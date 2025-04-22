《虎毒不》被踩不值得拍成電影 保守網民列3大原因「不要入場」惹爭議
1. 女主「無病呻吟」
《虎毒不》引發網民熱議，談善言演技精湛，導演功力強，攝影、剪接、音效一流，卻因題材惹爭議。有網民在社交平台發文批劇情不貼地，女主角阿貞自陷困境，無病呻吟，缺乏解難能力，全裸照鏡一幕更顯突兀。
2. 過度妖化女主身邊角色
網民指電影刻意妖魔化阿貞身邊人，如將不幫忙湊孫的奶奶塑造成熱衷跳舞的「十惡不赦」形象，認為導演選用最片面角度呈現孕婦情緒壓力，忽略更深入的視野，令人難以共情角色背後的掙扎。另有觀眾狠批阿貞夫婦無力養育卻執意生子，學歷低卻執意生育，毫無應變能力；而阿貞就行事愚昧，只懂怨天尤人，電影過分放大其無能，令人失望，難以共情。
3. 題材過分壓抑 不值得拍成電影
另一邊廂，有網民認為《虎毒不》並非一個值得拍成電影的題材，認為劇情過分沉重，會帶給觀眾負面影響，認為《虎毒不》令人感到壓抑：「完場時壓抑氣氛不散 死寂一片 我認為社會責任大於創作自由 電影導演應該知道自己的創作 對有機會成為某個對號入座觀眾一時做錯事的原因」。
網民為《虎毒不》平反 新手媽媽困境引共鳴
不少網民反駁負評，力讚《虎毒不》真誠描繪新手媽媽的困境，促進社會共鳴。他們指出，這部電影能讓媽媽們知道有人能同理她們的感受、理解她們的處境，這本身就是一種支持。有觀眾表示，不同人觀看這部作品後可能出現不同反應，有人會感到沮喪，但亦有人因此更加明白新手媽媽面對的挑戰，從而在日常生活中遇到類似情況時，能多一點體諒，甚至激發他們從制度層面為這群人爭取改變。
網民力撐：強調沉重題材不等於負能量
有網友坦言，若不懂得釋放情緒，確實不適合觀看過於沉重的電影。他分享曾看完《年少日記》後心情低落長達一星期，從而了解自己觀影口味較為敏感，雖然選擇不看《虎毒不》與《爸爸》，但並不認為應勸阻他人觀賞。網民強調，每人感受不同，不應一概而論。
對於部分觀眾批評電影充滿「負能量」，亦有聲音質疑此說是否過於武斷，認為電影本意是引起社會關注與同理，尤其是對女性處境的理解。導演則明言，作品旨在尊重女性的選擇，並非為了散播負面情緒。
導演陳小娟分享心路歷程
去年金馬獎公佈入圍名單《虎毒不》雖然未獲提名，但榮獲「NETPAC 奈派克獎」。評審形容該片從私密且具性別政治的視角，毫無保留地呈現當代女性的母職經驗。儘管主角經歷了重重困難，創作者仍以溫柔的視角撫慰每個疲憊的心靈。
導演陳小娟分享了她的創作心路歷程。在為電影進行資料搜集時，她看到一個帖子提問：「有哪些痛苦是未經歷過的人難以理解的？」，其中一個答案是「成為母親」。這讓她意識到，聚焦於母職之苦的電影或許不容易被理解。然而，《虎毒不》能在金馬影展獲得評審的認可，對於團隊來說是一種巨大的鼓勵，她對主辦方表示由衷的感謝。
談善言實力演技 網民睇好奪影后
在《虎毒不》中，談善言首次擔正做女主角，為了貼近孕媽媽的狀態，更特意增重演出。片中多場獨腳戲中，自然流露出新手媽媽的無助與脆弱，細緻演繹「喪夫式育兒」的現實處境，不少觀眾都表示睇到心噏噏，代入感好強。談善言早前憑此角角逐金像獎最佳女主角，被網民一致視為新生代影后的有力人選。