金像獎2023｜一文睇清完整得獎名單 鄭秀文第10次提名終封影后！
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2023第41屆香港電影金像獎今晚揭盅，今屆最佳電影提名包括《正義迴廊》、《明日戰記》、《神探大戰》、《窄路微塵》及《給十九歲的我》，幾乎套套大卡士上陣，競爭非常激烈！ 至於最佳女主角提名包括蘇玉華、毛舜筠、鄭秀文、袁澧林及張艾嘉，唔知Sammi今次能否成功奪后，改寫多次失落獎項嘅宿命？最佳男主角提名都一樣精彩，包括麥沛東、楊偉倫、黃秋生、劉青雲及張繼聰，唔知大家的心水是誰？邊個會是今年金像獎大贏家？想知金像獎完整得獎名單，我地為你全程直擊！今屆獎項分佈平均，《神探大戰》奪四獎屬大贏家！
第41屆香港電影金像獎得獎及提名名單：
金像獎2023｜終身成就獎胡楓
金像獎2023｜最佳新演員：
- 林諾《白日青春》（獲獎）
- 柳應廷《阿媽有咗第二個》
- 呂爵安《闔家辣》
- 周漢寧《燈火闌珊》
- 呂爵安《過時·過節》
金像獎2023｜新晉導演：
- 何爵天《正義迴廊》（獲獎）
- 劉國瑞《白日青春》
- 吳炫輝《明日戰記》
- 林森《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳剪接：
- 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》（獲獎）
- 黃海、陸志灝《明日戰記》
- 大衛‧李察森、梁展綸《神探大戰》
- 郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》
- 張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳服裝造型設計：
- 張兆康《明日戰記》
- 文念中、郭妍慧《流水落花》
- 吳里璐、郭淑敏《風再起時》（獲獎）
- 張世傑、鄧汝好《神探大戰》
- 何沛芝《窄路微塵》
金像獎2023｜最佳美術指導：
- 麥芷筠《正義迴廊》
- 莫少宗、林偉健《明日戰記》
- 雷楚雄、黃敏軒《風再起時》（獲獎）
- 蔡慧妍《神探大戰》
- 張蚊、梁子賢《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳攝影：
- 梁祐暢《正義迴廊》
- 伍啟銘《明日戰記》
- 秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》
- 鄭兆強《神探大戰》（獲獎）
- 流星《窄路微塵》
金像獎2023｜專業精神獎
- 石琪、羅卡（獲獎）
金像獎2023｜最佳編劇：
- 譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》
- 劉國瑞《白日青春》
- 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》（獲獎）
- 鍾柱鋒《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳動作設計：
- 洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》
- 黃偉亮《明日戰記》（獲獎）
- 林峰、董瑋《長津湖之水門橋》
- 王志文《風再起時》
- 黃偉亮《神探大戰》
金像獎2023｜最佳音響效果：
- 杜篤之、江宜真《正義迴廊》
- Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》（獲獎）
- Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》
- 杜篤之，吳書瑤《風再起時》
- 鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》
金像獎2023｜最佳男配角：
- 林海峰《正義迴廊》
- 羅永昌《阿媽有咗第二個》
- 許冠文《風再起時》（獲獎）
- 張繼聰《飯戲攻心》
- 陳湛文《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳亞洲華語電影：
- 《海的盡頭是草原》（獲獎）
- 《獨行月球》
- 《該死的阿修羅》
金像獎2023｜最佳視覺效果：
- 王重治《正義迴廊》
- 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》（獲獎）
- 徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》
- 王重治《風再起時》
- 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》
金像獎2023｜最佳女配角：
- 楊詩敏《正義迴廊》
- 區嘉雯《窄路微塵》
- 王菀之《飯戲攻心》（獲獎）
- 林明禎《飯戲攻心》
- 余香凝《緣路山旮旯》
金像獎2023｜最佳原創電影音樂：
- 馮之行《正義迴廊》
- 陳光榮《明日戰記》
- 丁可、馮之行《風再起時》
- 黃衍仁《窄路微塵》（獲獎）
- 黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》
最佳原創電影歌曲：
- 活誰的命《正義迴廊》
作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪
- 明日之明日《明日戰記》
作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：AnsonBean、[email protected]
- 風雨不改《阿媽有咗第二個》
作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤
- 我這樣活了一天《流水落花》（獲獎）
作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文
- 狠愛狠愛你《飯戲攻心》
作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊
金像獎2023｜最佳導演：
- 何爵天《正義迴廊》
- 韋家輝《神探大戰》（獲獎）
- 林森《窄路微塵》
- 張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
金像獎2023｜最佳女主角：
- 蘇玉華《正義迴廊》
- 毛舜筠《阿媽有咗第二個》
- 鄭秀文《流水落花》（獲獎）
- 袁澧林《窄路微塵》
- 張艾嘉《燈火闌珊》
金像獎2023｜最佳男主角：
- 麥沛東《正義迴廊》
- 楊偉倫《正義迴廊》
- 黃秋生《白日青春》
- 劉青雲《神探大戰》（獲獎）
- 張繼聰《窄路微塵》
金像獎2023｜最佳電影：
- 《正義迴廊》
- 《明日戰記》
- 《神探大戰》
- 《窄路微塵》
- 《給十九歲的我》（獲獎）
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單
撰文：東方新地圖片來源：金像獎海報、香港電影金像獎2023截圖。東方新地