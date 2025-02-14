金像獎2025｜《破·地獄》佔最多提名 3大影帝惡鬥兩位「新人」

隨著2025年4月27日第43屆香港電影金像獎的臨近，今日公佈的提名名單已引發廣泛關注。《破·地獄》在票房和評價上雙豐收，成為本屆金像獎的大熱門，提名涵蓋了最佳電影、最佳男女主角及多個技術類獎項，讓我們一起來看看提名名單更多精彩細節！