暗示會對其家人不利，麗敏驚得馬上回家，始發現家寶只是為戈碧送上禮物，並約麗敏見面。戈碧指麗敏根本沒資格與戈德拍拖，更要麗敏顧全戈德的前途，麗敏聽後自有決定。
戈德因找不到麗敏，終日心事重重，戈碧於是謊稱能好好完成與蔣氏的廣告，就以後不管戈德的私事，令戈德專心投入工作。可是當戈德上門找麗敏時，卻驚聞麗敏被辭退後，淪落在茶餐廳當夥計，戈德立即往找麗敏，但麗敏卻趕走了戈德。戈德失落地回公司，卻聽到戈碧要送走麗敏到外國讀書，而她更安排戈德與 Gloria 到外地拍攝廣告。
戈德本來無奈地依母親指示，但終在上機前認清自己對麗敏的感覺，並用巧計向麗敏求婚。戈碧聽到戈德要與麗敏結婚，傷心至失蹤。幸得戈德在沙灘中，感動戈碧接受了麗敏。戈碧更因此而想出要戈德在沙灘上舉行婚禮。最終，戈德與麗敏在戈碧的“操縱”下，成功結成夫婦。
野蠻奶奶大戰戈師奶第4集劇情：失業無聊 靜極思動
麗敏與戈德結婚後，由於麗敏被辭退了警察工作而一直閒置在家。靜極思動的她，遂到雜誌社找戈德，然而，此舉反令她覺得阻礙戈德工作，但當她甘心作一名主婦時，又令全家吃到肚痛。但當戈碧問麗敏日後的打算時，麗敏卻不屑地說要到雜誌社工作……
野蠻奶奶大戰戈師奶第5集劇情：麗敏出醜 連累家寶
麗敏在街上衣衫不整，連累戈碧出醜，氣得回公司拉著家寶來責罵，指家寶沒有好好看管麗敏。家寶不甘無辜受責而指責麗敏，戈德聽過此事後，立即拉麗敏到外遊玩散心。當二人累極回家後，卻見戈碧早已為麗敏準備好一切的美容用品，麗敏大表感動。
野蠻奶奶大戰戈師奶第6集劇情：故人重遇 憶起往事
戈碧自見過平凡後，憶起當年往事，原來她就是平凡好友 Tim 的情人「 Fiona 」，而當日因為平凡在電話中的不禮貌對話，令戈碧一怒之下不出庭作證，才令平凡入獄，然而戈碧愈想愈覺得自己當日決定沒有錯，更下定決心要辭退平凡。
野蠻奶奶大戰戈師奶第7集劇情：得聞往事 對敵改觀
敏從家寶的口中得知，家寶是一名孤兒，一直由戈碧助養至大，再培育她當其助手的種種往事，麗敏立即對戈碧改觀，認為戈碧非如表面般沒有人情味。 雪蓮拉戈德到銀行看股票行情，但其間雪蓮緊張至作動。恰巧，戈碧經過銀行，不斷安慰雪蓮，令戈德感受母愛的偉大，可是當兩母子要言歸於好時，卻遭雪蓮破壞。
野蠻奶奶大戰戈師奶第8集劇情：家寶上位 意氣風發
戈碧點名家寶代她到上海出席時裝展，同事認為家寶即將成為戈碧的接班人而巴結她，但當家寶得知麗敏也都被派往上海時，家寶不禁妒忌起來。但戈碧的目的原來是培育家寶之集，並解決戈德與麗敏的問題……
野蠻奶奶大戰戈師奶第9集劇情：闖下大禍 巧遇芷喬
麗敏在追訪 Vienna 時，不僅劃花了 Vienna 的衣服，令 Vienna 一怒而去。麗敏不知如何是好，只懂在化妝品收拾物品，卻巧遇一名名叫芷喬的女子。最終，麗敏的禍事，反啟發了 Vienna ，令麗敏順利完成訪問之餘，更得知芷喬正是戈碧最想訪問到的 Vienna 集團中的 CEO
野蠻奶奶大戰戈師奶第10集劇情： 不受困擾 充滿信心
平凡大鬧餐廳，令馬生對平凡立即失去興趣，更勸戈碧好好想清楚。可是戈碧非但沒有失意，反而對平凡稱對自己充滿信心，更安排平凡接受專訪。但戈碧卻對平凡說這是她會告訴他「 Fiona 」下落的最後機會，平凡聽後，立下決心接受與戈碧的協定，盡量配合。 眾人從上海回來，卻不見了麗敏，原來麗敏強拉著仲祥，要仲祥教她打扮，麗敏亦真的打扮得令人眼前一亮。可是家寶卻妒忌麗敏搶了她的風頭，向戈碧指麗敏只顧打扮，戈碧聽後大怒，指責麗敏公私不分，麗敏摸不著頭腦……
野蠻奶奶大戰戈師奶第11集劇情：平凡發奮 報答戈碧
平凡經戈碧開導下，決定重過新生，首先要戈德幫忙找尋新居，戈德看到平凡放下包袱，心感安慰。 可是，麗敏卻仍對「 Fiona 的死」抱有懷疑，更質問戈碧。戈碧心虛下，命令麗敏要放下此事，但戈碧卻於舊照相館買回當日與 Tim 的合照…
