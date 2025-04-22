《虎毒不》被踩不值得拍成電影 保守網民列3大原因「不要入場」惹爭議

「第43屆香港電影金像獎」將於本月27日假香港文化中心舉行。其中《虎毒不》由談善言、盧鎮業主演，在金像獎分別提名「最佳女主角」同「最佳男配角」，電影講述一對年輕夫婦在迎接新生命前後，面對經濟壓力、家庭關係與情緒困境的真實寫照，呈現新手父母的無助與掙扎。電影上映後引發熱議，雖獲讚演技與製作俱佳，卻因題材惹來不同評價，有人更踩：「不值得拍成電影」！