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金像獎2023｜一文睇清完整得獎名單 鄭秀文第10次提名終封影后！

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2023第41屆香港電影金像獎今晚揭盅，今屆最佳電影提名包括《正義迴廊》、《明日戰記》、《神探大戰》、《窄路微塵》及《給十九歲的我》，幾乎套套大卡士上陣，競爭非常激烈！ 至於最佳女主角提名包括蘇玉華、毛舜筠、鄭秀文、袁澧林及張艾嘉，唔知Sammi今次能否成功奪后，改寫多次失落獎項嘅宿命？最佳男主角提名都一樣精彩，包括麥沛東、楊偉倫、黃秋生、劉青雲及張繼聰，唔知大家的心水是誰？邊個會是今年金像獎大贏家？想知金像獎完整得獎名單，我地為你全程直擊！今屆獎項分佈平均，《神探大戰》奪四獎屬大贏家！

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（圖片來源：金像獎海報）

第41屆香港電影金像獎得獎及提名名單：

金像獎2023｜終身成就獎胡楓

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（圖片來源：節目截圖）
金像獎 家燕媽媽現身頒獎！
家燕媽媽現身頒獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳新演員：

  • 林諾《白日青春》（獲獎）
  • 柳應廷《阿媽有咗第二個》
  • 呂爵安《闔家辣》
  • 周漢寧《燈火闌珊》
  • 呂爵安《過時·過節》
金像獎 楊紫瓊現身頒獎！
楊紫瓊現身頒獎！（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜新晉導演：

  • 何爵天《正義迴廊》（獲獎）
  • 劉國瑞《白日青春》
  • 吳炫輝《明日戰記》
  • 林森《窄路微塵》
  • 陳詠燊《飯戲攻心》
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（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜最佳剪接：

  • 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》（獲獎）
  • 黃海、陸志灝《明日戰記》
  • 大衛‧李察森、梁展綸《神探大戰》
  • 郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》
  • 張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》
金像獎 頒獎嘉賓。
頒獎嘉賓。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 《正義迴廊》獲獎！
《正義迴廊》獲獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳服裝造型設計：

  • 張兆康《明日戰記》
  • 文念中、郭妍慧《流水落花》
  • 吳里璐、郭淑敏《風再起時》（獲獎）
  • 張世傑、鄧汝好《神探大戰》
  • 何沛芝《窄路微塵》
金像獎 型佬麥浚龍潮爆登場頒獎！
型佬麥浚龍潮爆登場頒獎！（圖片來源：節目截圖）
金像獎 吳里璐已經八次獲獎！厲害！
吳里璐已經八次獲獎！厲害！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳美術指導：

  • 麥芷筠《正義迴廊》
  • 莫少宗、林偉健《明日戰記》
  • 雷楚雄、黃敏軒《風再起時》（獲獎）
  • 蔡慧妍《神探大戰》
  • 張蚊、梁子賢《飯戲攻心》
金像獎 頒獎嘉賓。
頒獎嘉賓。（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳攝影：

  • 梁祐暢《正義迴廊》
  • 伍啟銘《明日戰記》
  • 秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》
  • 鄭兆強《神探大戰》（獲獎）
  • 流星《窄路微塵》
金像獎 兩大美女現身頒獎！
兩大美女現身頒獎！（圖片來源：節目截圖）
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金像獎 鄭兆強曾9次提名，今次屬第2次獲獎！
鄭兆強曾9次提名，今次屬第2次獲獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜專業精神獎

  • 石琪、羅卡（獲獎）
金像獎 吳思遠左）現身頒獎。
吳思遠（左）現身頒獎。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 石琪因病缺席，上圖現身者是羅卡。
石琪因病缺席，上圖現身者是羅卡。（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳編劇：

  • 譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》
  • 劉國瑞《白日青春》
  • 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》（獲獎）
  • 鍾柱鋒《窄路微塵》
  • 陳詠燊《飯戲攻心》
金像獎 劉俊謙cute爆現身頒獎！
劉俊謙cute爆現身頒獎！（圖片來源：節目截圖）
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金像獎 兩人夠晒默契！
兩人夠晒默契！（圖片來源：節目截圖）
金像獎 鬼才編劇韋家輝的團隊終獲獎，韋家輝言：「多謝上帝！」
鬼才編劇韋家輝（中間）的團隊終獲獎，韋家輝言：「多謝上帝！」（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳動作設計：

  • 洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》
  • 黃偉亮《明日戰記》（獲獎）
  • 林峰、董瑋《長津湖之水門橋》
  • 王志文《風再起時》
  • 黃偉亮《神探大戰》
金像獎 高矮組合現身頒獎。
高矮組合現身頒獎。（圖片來源：節目截圖）
金像獎 黃偉亮獲獎！
黃偉亮獲獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳音響效果：

  • 杜篤之、江宜真《正義迴廊》
  • Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》（獲獎）
  • Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》
  • 杜篤之，吳書瑤《風再起時》
  • 鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》
金像獎 謝君豪與王敏德等《毒舌》組合激動現身，放笑彈上演「法庭戲」頒獎！
謝君豪與王敏德等《毒舌》組合激動現身，放笑彈上演「法庭戲」頒獎！（圖片來源：節目截圖）
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（圖片來源：東方新地）
金像獎 《明日戰記》團隊獲獎。
《明日戰記》團隊獲獎。（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳男配角：

