金像獎2025｜《破·地獄》佔最多提名 3大影帝惡鬥兩位「新人」
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隨著2025年4月27日第43屆香港電影金像獎的臨近，今日公佈的提名名單已引發廣泛關注。《破·地獄》在票房和評價上雙豐收，成為本屆金像獎的大熱門，提名涵蓋了最佳電影、最佳男女主角及多個技術類獎項，讓我們一起來看看提名名單更多精彩細節！
《破·地獄》佔最多金像獎提名
2024年，香港電影界的話題作《破·地獄》不僅在票房上取得巨大成功，更在金像獎佔最多提名，一共18個提名；其次是《九龍城寨之圍城》14個提名；《爸爸》11個提名。《破·地獄》不僅被提名為最佳電影，其主要演員和幕後團隊也在各自的領域中獲得了高度認可，衛詩雅和許冠文分別為影帝影后大熱門。
年僅21歲許恩怡首入圍最佳女主角 創近年平均年齡新低
40歲衛詩雅在《破·地獄》中的表現不僅讓她在亞太地區的影展上屢獲殊榮，也讓她成為本屆金像獎最佳女主角的領跑者。競爭對手包括72歲區嘉雯、29歲鍾雪瑩、34談善言，以及柏安妮的女兒年僅21歲許恩怡憑《久別重逢》首入圍，有趣的是《我談的那場戀愛》的吳君如卻無緣競逐獎項，影后五位入圍演員創近年平均年齡新低。
3大影帝惡鬥兩位「新人」
在男主角的競爭中，三大影帝劉青雲、許冠文及郭富城惡鬥兩位首度入圍男演員（林峯《九龍城寨之圍城》、游學修《看我今天怎麼説》 ），比較遺憾是黃子華無緣角逐影帝獎項。
Ian陳卓賢同Marf角逐最佳新演員
在最佳新演員的角逐中，MIRROR成員Ian陳卓賢憑《久別重逢》 入圍、女團COLLAR成員22歲的邱彥筒（Marf）亦憑《寄了一整個春天》入圍 ，其他新晉演員包括：劉偉明《九龍城寨之圍城》、蘇文濤《爸爸》、吳祉昊《看我今天怎麼說》。
圖片來源：破 · 地獄 The Last Dance@facebook、官方提供、《第61屆金馬獎頒獎典禮》、《九龍城寨之圍城》、Blossoms Under Somewhere 寄了一整個春天資料或影片來源：原文刊於新假期