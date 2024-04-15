金像獎2024｜余香凝封后惹網民熱議：每次佢出場就好出戲

香港電影界年度盛事《第42屆香港電影金像獎》於昨晚落下帷幕，今年的「最佳女主角」由余香凝（Jennifer）憑藉在電影《白日之下》中的精湛演出，以大熱姿態奪得，是入行13年以來首次封后！不過有網民認為，余香凝的勝出在於對手實力不足以及劇本的加持，而非其個人演技。