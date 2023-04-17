金像獎2023｜一文睇清完整得獎名單 鄭秀文第10次提名終封影后！

2023第41屆香港電影金像獎今晚揭盅，今屆最佳電影提名包括《正義迴廊》、《明日戰記》、《神探大戰》、《窄路微塵》及《給十九歲的我》，幾乎套套大卡士上陣，競爭非常激烈！ 至於最佳女主角提名包括蘇玉華、毛舜筠、鄭秀文、袁澧林及張艾嘉，唔知Sammi今次能否成功奪后，改寫多次失落獎項嘅宿命？最佳男主角提名都一樣精彩，包括麥沛東、楊偉倫、黃秋生、劉青雲及張繼聰，唔知大家的心水是誰？邊個會是今年金像獎大贏家？想知金像獎完整得獎名單，我地為你全程直擊！今屆獎項分佈平均，《神探大戰》奪四獎屬大贏家！