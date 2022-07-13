盤點金像獎影帝奪獎金句(下)｜劉青雲郭富城古天樂句句經典！
2015年金像獎影帝 | 劉青雲《竊聽風雲3》
當年劉青雲以大熱身份憑兩套作品《暴瘋語》和《竊聽風雲3》入圍，最後憑《竊聽風雲3》成功打敗彭于晏、黃渤和吳彥祖等對手，奪下演技生涯第二個金像獎影帝寶座。
當時楊千嬅率領《五個小孩的校長》的小孩頒發最佳男主角，其中有三位小朋友更選擇了青雲為影帝人選，青雲從小朋友手上接過獎項，他笑言：「多謝你哋，讓我知道我終於有番啲女性觀眾，但你哋肯定冇認錯我係古天樂？」隨後他除了向家人和工作夥伴致謝之外，更特別深情感謝老婆，創下「太空船」冧爆金句！
多謝我太太，女性觀眾鍾意聽。每次我揸太空船飛咗去宇宙唔知邊到時，你總有辦法令我安全返來地球。
2016年金像獎影帝 | 郭富城《踏血尋梅》
經過7次的金像獎影帝提名之後，郭富城憑當年大熱電影《踏雪尋梅》終於打敗劉德華、張家輝、梁家輝和張學友等影帝級勁敵，奪下他出道以來首個金像獎影帝殊榮。郭富城在劉嘉玲手中得過獎杯之後，除了感謝對手、評審的肯定和身邊人的支持之外，他以以下一番感言，除了贏得在場觀眾一片掌聲之外，更令在電視前的香港觀眾朋友感到十分感動。
我冇怨過天，我一直都係希望會做好自己。曾幾可時，我都想過，我希望我可以係40歲前攞到金像獎影帝，但係原來好多嘢喺要歲月嘅，喺需要人生經驗嘅。我唔可以講話自己宜家有幾登峰造極，我只喺希望我宜家演戲喺做一個優秀嘅演員，作為香港嘅一個演員。
2017年金像獎影帝 | 林家棟《樹大招風》
從無線演員訓練班到金牌配角，林家棟終於在2017年憑《樹大招風》首次獲得金像獎最佳男主角的提名。在首次獲得提名的同時，林家棟打敗余文樂、吳鎮宇、梁家輝和任賢齊等人，勇奪他的首個影帝殊榮。實至名歸的林家棟在全場的熱烈掌聲下，從黎明手上獲得獎杯。首次獲取影帝殊榮的他，不但在台上表現激動，他的肺腑之言亦令觀眾們感動得熱淚盈眶。
去年呢套電影好多聲音、好多風風雨雨，多謝寰亞依然支持呢部電影。演戲真係冇分年紀、顏值嘅，最重要喺自己用心做好角色。我好proud of（自豪）自己喺一個香港演員，因為喺咁多年佢俾左好多養份我。呢幾年人嘅變化、社會嘅變化，讓我感受好多，每一次我都係希望做一啲有血有肉、好任性既角色俾大家睇。我一定要多謝媽媽。訓練班的時候我生活比較困惑，多謝你。
2018年金像獎影帝 | 古天樂《殺破狼·貪狼》
當年47歲的古天樂，曾經獲得3次影帝提名，但每次都失落影帝寶座。終於在2018年，古天樂憑《殺破狼·貪狼》中的精湛表現，成功打敗劉德華、鄭中基等對手，獲得他演藝生涯首個金像獎影帝寶座。他在印度演員阿米爾·罕手上獲得獎項之後，坦言自己是有準備講稿，但是自己坐在台下一整晚，腦中只浮現了一個想法：「我哋香港人應該點樣去做好自己香港電影。」
我同時好多謝我屋企人，我其實咁大個人都係同屋企人一齊住，我每日都喺我阿媽叫我起身嘅。我唔可以唔同我屋企人一齊住，因為我覺得一個人最重要有一家人嘅支持。就等如我哋香港電影要有所有我哋香港人一齊支持，我哋先可以將我地香港電影做得更加好。
2019年金像獎影帝 | 黃秋生《淪落人》
當年黃秋生在30多年的演藝生涯中，曾經獲得5次金像獎最佳男主角提名，更憑他以零片酬接拍的《淪落人》第三次獲封金像影帝。黃秋生當年的對手並不簡單，有周潤發、吳鎮宇、郭富城、姜皓文等好戲之人，但黃秋生依然成功靠他細膩的演技，勇奪影帝的殊榮。在影帝古天樂手上得到最佳男主角，他的得獎感言句句經典，被網民大讚：「很從容的致詞，很有趣也很感動激勵」
多謝所有投票俾我嘅人，佢地令我知道我演戲都仲還可以；亦都多謝冇投票俾我嘅人，等我知道我都仲係有所不足嘅。
多謝楊受成老闆，支持我經濟方面，等我可以唔收片酬拍呢套戲，大家千其唔好學我，但如有啲人想攞下獎嘅話，不妨可以試下，好心喺有好報嘅。
我要多謝我太太，佢長時期忍耐一個成日失蹤嘅丈夫。仲有我要多謝我媽媽，係佢生命最後嘅時候，佢教識我好重要嘅野就係，生命好短促嘅，如果你唔開心就笨喇！
2020年金像獎影帝 | 太保《叔·叔》
2020年的金像獎因為疫情，首次以網上直播形式進行。由龍虎武師出身的太保，以同志角色打敗易烊千璽、古天樂、朱栢康、郭富城等勁敵，首次獲得金像獎影帝殊榮。太保亦透過透過電影公司發表得獎感言。他不但謙虛感謝在台灣給予他20年的演戲養分，更感激金像獎為他的綠葉人生增添色彩。
我鍾意我的工作，時間過得好快，一眨眼做了幾十年。太保好榮幸係香港攞咗演員生涯第一座香港金像獎！我從事電影係香港起步，香港電影教識我好多嘢，可以係香港攞呢個獎，對我好有意義。感謝香港金像獎評審在我心中，舖了一條長長的紅地毯，為我的綠葉人生增添色彩。謝謝所有墊高太保在香港金像獎舞台的每一位電影人！謝謝大家！
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