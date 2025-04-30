金像獎2025｜出爐影后衛詩雅背後男人 周醫生超強背景曝光 發放老公視角片大講「愛宣言」

在2025年的金像獎頒獎典禮上，衛詩雅以其在電影《破·地獄》中的出色表現，首度奪得金像最佳女主角殊榮，作為她背後的男人，她的老公周祉安不僅發表了感人的「愛的宣言」，還公開了一段以「老公視角」拍攝的花絮影片！