  • 林海峰《正義迴廊》
  • 羅永昌《阿媽有咗第二個》
  • 許冠文《風再起時》（獲獎）
  • 張繼聰《飯戲攻心》
  • 陳湛文《飯戲攻心》
金像獎 頒獎嘉賓
頒獎嘉賓（圖片來源：節目截圖）
金像獎 許冠文首次入圍就得米獲獎！
許冠文首次入圍就得米獲獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳亞洲華語電影：

  • 《海的盡頭是草原》（獲獎）
  • 《獨行月球》
  • 《該死的阿修羅》
金像獎 梁詠琪貴格頒獎，非常高貴大方！
梁詠琪貴格頒獎，非常高貴大方！（圖片來源：節目截圖）
金像獎 《海的盡頭是草原》團隊現身！
《海的盡頭是草原》團隊現身！（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜最佳視覺效果：

  • 王重治《正義迴廊》
  • 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》（獲獎）
  • 徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》
  • 王重治《風再起時》
  • 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》
金像獎 Serrini換件衫再同拍擋頒獎。
Serrini換件衫再同拍擋頒獎。（圖片來源：節目截圖）
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金像獎 《明日戰記》團隊又得米！厲害！
《明日戰記》團隊又得米！厲害！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳女配角：

  • 楊詩敏《正義迴廊》
  • 區嘉雯《窄路微塵》
  • 王菀之《飯戲攻心》（獲獎）
  • 林明禎《飯戲攻心》
  • 余香凝《緣路山旮旯》
金像獎 梁洛施攜Jeffery出場頒獎，俊男配靚女，非常賞心悅目！
梁洛施攜Jeffery出場頒獎，俊男配靚女，非常賞心悅目！（圖片來源：節目截圖）
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金像獎 王菀之「爆冷」二次獲獎！
王菀之「爆冷」二次獲獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳原創電影音樂：

  • 馮之行《正義迴廊》
  • 陳光榮《明日戰記》
  • 丁可、馮之行《風再起時》
  • 黃衍仁《窄路微塵》（獲獎）
  • 黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》
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最佳原創電影歌曲：

  • 活誰的命《正義迴廊》

作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪

  • 明日之明日《明日戰記》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：AnsonBean、[email protected]

  • 風雨不改《阿媽有咗第二個》

作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤

  • 我這樣活了一天《流水落花》（獲獎）

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

  • 狠愛狠愛你《飯戲攻心》

作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊

金像獎 鄭秀文奪獎。
鄭秀文奪獎。（圖片來源：東方新地）
金像獎 頒獎嘉賓。
頒獎嘉賓。（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜最佳導演：

  • 何爵天《正義迴廊》
  • 韋家輝《神探大戰》（獲獎）
  • 林森《窄路微塵》
  • 張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》
  • 陳詠燊《飯戲攻心》
金像獎 許冠文頒獎！
許冠文頒獎！（圖片來源：節目截圖）
金像獎 韋家輝成功奪獎！
韋家輝成功奪獎！（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜最佳女主角：

  • 蘇玉華《正義迴廊》
  • 毛舜筠《阿媽有咗第二個》
  • 鄭秀文《流水落花》（獲獎）
  • 袁澧林《窄路微塵》
  • 張艾嘉《燈火闌珊》
金像獎 天王劉德華現身頒獎，氣勢非凡，仲同鄭秀文表晒白話：「我愛你！」
天王劉德華現身頒獎，氣勢非凡，仲同鄭秀文表晒白話：「我愛你！」（圖片來源：節目截圖）
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金像獎 鄭秀文入圍10次終於獲影后，全場感動，激動到多謝上帝，然後再高歌！
鄭秀文入圍10次終於獲影后，全場感動，激動到多謝上帝，然後再高歌！（圖片來源：東方新地）

金像獎2023｜最佳男主角：

  • 麥沛東《正義迴廊》
  • 楊偉倫《正義迴廊》
  • 黃秋生《白日青春》
  • 劉青雲《神探大戰》（獲獎）
  • 張繼聰《窄路微塵》
金像獎 吳鎮宇直指自己多次同影帝擦過無獎拎，但自己今次就負責頒影帝！
吳鎮宇直指自己多次同影帝擦過無獎拎，但自己今次就負責頒影帝！（圖片來源：東方新地）
金像獎 劉青雲成功封帝，共11次入圍影帝，3次奪獎！
劉青雲成功封帝，共11次入圍影帝，3次奪獎！（圖片來源：節目截圖）

金像獎2023｜最佳電影：　

  • 《正義迴廊》
  • 《明日戰記》
  • 《神探大戰》
  • 《窄路微塵》
  • 《給十九歲的我》（獲獎）
金像獎 大哥洪金寶重份量頒「最佳電影」！
大哥洪金寶重份量頒「最佳電影」！（圖片來源：節目截圖）
金像獎 《給十九歲的我》團隊獲獎，導演張婉婷未有到場，但有撰寫後獎感言！
《給十九歲的我》團隊獲獎，導演張婉婷未有到場，但有撰寫後獎感言！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：金像獎海報、香港電影金像獎2023截圖。東方新地

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