金像獎2025｜出爐影后衛詩雅背後男人 周醫生超強背景曝光 發放老公視角片大講「愛宣言」
衛詩雅獲老公發表「愛宣言」：會一直在身邊支持你
衛詩雅（Michelle）在頒獎典禮上的得獎感言中，特別感謝了她的老公周祉安（Kenley），她說：「多謝老公，多謝你哋畀我咁安全嘅堡壘，畀我去追夢。」而周祉安在看到老婆獲獎時亦激動落淚，其後他在社交網發表了一篇「愛的宣言」，寫道：「恭喜你獲得第43屆香港電影金像獎最佳女主角，為你驕傲。只因我是在身邊看着你一直努力成長的人，亦深知道你所作出的堅持和付出。你得獎的那一刻，特別感觸。希望你繼續努力去追尋自己的夢想。會一直在身邊支持你。」
周醫生做衛詩雅「背後男人」發放老公視角影片
周祉安醫生還為「愛的宣言」配上了一張衛詩雅在紅地毯上的「影後」照，獲得不少網民送上祝福，大讚周醫生是衛詩雅「背後的男人」，一直默默支持她的事業。之後周醫生更發放了一段參與金像獎頒獎典禮時的花絮影片，當中有衛詩雅在車上及行紅地毯時的照片，也有她和《破·地獄》團隊的合照，全部以「跟得老公」的視角拍攝，實行公開放閃。
周醫生經營大型醫美中心 超強背景曝光
衛詩雅和周祉安在今年2月成婚，周祉安是一位醫美醫生，擁有多個專業資格，包括香港大學內外全科醫學士、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑、卡廸夫大學實用皮膚科深造文憑、香港大學醫學內科診斷及治療深造文憑、悉尼大學兒科文憑、蒙納殊大學家庭醫學深造文憑、澳洲蒙納殊大學家庭醫學碩士，也是香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授，並在2023年於中環開設了一所大型醫學美容中心。
衛詩雅同周醫生相睇竟認不出對方
衛詩雅曾透露周醫生在和她拍拖前，已是她的醫美醫生，但兩人在朋友安排的相睇飯局上見面時，衛詩雅竟認不出對方，她笑言︰「我唔知我朋友有冇同佢講係衛詩雅，但佢見到我嘅時候，以為我認到佢，但我真係完全唔認得佢，初初大家冇乜點講嘢，佢就覺得我咁寸扮唔識，其實我真係認唔到佢！」
衛詩雅結婚新郎哥大爆追女高招
今年2月16日，衛詩雅與周醫生在香港中半山的聖母無原罪主教堂舉行婚禮，婚禮上衛詩雅著上超性感的Deep V婚紗，在父親的陪同下步入教堂。新郎哥周醫生在接受訪問時，表示有在婚禮上播放的音樂列表花心思，更指憑歌單中其中一首歌，成功追到衛詩雅：「嗰陣剛剛識佢嗰陣，我就買咗個永生花音樂盒，我就一路播一路拍片俾佢，我嗰陣就問佢聽完之後有冇乜感覺，佢就話有，我就問會唔會我同你嘅感覺係一樣，嗰陣我就知道我成功留得到佢嘅芳心，嗰陣首歌嘅歌詞係我唔相信佢會鐘意我」，全場聽完即刻冧到爆！
周醫生甜爆冧妻：識到佢係用盡我人生所有運氣
婚前衛詩雅與周醫生選擇在他的母校聖類斯中學及香港大學拍攝婚紗照，周醫生表示，他從未想過會在自己的母校拍攝婚紗照，他認為遇到Michelle是用盡了他一生的運氣，笑言：「無錯，我經常同人講識到佢係用盡我人生所有運氣，我以後唔會再中六合彩同其他獎。」Michelle在旁踢爆：「但你上期有買六合彩喎！」周醫生即回答：「我有，所以冇中囉！」