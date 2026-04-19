金像獎2026｜一文盤點今晚各大焦點！大玩KISS CAM 麥浚龍神秘女友曝光
1）陳奕迅深情開場獻唱 與四位年輕歌手台上起舞
「歌神」陳奕迅擔任開場表演嘉賓，身穿大地色系時尚西裝，在樂隊的現場伴奏下深情獻唱歌曲《致明日的舞》。表演初期，舞台以深邃的星空為背景，Eason用他動人的歌聲詮釋著「會跌痛 也會哭 教會我要記得 心底的悸動」等觸動人心的歌詞。隨著表演推進，多名舞者加入，舞台背景也轉換為充滿生機的田野風光，Eason與李芯駖、梁仲恆、邱彦筒（Marf）及黃梓樂四位一同在台上起舞，為演出增添了溫馨動人的畫面，成功帶動全場氣氛。
2）舒淇自嘲「最老新導演」
當舒淇登台領取新晉導演獎時，她以一貫的率性風格發表了全晚最幽默的得獎感言。「我估唔到喺我入香港電影圈呢30年代又可以攞一個最佳新人獎，喺29年前我就喺呢個金像獎嘅台上面攞咗最佳新人同埋最佳女配角。」這番話立即引來台下一陣善意笑聲，而她接下來的「認老」發言更是令全場爆笑。「其實我係一個最老嘅新導演，我認咗其他嘅新導演最緊要嘅係我有30年嘅經驗，唔係你哋唔好，係我太老啦。」舒淇這種坦然接受自己人生歷程的態度，不僅展現了她的幽默感，更讓人看到一個資深演員轉型導演的謙遜與自信。
3）AK江𤒹生慘被改名
AK江𤒹生、姜濤、Lokman頒發「視覺效果獎」時，大會竟將「江𤒹生」寫成「江熚生」，導致司儀讀成「江畢生」。原來AK由出道開始已經常被誤讀誤寫中文名，他曾經表示自己都慣了這種情況。這個小插曲再次成為網民熱議話題，不少粉絲都為AK抱不平，認為作為頒獎嘉賓，大會理應更仔細核對名字，但AK本人似乎已經習以為常，展現出相當大度的一面。
4）大玩KISS CAM 古天樂反差萌爆發
第44屆香港電影金像獎今晚（4月19日）於香港文化中心隆重舉行，本應莊嚴肅穆的頒獎典禮竟然變成大型「失控」現場！先有江𤒹生（AK）被讀錯名變成「江畢生」，全場爆笑；接著突然出現KISS CAM環節，影壇大佬爾冬陞、洪金寶當眾「HeHe」，古天樂更玩到癲，凌空嘟嘴狂親三大女神，夠曬好玩！最精彩的當然是古天樂的表現！當KISS CAM鏡頭掃到他和宣萱、郭羨妮、滕麗明時，古仔完全沒有尷尬，反而玩得比任何人都要瘋！他竟然凌空嘟嘴，逐一「親」向三位女神，那個認真又搞笑的表情，完全展現了他的反差萌魅力。要知道古天樂平時給人的印象都是型男硬漢，但在這個突發環節中，他的幽默感和配合度完全超出大家預期。現場觀眾看到這一幕都笑到不行，連三位女神都被他的搞笑舉動逗樂了，氣氛相當歡樂。
5）麥浚龍金像獎台上突然獻吻 十年神秘女友身份大起底
向來低調的麥浚龍今晚帶同女友戴庚玲現身金像獎頒獎典禮，當他與《風林火山》團隊奪得最佳美術指導獎後，竟然在眾目睽睽下向女友獻吻慶祝，打破了兩人一向神秘的「暗黑浪漫」作風。現場所見，戴庚玲狀態極佳，一頭標誌性白髮配上優雅造型，與Juno站在一起相當登對，這個罕見的公開放閃瞬間立即引起現場和網上熱烈討論。一向喜歡玩「暗黑浪漫」的麥浚龍和戴庚玲，兩人的社交平台貼文都是清一色黑白照片，但早前吳日言就激罕曝光了Janine的彩色照片，相中的她一頭白髮與Juno齊展露陽光般燦爛笑容。
6）韋羅莎投訴陳茂賢剪戲份 台上互串笑爆全場
另一個令全場爆笑的環節，就是韋羅莎與《破·地獄》導演陳茂賢在台上的精彩互串！《破·地獄》導演陳茂賢曾經為了電影節奏剪走了部分戲份；而韋羅莎亦被JUNO刪除在《風林火山》的戲份。當韋羅莎與陳茂賢上台頒發「最佳剪接」獎時，韋羅莎即刻笑陳茂賢最厲害剪走人，陳茂賢就將嗰波拋給台下的《夜王》導演吳煒倫，吳煒倫就打開自己的衣服，寫上「你啱」，笑爆全場。之後陳茂賢又話韋羅莎都習慣被剪走，韋羅莎就笑指「唔緊要啦，佢哋（《風林火山》）今日都攞好多獎」，全場即刻爆笑！
7）陳奕迅馮德倫神還原郭富城Meme
陳奕迅、馮德倫今晚為最佳原創電影歌曲、最佳原創電影音樂頒獎時，更帶來全晚最爆笑時刻！兩人在最佳原創電影音樂之前，remake郭富城的「聽我講：一齊企硬唔take嘢」meme，變成「你聽我講，企硬支持香港電影」，更與全場電影人一起做一系列的經典動作。現場所見，台下眾多電影人都非常配合，齊齊做出經典手勢，場面既經典又爆笑！