盤點金像獎影帝奪獎金句(下)｜劉青雲郭富城古天樂句句經典！

第40屆金像獎即將於7月17日舉行，在典禮上除了影帝影后殊榮花落誰家讓人期待之外，得獎人的感言發表一直是頒獎禮的亮點之一。就讓我們回顧一下，過去十年獲獎影帝的得獎感言，有一些感言令人感動，有一些讓觀眾忍不住大笑！