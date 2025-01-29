野蠻奶奶大戰戈師奶｜重溫胡杏兒2011年封視后 對黃宗澤講愛宣言 哭訴曾因1事跌入谷底
《野蠻奶奶大戰戈師奶》深夜重播 重溫胡杏兒2011年奪三料視后
1999年奪得港姐季軍入行的胡杏兒，早年曾遭觀眾網民勁踩演技不濟兼戲謔為「胡囧囧」，2011年以大熱姿態先憑《怒火街頭》王思苦一角先奪我最喜愛的電視女角色獎，再以《萬凰之王》沅苑角色撼低陳法拉，首奪視后寶座，更同時奪得由全港市民投票產生的「非凡風采女藝員」一獎，成為「三料視后」。
野蠻奶奶大戰戈師奶劇情｜初一深夜重播全文字劇情/ 汪明荃 胡杏兒 黃宗澤主演
胡杏兒呻因《肥田囍事》跌入谷底
當晚由謝賢和吳鎮宇宣佈視后得主是胡杏兒，她邊講得獎感受邊喊，重提06年《肥田囍事》未能封后一事，同時不忘向台下男友黃宗澤公開發表愛的宣言，她說：「06年我因為《肥田囍事》成為視后大熱，結果嗰年食白果，一下子好大壓力，負面意見，令自己好似跌入谷底，爬唔番起身。」
佘詩曼2006年因撼贏胡杏兒《肥田》奪視后竟成眾矢之
佘詩曼在2006年憑在《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，成功打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」，不過當年有不少觀眾都認為佘詩曼不值奪得雙料視后，替胡杏兒感到不值，佘詩曼同年接受《志雲飯局》的訪問時，亦有講到對於自己連攞兩獎好Surprise：「其實如果有睇台慶頒獎禮，都會睇到我唔開心個表情都有出到嚟！」
胡杏兒感激當時男友黃宗澤不離不棄
2011年頒獎禮上，涕淚交流的杏兒也公開多謝了當時男友黃宗澤不離不棄，她說：「我知自己好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家！」當時鏡頭影向黃宗澤，兩人首度公開戀情，大家都起哄叫兩人結婚，但最終兩人於2012年宣布分手，2015年，胡杏兒更嫁給了現在的老公李乘德。
胡杏兒及黃宗澤分手13年仍有互相問候
2005年胡杏兒和黃宗澤因合作拍攝無綫電視古裝劇《我的野蠻奶奶》而相戀，初期二人只承認彼此是好朋友關係。及後他們正式公開情侶關係，曾在TVB《十大熒幕情侶選舉2012》以最高票數獲網民和觀眾選為「我最喜愛至尊螢幕情侶」。
2012年7月25日，胡杏兒及黃宗澤接受查小欣訪問證實分手，並稱雙方達成共識、和平分手。
2014年2月初黃宗澤被爆出與香港著名模特楊崢譜出姐弟戀，之後兩人均公開承認戀情，但後來有傳黃宗澤母親不滿楊崢年紀大，導致二人快閃分手。
2015年1月，胡杏兒向媒體承認與圈外男友李乘德相戀。同年11月6日（即胡杏兒36歲生日）宣佈男友訂婚。
2015年7月 胡杏兒宣佈約滿離開無綫電視，結束與無綫16年之賓主關係。《巾幗梟雄之諜血長天》是她的告別作。
2017年5月14日，胡杏兒宣布懷孕5個月，同年10月13日，胡杏兒宣布已誕下長子。
2019年7月6日，誕下次子
2021年4月6日宣布已誕下幼子