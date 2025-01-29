野蠻奶奶大戰戈師奶｜重溫胡杏兒2011年封視后 對黃宗澤講愛宣言 哭訴曾因1事跌入谷底

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由胡杏兒、黃宗澤、汪明荃主演的2008年劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》，將由1月29日（年初一）開始在TVB翡翠台深夜時段重播，拍完這部劇集3年後，胡杏兒終憑《萬凰之王》奪得視后大獎，在頒獎禮上，她更曾對著當時的男友黃宗澤大講愛的宣言。

《野蠻奶奶大戰戈師奶》深夜重播 重溫胡杏兒2011年奪三料視后

1999年奪得港姐季軍入行的胡杏兒，早年曾遭觀眾網民勁踩演技不濟兼戲謔為「胡囧囧」，2011年以大熱姿態先憑《怒火街頭》王思苦一角先奪我最喜愛的電視女角色獎，再以《萬凰之王》沅苑角色撼低陳法拉，首奪視后寶座，更同時奪得由全港市民投票產生的「非凡風采女藝員」一獎，成為「三料視后」。

野蠻奶奶大戰戈師奶 曾大受觀眾喜愛的《野蠻奶奶大戰戈師奶》，是胡杏兒和黃宗澤的第2部情侶作，原本預計有第3套續作，但因兩人分手，令計劃告吹。（圖片來源：TVB）
曾大受觀眾喜愛的《野蠻奶奶大戰戈師奶》，是胡杏兒和黃宗澤的第2部情侶作，原本預計有第3套續作，但因兩人分手，令計劃告吹。（圖片來源：TVB）
野蠻奶奶大戰戈師奶 《野蠻奶奶大戰戈師奶》的前作是2005年的清裝劇《我的野蠻奶奶》，也是胡杏兒和黃宗澤的定情作。（圖片來源：TVB）
《野蠻奶奶大戰戈師奶》的前作是2005年的清裝劇《我的野蠻奶奶》，也是胡杏兒和黃宗澤的定情作。（圖片來源：TVB）

野蠻奶奶大戰戈師奶劇情｜初一深夜重播全文字劇情/ 汪明荃 胡杏兒 黃宗澤主演

胡杏兒呻因《肥田囍事》跌入谷底

當晚由謝賢和吳鎮宇宣佈視后得主是胡杏兒，她邊講得獎感受邊喊，重提06年《肥田囍事》未能封后一事，同時不忘向台下男友黃宗澤公開發表愛的宣言，她說：「06年我因為《肥田囍事》成為視后大熱，結果嗰年食白果，一下子好大壓力，負面意見，令自己好似跌入谷底，爬唔番起身。」

野蠻奶奶大戰戈師奶 2011年胡杏兒以《萬凰之王》沅苑一角奪得視后大獎，在台上重提06年《肥田囍事》食白果一事。（圖片來源：TVB）
2011年胡杏兒以《萬凰之王》沅苑一角奪得視后大獎，在台上重提06年《肥田囍事》食白果一事。（圖片來源：TVB）
野蠻奶奶大戰戈師奶 為拍《肥田囍事》增肥40磅，胡杏兒為劇付出極大犧牲。（圖片來源：新傳媒照片庫）
為拍《肥田囍事》增肥40磅，胡杏兒為劇付出極大犧牲。（圖片來源：新傳媒照片庫）

佘詩曼2006年因撼贏胡杏兒《肥田》奪視后竟成眾矢之

佘詩曼在2006年憑在《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，成功打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」，不過當年有不少觀眾都認為佘詩曼不值奪得雙料視后，替胡杏兒感到不值，佘詩曼同年接受《志雲飯局》的訪問時，亦有講到對於自己連攞兩獎好Surprise：「其實如果有睇台慶頒獎禮，都會睇到我唔開心個表情都有出到嚟！」

野蠻奶奶大戰戈師奶 阿佘在2006年憑《鳳凰四重奏》成為雙料視后。（圖片來源：TVB）
阿佘在2006年憑《鳳凰四重奏》成為雙料視后。（圖片來源：TVB）

胡杏兒感激當時男友黃宗澤不離不棄

2011年頒獎禮上，涕淚交流的杏兒也公開多謝了當時男友黃宗澤不離不棄，她說：「我知自己好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家！」當時鏡頭影向黃宗澤，兩人首度公開戀情，大家都起哄叫兩人結婚，但最終兩人於2012年宣布分手，2015年，胡杏兒更嫁給了現在的老公李乘德。

野蠻奶奶大戰戈師奶 胡杏兒首度高調多謝男友，鏡頭即時影向黃宗澤。（圖片來源：TVB）
胡杏兒首度高調多謝男友，鏡頭即時影向黃宗澤。（圖片來源：TVB）
野蠻奶奶大戰戈師奶 胡杏兒11年終於苦盡甘來，憑《萬鳳之王》勇套視后。（圖片來源：新傳媒照片庫）
胡杏兒11年終於苦盡甘來，憑《萬鳳之王》勇套視后。（圖片來源：新傳媒照片庫）

胡杏兒及黃宗澤分手13年仍有互相問候

2005年胡杏兒和黃宗澤因合作拍攝無綫電視古裝劇《我的野蠻奶奶》而相戀，初期二人只承認彼此是好朋友關係。及後他們正式公開情侶關係，曾在TVB《十大熒幕情侶選舉2012》以最高票數獲網民和觀眾選為「我最喜愛至尊螢幕情侶」。

2012年7月25日，胡杏兒及黃宗澤接受查小欣訪問證實分手，並稱雙方達成共識、和平分手。

2014年2月初黃宗澤被爆出與香港著名模特楊崢譜出姐弟戀，之後兩人均公開承認戀情，但後來有傳黃宗澤母親不滿楊崢年紀大，導致二人快閃分手。

2015年1月，胡杏兒向媒體承認與圈外男友李乘德相戀。同年11月6日（即胡杏兒36歲生日）宣佈男友訂婚。

2015年7月 胡杏兒宣佈約滿離開無綫電視，結束與無綫16年之賓主關係。《巾幗梟雄之諜血長天》是她的告別作。

2017年5月14日，胡杏兒宣布懷孕5個月，同年10月13日，胡杏兒宣布已誕下長子。

2019年7月6日，誕下次子

2021年4月6日宣布已誕下幼子

野蠻奶奶大戰戈師奶 現在胡杏兒已成為3子之母。（圖片來源：IG@myoliemyolie）
現在胡杏兒已成為3子之母。（圖片來源：IG@myoliemyolie）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、新傳媒照片庫、IG@myoliemyolie資料或影片來源：原文刊於新假期

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