金像獎2024｜余香凝封后惹網民熱議：每次佢出場就好出戲
網民批余香凝僅合格：每次佢出場就好出戲
在討論區中，不少網民對余香凝的勝出提出質疑，認為她在《白日之下》中的表現僅能稱得上合格。「每次佢出場就好出戲」、「個劇本救咗佢」、「成套戲表現最差就係佢」，顯示出一部分觀眾對她的不滿。
網民替衛詩雅鍾雪瑩感不值
相對於余香凝的爭議性勝出，衛詩雅和鍾雪瑩的失落則讓不少網民感到不值。衛詩雅在《不日成婚2》中的演出被認為更自然，更值得獲獎。而鍾雪瑩在《填詞L》中的表現雖然出色，但由於年資尚淺，似乎還需要「排」更長的時間。網民的這些看法反映了香港電影金像獎在某些觀眾心中的資歷排輩現象。儘管鍾雪瑩未能奪得影后，但她所參與的電影《填詞L》卻獲得了「最佳原創電影歌曲」獎項，這也為她帶來了一定的慰藉。
金像獎2024｜余香凝為角色博到盡
余香凝今年憑《白日之下》在「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」上獲得最佳女主角，並終在金像獎上首度封后。余香凝為了準備《白日之下》中的角色，更特意做足功課！除了與記者見面了解他們的心態外，更在疫情期間親自「放蛇」，在戲中的演出更貼地，亦造就了以大熱姿態封后的回報！
余香凝獲獎後除了承諾會窮一生去鑽研演技外，更感性勉勵所有女性：「我會用我一生嘅時間，去鑽研點樣做一個更好更好嘅演員。作為一個女性，無論喺人生邊個階段，我哋都可以努力去追求夢想。」
金像獎2024｜余香凝連年陪跑終獲獎
余香凝的名字時常出現在各大電影頒獎典禮的提名名單中，她曾憑藉《逆流大叔》、《非同凡響》、《緣路山旮旯》分別入圍金像獎最佳女配角和女主角。而余香凝也在金馬獎上憑《緣路山旮旯》、《白日之下》獲得女配角和女主角的提名，成為電影頒獎禮的常客。不過余香凝就多次與獎項擦身而過，令不少觀眾大感可惜。
金像獎2024｜余香凝模特兒出身轉戰影壇
余香凝自2011年以模特兒身份入行，並於2016年轉型為電影演員。余香凝在首部作品《骨妹》中飾演的張靈靈，初次展現了她出色演技，更因電影在2017年獲得《第36屆香港電影金像獎》「最佳新演員」的提名。
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單