金像獎2023｜楊詩敏Deep V震撼谷胸見人 不敵王菀之大嘆自己配角命　

第41屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿結束，大熱電影《正義迴廊》雖獲16項提名，最後只得「新晉導演」及「最佳剪接」中標，睇到觀眾跌晒眼鏡。47歲嘅楊詩敏（蝦頭）舊年改變諧星嘅戲路，喺《正義迴廊》搏到盡飾演麥沛東嘅家姐，大曬眼淚贏得全城觀眾讚賞，一度被視為今年金像獎最佳女配角嘅大熱，琴晚（16日）仲中門大開Deep V夾奶見人，視覺效果非常震撼！可惜最後不敵王菀之，事後眼濕濕會見傳媒，好多網民都替楊詩敏唔抵…