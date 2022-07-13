盤點金像影帝最經典金句(上)｜謝霆鋒「挑機」謝賢最經典！張家輝台上唱歌！
盤點影帝最經典金句（上 ）
2010年金像獎影帝 | 任達華 《歲月神偷》台上向家人示愛勁冧
當年任達華從2004年的《PTU》開始，在7年內獲6度提名金像獎影帝，在2010年更憑兩套作品《歲月神偷》和《天水圍的夜與霧》獲得影帝雙提名。雖然當年任達華的對手有劉青雲、郭富城等好戲之人，但任達華那年風頭一時無兩，成功奪下影帝的寶座。任達華從張震和舒淇手中取過影帝獎座後，除了向身邊的人致謝，愛妻號任達華更第一時間感謝老婆和女兒。
我要多謝我兩個女朋友，琦琦同我個細女。因為佢地每次睡醒都唔知道我喺天南地北邊到。好多謝琦琦咁多年對我的包容同支持。
呢個獎我要同所有唔如意的朋友分享，做人最重要自強不息，先可以夢想成真，多謝大家。
2011年金像獎影帝 | 謝霆鋒向四哥道歉
謝霆鋒在2011年憑著《線人》中精彩的演出擊敗了周潤發、梁家輝、張家輝和張學友等強勁對手，獲封第30屆金像獎影帝。當年謝霆鋒在劉青雲和周迅的手中得到獎杯，發表了向父親謝賢「挑機」的感言。當時謝霆鋒的感言除了引起現場笑聲連連，同時亦令觀眾感動得熱淚盈眶。
我十八歲攞新人獎嘅時候。我細個嗰陣，我爸爸用呢個姿態同我講，你知唔知道細個嗰陣我拍過幾百部電視劇同電影啊！我嗰晚攞咗獎，我當日翻到去同佢講，你成日話拍過幾多套電影同電視劇，咁你有冇攞過金像獎，我一個金像獎就擺係檯上面！
我知你（謝賢）喺屋企睇緊電視機，但我唔知點解呢番說話喺我心入面哽住12年，希望你原諒一個咁不知天高地厚、冇禮貌嘅小朋友，可以養大一個咁麻煩既小朋友，仍然對住大家笑臉迎人，你先係最佳男主角啊老豆，對唔住！
2012年金像獎影帝 | 劉德華 《桃姐》歸功剪接勁謙虛
當年50歲的劉德華憑《桃姐》第三度獲得金像獎影帝的殊榮，平實自然的演技讓他打敗了劉青雲、姜文和葛優等影帝級的對手。雖然劉德華在吳君如手中接過獎項後，未有感謝當年大肚的太太，但亦未忘向米飯班主一般歌迷致謝。他同時亦謙虛地表示一切都是剪接隊的功勞，金像獎最佳剪接獎應該頒給《桃姐》的劇組。
多謝許鞍華，佢拍咗我好多好多，由我係鏡頭前亂演，然後剪翻出嚟。其實最佳剪接應該喺由我哋攞，將我好多唔好剪走咗。
2013年金像獎影帝 | 梁家輝 《寒戰》
拿影帝拿到手軟，從26歲開始被封影帝的梁家輝，在2012年打敗張家輝、杜汶澤、劉青雲和梁朝偉等人，再次憑《寒戰》中令觀眾毛骨悚然的精湛演技第四度奪下金像獎影帝殊榮。出道後零緋聞的愛妻號梁家輝得悉獲獎後，立即與太太深情擁吻慶祝。在上台從黃秋生、葉德嫻手中領獎後，不但在台上搞Gag感謝家人的支持，隨即對各合作的台前幕後人員表達感激之心，並表示有一班優秀對手才成就了他今次的得獎。
多謝我屋企人，我兩個女打畀我要我多謝佢，佢話睇咗《寒戰》四次，我話睇四次應該係老闆多謝你， 佢話唔係，每次帶二十個同學去都係佢哋畀錢，咁我以後要畀心機搵錢幫補票房。
仲有個屋企人，今晚夜啲我用自己方法多謝你，我係呢到講唔出得街，多謝你。
2014年金像獎影帝 | 張家輝 咒自己死
當年張家輝在2009年憑《證人》奪得金像獎影帝後，雖在5年內獲得兩次提名，但一直與影帝無緣。在2014年，張家輝終於憑《激戰》打敗梁朝偉、古天樂、劉青雲和黃秋生等勁敵，被封為第33屆金像獎影帝。張家輝在楊千嬅手中接過影帝獎杯之後發表金像獎史上前所未有的得獎感言。他當時要全場觀眾為他打節拍，隨後高唱《激戰》主題曲〈Sound of Silence〉，更用舞蹈動作擺出拳擊動作，場面十分搞笑。除此之外，他向所有電影人致敬的一席感言亦讓人十分動容。
我見到香港電影從業員離世嘅時候，我都想起我自己。我就見到全部相都喺黑白呢，我覺得好凍啊。我到時候可唔可以要張彩色啊？
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