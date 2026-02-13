金像獎2026影后名單出爐！廖子妤腦癱演技成大熱 陳法拉激戰章子怡引關注

金像獎頒獎季正式來襲！今屆最佳女主角競爭激烈到被影評界形容為「神仙打架」，五位準影后廖子妤、章子怡、馬麗、陳法拉及許恩怡，個個都挑戰高難度角色，演技層次令人嘆為觀止。從腦癱患者到殺夫女子，從精神病患到肌肉萎縮症少女，每位候選人都交出了職業生涯最震撼的演出，究竟誰能最終封后？