野蠻奶奶大戰戈師奶第12集劇情：老闆之子王浩信 入主公司
原來 Mark 就是大老闆馬生的兒子，眾人亦大感愕然，馬生更隨即在早會上宣布， Mark 將會入主《 Elva 》，馬上令戈碧母子大感心煩。 其後，當眾同事下班到酒吧消遣時， Mark 更突然出現，並主動親近麗敏，令戈德大為呷醋。 家寶終得知戈碧就是「 Fiona 」，遂以暗示的方式，要戈碧升她為《 Elva 》主編，但戈碧聽後，大怒指責家寶未夠資格，令家寶懷恨在心，決定報仇……
野蠻奶奶大戰戈師奶第13集劇情：一怒出走 權力被削
戈碧被揭身世，戈德有感母親瞞騙他亦一怒而去，戈碧大急追著解釋，原來家寶的姐姐才是第三者。戈德雖得悉真相，卻不肯原諒戈碧，更加忍不住教訓麗敏當眾揭發真相，怒極下離家出走，並請假休息。可是，當戈碧與麗敏翌日上班時，馬生卻因婦女會之事，借口升 Mark 當《 Elva 》的出版人來對戈碧加以制肘。
野蠻奶奶大戰戈師奶第14集劇情：芷喬上門 麗敏呷醋
戈德辭職到芷喬公司中工作，令麗敏大感心煩。剛巧，芷喬上門與戈德商討新工作的細節，更令麗敏怒火中燒。 戈碧眼見麗敏的情急，私下往找芷喬，暗示她切勿破壞戈德的婚姻，令芷喬禁不住想起，當日戈碧送她往外國讀書時說的一番話……
野蠻奶奶大戰戈師奶第15集劇情：不堪質問 分房而睡
戈碧又再與麗敏吵架時，令戈德一怒而去，戈碧忍不住對麗敏說，由始至終都不希望麗敏當其媳婦，麗敏聽後大感心痛。 可是當晚戈德回家，麗敏又忍不住質問戈德與芷喬的關係，更稱要為戈德生兒子來維繫關係。戈德氣憤之下搬到鄰房，令麗敏更感傷心。
野蠻奶奶大戰戈師奶第16集劇情：為了親人 暫不離婚
麗敏得知戈德母子隱瞞著戈德與芷喬的關係，衝動下提出離婚。可是，當麗敏回到有信家時，卻發現雪蓮為避債而離家出走，有信就到戈家投靠麗敏。麗敏為免有信擔心，與戈德假裝恩愛，戈德趁機哄回麗敏，更答應辭職並與芷喬劃清界線，麗敏心軟下原諒戈德。 戈德準備辭職時，卻收到已考獲經紀牌的消息，芷喬更介紹大客給戈德，令戈德不甘心就此辭職……
野蠻奶奶大戰戈師奶第17集劇情：婚姻失敗 夫妻失落
麗敏要離婚，戈德躲在公司內借酒澆愁，最後戈德得芷喬開解，決定回家收拾心情。麗敏擔任總編輯後，成為眾人與 Mark 的磨心，麗敏本欲宴請眾人答應向 Mark 妥協，可是，眾人卻不領情，家寶教麗敏向戈碧借鏡，成為一名嚴厲的上司，但麗敏卻並不認同戈碧的手法…
野蠻奶奶大戰戈師奶第18集劇情： 心態轉變 大受歡迎
戈碧再次探訪老人院，然而戈碧的慇懃態度，大受一眾老人家歡迎，令在旁看著一切的平凡大感高興。可是，戈碧不理平凡言談間不停的向她示愛，反而要平凡想辦法幫戈德挽救婚姻，但二人再三商量，亦決定順其自然。當晚，戈德帶芷喬來訪，戈碧亦詐作支持二人……
野蠻奶奶大戰戈師奶第19集大結局劇情：芷喬出招 麗敏煩惱
麗敏欲合眾人之力來迫 Mark 放棄裁員，可是當麗敏向 Mark 提出時，卻驚見芷喬說服了 Mark 將《 Elva 》賣掉，並遣散眾人。麗敏大急，拼命勸 Mark 打消念頭， Mark 一時心軟下，答應若下一期《 Elva 》的銷量能有所提升，就會考慮不將《 Elva 》結業。 戈德往找芷喬，求她放過《 Elva 》，可是芷喬卻以復合來威脅戈德。戈德不從，芷喬怒極，游說 Mark 盡快將《 Elva 》出售， Mark 心動下，不理約定而答應。
野蠻奶奶大戰戈師奶大結局第20集劇情：戈碧、麗敏終極和解
《Elva》 被迫回收，麗敏失落非常。而且，正與家寶拍拖的仲祥更感被出賣，可是，家寶卻堅稱她有苦衷。《Elva》 名譽掃地，原本買家拒絕買下 《Elva》 ， Mark 極力指責麗敏，麗敏答應舉行記者會承擔一切。麗敏上門找戈碧道歉，稱自己未能保得住 《Elva》 。
