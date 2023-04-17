金像獎2023｜楊詩敏Deep V震撼谷胸見人 不敵王菀之大嘆自己配角命
金像獎2023｜楊詩敏為金像獎谷到盡 中門大開Deep V震撼夾奶見人
47歲嘅楊詩敏（蝦頭）舊年改變諧星嘅戲路，喺《正義迴廊》搏到盡飾演麥沛東嘅家姐，成功獲得「最佳女配角」提名殺入金像獎，憑着精湛嘅演技甚至被坊間認為係大熱門。楊詩敏對於金像獎極為重視，琴晚仲索性中門大開，身穿Deep V黑色晚禮服，激蕩奶現身會場，成為全場嘅討論焦點，網民更加認為視覺效果非常震撼，皆因以往蝦頭好少性感見人，多數封得好密實，今次突然解開「束縛」，完全令人猜想不到！
金像獎2023｜楊詩敏不敵王菀之大熱變慘敗 喊晒口見傳媒
楊思敏喺《正義迴廊》法庭上嘅喊戲簡直完全令觀眾意想不到，加上《正義迴廊》全城勁讚嘅口碑，楊思敏一直被視為最佳女配角嘅大熱門，隨着琴晚頒獎禮賽果揭曉，正當宣布「最佳女配角」花落誰家時，頒獎嘉賓竟然讀出「王菀之」嘅名字宣布佢得獎，網民都洗版式留言指感到嘩然，竟然唔係自己心頭好楊思敏獲獎，王菀之可能都覺得賽果有啲爆冷，當時佢嘅反應都好愕然。
頒獎禮過後，美亞娛樂替公司旗下兩套電影《正義迴廊》、《風再起時》舉辦慶祝派對，楊思敏喺派對上見到傳媒都喊晒口，話見到朋友慰問感到好窩心，有朋友向佢直言：「無論點都好，蝦頭你都係我心目中嘅最佳女配角！」講到呢個位時，楊思敏幾乎雙眼通紅抹住眼淚，甚至直言自己只係配角命，一直都只能夠做女主角身邊最好嘅朋友，網民見到呢個場面，都替蝦頭感到非常痛心。
金像獎2023｜楊詩敏舞台劇諧星出身 曾加入無綫不見起色
楊詩敏早年演藝學院畢業後，一直集中舞台劇演出，曾經短暫任職小學戲劇文憑教師，但係2006年打後回復自由身。楊思敏曾經獲得詹瑞文垂青，同埋經常喺葉念琛執導嘅電影客串小角色，但係講到蝦頭早年嘅演出，最為人熟悉莫過於是舞台劇《潮性辦公室》嘅搞鬼演出，尤其係色誘送水男一幕嘅經典對白：「哥哥仔，你啲筆筆冇晒汁汁！」
隨後楊詩敏喺2014年加入無綫電視成為基本藝人，但依然得唔到主角嘅名銜，喺不同劇集雖然露面率頗高，但「配角命」依然！諷刺的是，蝦頭曾於節目《Sunday扮嘢王》扮演加大碼版王菀之！這樣的日子維持了數年，楊思敏終於在2021年電視劇《愛美麗狂想曲》播完後，把心一橫決定離巢，展開新生活接拍咗《正義迴廊》，一改以往只做諧星派膠嘅形象，化身喊得又演得嘅民選「最佳女配角」，開始為人所記。
金像獎2023｜演藝學院派演員金像獎幾乎全軍覆沒
演藝學院向來都係唔少好戲之人出身地，其實睇返今年金像獎入圍名單，有唔少提名人都係演藝學院出身，當然唔少得備受讚賞嘅楊思敏，但其實仲有佢哋：陳詠燊、蘇玉華、張繼聰 、楊偉倫、麥沛東、何爵天、黃秋生。然而除咗何爵天憑《正義迴廊》勇奪最佳新晉導演外，原來眾人一致全軍覆沒，就算多次奪影帝嘅大師兄黃秋生，就算憑《白日青春》拎金馬影帝後，今次都一樣無面畀，戰況非常慘烈！
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單