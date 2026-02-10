一文睇清2026金像獎完整提名名單 古天樂雙片入圍影帝 章子怡陳法拉爭影后

第44屆香港電影金像獎提名名單今日正式公布，現場出現感人一幕！上屆影后衛詩雅擔任宣讀嘉賓時，當讀到好友陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度提名最佳男主角時，竟然當場淚崩，場面相當感動。而今屆最大贏家《風林火山》狂掃12項提名，古天樂更憑兩部作品同時爭奪影帝寶座，競爭激烈程度前所未見！