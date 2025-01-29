野蠻奶奶大戰戈師奶重播劇情線上看｜1-20集大結局劇透汪明荃惡鬥胡杏兒

《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇情1-20集文字劇透｜1月29日（年初一）深夜開始重播2008年劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》，此劇是2004年《我的野蠻奶奶》原班人馬汪明荃、胡杏兒及黃宗澤拍攝的時裝版續集，全劇共20集，以下為大家整理劇情以及一眾演員的近況：

