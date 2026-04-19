金像獎2026｜一文盤點今晚各大焦點！大玩KISS CAM 麥浚龍神秘女友曝光

金像獎頒獎禮向來是香港影壇的年度盛事，但今屆卻出現了多個令人意想不到的「突發」名場面！從舒淇率性自嘲「最老新導演」的爆笑感言，到江𤒹生被誤讀成「江畢生」的尷尬瞬間，再到《尋秦記》主演群意外同框玩Kiss Cam的溫馨回憶殺，這些計劃外的精彩時刻反而成為全晚最令人津津樂道的話題焦點，讓觀眾見證了一場既有淚點又有笑點的影壇盛會。