戈碧聽後卻反過來開解麗敏，二人終和解成為朋友。當晚戈碧留麗敏住在戈家，麗敏看着舊物件，心內非常記掛戈德。麗敏舉行記者會承擔責任，並代 Mark 宣佈停刊 《Elva》 時，戈碧忽然出現，稱已收購了 《Elva》 。原來一切皆是戈碧與家寶的計謀。目的是令戈碧能成功買下 《Elva》 ，更能將其餘資金交給平凡作投資，終成功再次令 《Elva》 出版之餘，更籌集得繼續營運的資金。
戈碧成功勸服麗敏留在戈家等待戈德歸來，可是，廣西忽然發生山泥傾瀉，戈德更因此而失蹤，戈碧與麗敏均非常擔心。麗敏更不顧一切趕上廣西，找尋戈德的下落，最後麗敏找到了戈德，戈德與麗敏有情人終成眷屬。
《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇情｜初一開始重播每晚3集
重播時間：1月29日至2月7日
農曆年特備播放時間：（年初一至初五 深夜每晚3集） 11:55PM 至凌晨2:55AM
原本播放時間：全劇20集，2008年1月1日至1月27日於翡翠台播映。
《野蠻奶奶大戰戈師奶》主題曲及插曲
主題曲《再見》
由汪明荃、農夫合唱，2007年農夫獲得「叱吒樂壇組合 金獎」以及「叱吒樂壇我最喜愛的組合」，大受歡迎因此負責主題曲
此劇片尾曲《感激遇到你》
插曲《最難過今天》
胡杏兒分別先後夥拍黃宗澤及王浩信合唱
《野蠻奶奶大戰戈師奶》被指抄襲《穿Prada惡魔》
劇集在2007年6月－8月拍攝，已經是18年前的作品，角色設定上，汪明荃飾演的時裝雜誌老總絕對有參考/致敬2006年電影《穿prada 的惡魔》的梅麗史翠普角色。外界有指《野蠻奶奶大戰戈師奶》內容有參考荷里活電影《穿Prada的惡魔》及美國電視劇《「俏」Betty》。胡杏兒也曾表示該劇「有少許參考」《穿Prada的惡魔》的橋段，她表示無綫製作的電視劇那麼多，很難讓每套電視劇的題材都完全不同，該劇有點取材自《穿Prada的惡魔》，但不是全盤抄襲，很多角色都不同，不能說是百分百相似。
《野蠻奶奶大戰戈師奶》演員陣容及演出年齡
《野蠻奶奶大戰戈師奶》主要演員陣容及角色關係，當時一眾演員的真實年齡如下：
汪明荃｜戈 碧｜Ophelia、O姐｜60歲｜現年77歲
胡杏兒｜周麗敏｜Chow Lai Man｜28歲｜現年45歲
黃宗澤｜戈 德｜Kyle、阿德｜27歲｜現年44歲
許紹雄｜畢平凡｜凡叔｜59歲｜現年76歲
滕麗名｜高家寶｜Co Co｜31歲｜現年48歲
郭政鴻｜王仲祥｜CC｜2007年8月滕麗名因與郭政鴻合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而擦出愛火花，發展了近兩年的地下情後，2009年7月滕麗名又在網誌自爆回復單身。
楊秀惠｜宋芷喬｜Athena｜23歲｜現年40歲
胡定欣｜李德瑾｜Iris｜26歲｜現年43歲
王浩信｜Mark｜戈碧死對頭｜24歲｜現年41歲（《野蠻奶奶大戰戈師奶》是王浩信加入TVB的第一齣劇集）
《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇情簡介
劇情簡介：戈碧（汪明荃飾）是一本成功女性生活時尚雜誌的總編輯，為人高傲自信、能幹霸道，做事為求目的不擇手段。戈碧在事業上是個女強人，家中事無大小亦由她決定。戈碧有一兒子戈德（黃宗澤飾），為人聰明有才華，不過在女強人阿媽的控制之下成長，不時壓抑了自己的想法去遷就迎合阿媽，更不時替苛刻的她贖罪補過，是個風趣幽默的好好先生。戈德外形俊朗，身邊有不少追求者，而周麗敏（胡杏兒飾）是其中一個。麗敏是個見義勇為，熱心開朗的烏龍女警，只要認清目標就會鍥而不捨勇往直前。麗敏邂逅德之後，一見鍾情，為爭取自己的幸福，對德展開強勢追求，最終德被感動，戲假情真變成「有名有實」的情侶，並登記註冊，戈碧無奈被逼接受這個新抱。