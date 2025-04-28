金像獎2025｜70歲林青霞仙氣現身做頒獎嘉賓 網民勁讚凍齡大美人靚樣不減當年
林青霞獲讚「永遠東方不敗女神」
金像獎頒獎禮上，林青霞滿面笑容地表示：「大家好！我係林青霞！今晚非常開心，兩位朋友施南生、徐克得到終身成就獎，並由我頒發畀佢哋！」
林青霞年輕時已有「大美人」的讚譽，雖然現在已屆70之齡，但今次一現身，仍獲網民紛紛大讚她：「70歲還是美」、「風采依舊、還是那麼美」、「無論處在人生那個階段，林青霞都美麗精采的大美女典範」、「永遠的東方不敗女神」、「歲月在她身上看不出痕跡」、「很少看到豹紋能穿出優雅美感的，印證一句話，時尚是態度、氣質」、「林青霞身上沒有歲月不敗美人這種說法，任何年紀都很自然很優雅！」
林青霞「10大五官最完美女星」之一
雖然已淡出影壇逾30年，但林青霞近年仍獲網民票選為「10大五官最完美女星」 之一。林青霞自73年拍電影《窗外》出道，年輕時參演許多愛情文藝片，如《純純的愛》、《雲飄飄》這些使她走紅的電影，其後開始在商業片中轉型，90年更以電影 《滾滾紅塵》 成為金馬影后，92年電影《笑傲江湖之東方不敗》中，飾演「東方不敗」展現中性美態，成為其令人印象最深刻的代表作。
林青霞與徐克、施南生深厚友誼
頒獎禮上，林青霞又以普通話介紹三人的相識經過，原來她與徐克和施南生的深厚友誼，緣起於1980年她在洛杉磯拍攝《愛殺》時，徐克的一通電話讓她有機會參與《蜀山》（新蜀山劍俠）的拍攝：「1980年我在洛杉磯拍《愛殺》的時候，徐克打電話給我，邀我拍《蜀山》。」
林青霞指初次見面時，徐克和施南生便給她留下了深刻的印象：「嘩！他們真的給我留下非常深刻的印象。Nansun（施南生）呢，頭髮奇短，然後打扮得非常新潮有型；然後徐克非常的瀟灑，眼神透著非常有靈性的感覺。」林青霞說時全場大笑，徐克搖頭謙稱不是。
林青霞電影生涯與感激之情
林青霞對徐克的感激之情溢於言表，她說：「徐克是我合作過最多的導演，在他的指導下我迎來了電影世界的第二春，也贏來了東方不敗的美譽。」她還分享了施南生在她初到香港時給予的幫助：「我初到香港，對香港人生地不熟，我就請Nansun幫我談拍戲的合約，Nansun義不容辭很快的幫我簽定了幾部戲。我就寫了一封信給她，裏面附上一張支票，Nansun把信留下，支票退還給我，贈我一句話：『如果你幫助朋友，要不求回報才好。』40多年了，這句一直刻在我心裏，而她說那封信，她一直保留到現在。」
林青霞頒發終身成就獎與對好友感謝
林青霞最後以「終身成就」結尾：「我和徐克、施南生，經常會在我們人生中的關鍵時刻出現，我的後半生也是因為他們而改變，他們是我生命中的貴人。感謝香港電影金像獎，讓我把這座獎遞到他們手中，他們得的是終身成就獎，我認為，我有這兩位傑出的好朋友，也是我的終身成就。」