一文睇清2026金像獎完整提名名單 古天樂雙片入圍影帝 章子怡陳法拉爭影后
衛詩雅讀出陳家樂名字即淚崩
記者會上最觸動人心的一刻，莫過於影后衛詩雅宣讀「最佳男主角」提名名單時的真情流露。當她讀到陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度獲得金像獎提名時，聲音開始顫抖，眼眶瞬間泛紅，最終忍不住淚灑現場。這個反應完全出乎意料，足見兩人深厚的友誼和衛詩雅對好友終於獲得認可的激動心情。在場記者和工作人員都被這份真摯情感所感動，紛紛為這對好友的友誼點讚。
「第四十四屆香港電影金像獎」提名名單：
最佳電影
《尋秦記》
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
最佳導演
李子俊、周汶儒《私家偵探》
吳啓忠《世外》
陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》
梁栢堅《再見UFO》
舒淇《女孩》
最佳男主角
張繼聰《金童》
古天樂《私家偵探》
梁家輝《捕風追影》
陳家樂《像我這樣的愛情》
古天樂《尋秦記》
最佳女主角
許恩怡《無名指》
馬麗《水餃皇后》
章子怡《醬園弄．懸案》
陳法拉《贖夢》
廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男配角
杜德偉《風林火山》
陳湛文《UFO離奇命案》
袁富華《水餃皇后》
黃又南《再見UFO》
林家熙《拚命三郎》
最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
滕麗名《尋秦記》
鮑起靜《風林火山》
惠英紅《水餃皇后》
鄧濤《女孩不平凡》
最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
李佳芯《金童》
蘇子茵《給愛麗絲》
李哲坤《捕風追影》
周衹月《逆轉上半場》
新晉導演
龔兆平《他年她日》
吳啓忠《世外》
郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》
麥浚龍《風林火山》
舒淇《女孩》
最佳編劇
《再見UFO》
《私家偵探》
《世外》
《女孩》
《UFO離奇命案》
最佳視覺效果
《觸電》
《贖夢》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》
最佳音響效果
《尋秦記》
《捕風追影》
《世外》
《風林火山》
《蛟龍行動》
最佳原創電影歌曲
《他年她日》
《再見UFO》
《贖夢》
《女孩不平凡》
《世外》
最佳原創電影音樂
《再見UFO》
《世外》
《風林火山》
《尋秦記》
《他年她日》
最佳動作設計
《尋秦記》
《觸電》
《金童》
《風林火山》
《捕風追影》
最佳服裝造型
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《他年她日》
《贖夢》
最佳美術指導
《他年她日》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《世外》
最佳剪接
《尋秦記》
《風林火山》
《捕風追影》
《醬園弄．懸案》
《再見UFO》
最佳攝影
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
《尋秦記》
《再見UFO》
《女孩》
古天樂雙片爭影帝創紀錄
今屆金像獎最矚目的競爭，必定是古天樂憑《尋秦記》和《私家偵探》兩部作品同時入圍最佳男主角的壯舉。這種「一人雙提名」的情況在金像獎歷史上相當罕見，充分展現古天樂在2025年的強勢表現。《尋秦記》讓他重新演繹經典角色項少龍，而《私家偵探》則展現他在現代都市題材的演技功力。面對張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》和陳家樂《》等強勁對手，古天樂能否憑藉雙重優勢成功封帝，成為今屆最大懸念。
《風林火山》12項提名稱霸
麥浚龍執導的《風林火山》成為今屆最大贏家，狂掃12項提名，包括最佳電影、最佳美術指導等重要獎項。這部作品不僅讓麥浚龍再次獲得「新晉導演」提名，更在技術層面獲得全面認可。《尋秦記》和《再見UFO》同樣表現出色，各自獲得超過10項提名，形成三強鼎立的局面。值得注意的是，杜德偉憑《風林火山》獲得最佳男配角提名，這位歌壇天王的演技轉型備受肯定，為今屆增添不少話題性。
舒淇首執導筒獲三項提名
影后舒淇首次踏足導演領域的作品《女孩》表現亮眼，一舉獲得最佳導演、最佳編劇和新晉導演三項提名。這個成績對於首次執導的舒淇來說相當難得，證明她不僅在演技方面有所建樹，在幕後創作同樣具備天賦。《女孩》能夠在競爭激烈的金像獎中脫穎而出，足見舒淇在轉型導演路上的成功起步，也為女性導演在港產片界樹立新的標杆。
網民熱議今屆提名結果
提名名單公布後，網民反應相當熱烈。不少影迷對陳家樂首度獲得金像獎提名表示興奮，「終於等到家樂哥獲得認可！」、「衛詩雅的眼淚真係好感動」等留言不斷湧現。同時，古天樂的雙重提名也引起廣泛討論，「古仔今年真係勁，兩部戲都咁出色」、「影帝應該穩陣啦」等支持聲音此起彼伏。而《風林火山》的12項提名更被網民形容為「橫掃千軍」，期待這部作品能在頒獎典禮上創造佳績。第44屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月19日在香港文化中心舉行，屆時各大獎項花落誰家，相信會是全城焦點。