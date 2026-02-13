金像獎2026影后名單出爐！廖子妤腦癱演技成大熱 陳法拉激戰章子怡引關注
廖子妤神級還原腦癱患者 大熱門呼聲最高
廖子妤在《像我這樣的愛情》中飾演天生患有腦性麻痺的少女「阿妹」，為了這個角色閉關數月，成功模擬患者的肢體抽搐與語言障礙。最厲害的是她能跨越身體缺陷，演繹出角色內心對尊嚴與愛情的渴望，將殘疾人士內心對性的渴望、對愛情的卑微以及對身體自主的執著，演繹得極具尊嚴，完全擺脫同情票層次。Fish入圍後表示：「多謝金像獎選民給予這份鼓勵。這部電影讓我在表演上得到重要的歷練，我會繼續踏實地走好演員這條路。」角色難度是五人之冠，加上她近年在影壇累積的極佳人緣與專業口碑，目前是奪獎呼聲最高的候選人。
章子怡史詩級演技震撼回歸 影后氣場無人能敵
章子怡在《醬園弄‧懸案》中飾演民國傳奇殺夫女子詹周氏，這是她繼《一代宗師》後最具震撼力的演出。她演活了一個長期受丈夫虐待、沉默壓抑的傳統女性，如何一步步走向絕望並最終分屍殺夫。她將角色的麻木、驚恐到最後在法庭上的那份超脫，處理得層次分明，眼神中透出的死寂與堅韌，展現了影后級的控場力。雖然表現低調，但透過團隊表示能參與這部探討女性命運的史詩作品，並獲得金像獎肯定，感到非常榮幸。影后級的氣場與演技厚度無庸置疑，若評審偏好史詩式的厚重表演，章子怡極大機會再奪影后。
馬麗放下喜劇包袱變身勵志女商人 獅子山下精神感動全港
馬麗在《水餃皇后》中飾演「灣仔碼頭」創辦人臧健和，放下喜劇包袱，將山東女性落難香港、白手起家的韌性演得入木三分。她展現了極強的「煙火氣」，演活了一個山東母親帶著兩個女兒流落香港，在碼頭賣水餃維生的堅毅，成功捕捉了臧姑娘那種質樸、不認命且充滿母愛的光輝，將一位小人物如何成長為企業家的過程演得非常有代入感。馬麗入圍後興奮表示：「這部戲本身就是一個勵志故事。只要保持希望與熱情，大家都能收到支持，我感受到這份溫暖了！」那種獅子山下精神令不少香港觀眾動容，角色充滿正能量且極具社會代入感。
陳法拉自殘式演出挑戰瘋癲角色 女神包袱全拋棄
陳法拉在《贖夢》中飾演張家輝戲中的妻子，一個長期處於驚恐與壓抑狀態的精神病患。法拉這次完全「自殘式」演出，放下所有女神包袱，造型極度頹廢，演活了那種遊走在瘋癲邊緣的神經質。她不僅挑戰了大尺度的「倒掛」驚悚戲碼，更演活了那種遊走在瘋癲邊緣的脆弱感，其中多場在夢境與現實交錯中的驚恐戲份，以及與張家輝極具張力的對手戲，展現了她回歸港片後的強大爆發力。法拉感動表示：「非常感動，感激香港觀眾沒有忘記我。感謝導演張家輝與監製鍾珍給我這次機會。」成功打破了她以往的女神框架，意義非凡。
許恩怡靈氣逼人與郭富城對戲毫不遜色 未來影后接班人
作為年紀最小的入圍者，許恩怡在《無名指》中飾演患有肌肉萎縮症的少女，表現卻驚人地成熟。由於角色身體活動受限，她幾乎全靠臉部表情與眼神來演戲，在輪椅上僅憑上半身的微細動作與純真眼神，與郭富城對戲毫不遜色。她與飾演父親的郭富城有大量細膩的父女情，將那種渴望生存、卻又不忍拖累家人的矛盾心理演得非常動人，被讚譽為「本年度最有靈氣的演出」。許恩怡謙虛表示：「能夠與這麼多優秀的前輩一起入圍，已經是極大的榮幸，多謝『爸爸』郭富城的帶領。」雖然演技備受讚賞，但在這群影后前輩面前，本屆可能以學習與陪跑性質居多，未來可期。