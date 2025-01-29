野蠻奶奶大戰戈師奶｜重溫胡杏兒2011年封視后 對黃宗澤講愛宣言 哭訴曾因1事跌入谷底

由胡杏兒、黃宗澤、汪明荃主演的2008年劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》，將由1月29日（年初一）開始在TVB翡翠台深夜時段重播，拍完這部劇集3年後，胡杏兒終憑《萬凰之王》奪得視后大獎，在頒獎禮上，她更曾對著當時的男友黃宗澤大講愛的宣言。