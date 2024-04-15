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金像獎2024｜余香凝封后惹網民熱議：每次佢出場就好出戲

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香港電影界年度盛事《第42屆香港電影金像獎》於昨晚落下帷幕，今年的「最佳女主角」由余香凝（Jennifer）憑藉在電影《白日之下》中的精湛演出，以大熱姿態奪得，是入行13年以來首次封后！不過有網民認為，余香凝的勝出在於對手實力不足以及劇本的加持，而非其個人演技。

網民批余香凝僅合格：每次佢出場就好出戲

在討論區中，不少網民對余香凝的勝出提出質疑，認為她在《白日之下》中的表現僅能稱得上合格。「每次佢出場就好出戲」、「個劇本救咗佢」、「成套戲表現最差就係佢」，顯示出一部分觀眾對她的不滿。

金像獎 余香凝除了承諾會繼續努力鑽研演技外，更感性勉勵所有女性追夢。（圖片來源：ViuTV截圖）
余香凝除了承諾會繼續努力鑽研演技外，更感性勉勵所有女性追夢。（圖片來源：ViuTV截圖）
金像獎 余香凝成功擊敗其他入圍的女演員，以大熱姿態封后。（圖片來源：ViuTV截圖）
余香凝成功擊敗其他入圍的女演員，以大熱姿態封后。（圖片來源：ViuTV截圖）

網民替衛詩雅鍾雪瑩感不值

相對於余香凝的爭議性勝出，衛詩雅和鍾雪瑩的失落則讓不少網民感到不值。衛詩雅在《不日成婚2》中的演出被認為更自然，更值得獲獎。而鍾雪瑩在《填詞L》中的表現雖然出色，但由於年資尚淺，似乎還需要「排」更長的時間。網民的這些看法反映了香港電影金像獎在某些觀眾心中的資歷排輩現象。儘管鍾雪瑩未能奪得影后，但她所參與的電影《填詞L》卻獲得了「最佳原創電影歌曲」獎項，這也為她帶來了一定的慰藉。

金像獎 衛詩雅在《不日成婚2》中的演出被認為更自然，更值得獲獎。（圖片來源：衛詩雅IG）
衛詩雅在《不日成婚2》中的演出被認為更自然，更值得獲獎。（圖片來源：衛詩雅IG）
金像獎 鍾雪瑩2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，她亦憑此電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。（圖片來源：《填詞L》劇照）
鍾雪瑩2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，她亦憑此電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。（圖片來源：《填詞L》劇照）

金像獎2024｜余香凝為角色博到盡

余香凝今年憑《白日之下》在「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」上獲得最佳女主角，並終在金像獎上首度封后。余香凝為了準備《白日之下》中的角色，更特意做足功課！除了與記者見面了解他們的心態外，更在疫情期間親自「放蛇」，在戲中的演出更貼地，亦造就了以大熱姿態封后的回報！

余香凝獲獎後除了承諾會窮一生去鑽研演技外，更感性勉勵所有女性：「我會用我一生嘅時間，去鑽研點樣做一個更好更好嘅演員。作為一個女性，無論喺人生邊個階段，我哋都可以努力去追求夢想。」

金像獎 余香凝憑藉電影《白日之下》榮獲「最佳女主角」的獎項。（圖片來源：ViuTV截圖）
余香凝憑藉電影《白日之下》榮獲「最佳女主角」的獎項。（圖片來源：ViuTV截圖）
金像獎 余香凝2011年開始當模特兒，屬Jam Cast和天下一集團旗下藝人，拍過不少廣告，於2016年開始參演電影，憑出道作品《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，紅地毯上的服裝搶盡風頭，當年新演員由《點五步》胡子彤奪得。（圖片來源：余香凝IG）
余香凝2011年開始當模特兒，屬Jam Cast和天下一集團旗下藝人，拍過不少廣告，於2016年開始參演電影，憑出道作品《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，紅地毯上的服裝搶盡風頭，當年新演員由《點五步》胡子彤奪得。（圖片來源：余香凝IG）

金像獎2024｜余香凝連年陪跑終獲獎

余香凝的名字時常出現在各大電影頒獎典禮的提名名單中，她曾憑藉《逆流大叔》、《非同凡響》、《緣路山旮旯》分別入圍金像獎最佳女配角和女主角。而余香凝也在金馬獎上憑《緣路山旮旯》、《白日之下》獲得女配角和女主角的提名，成為電影頒獎禮的常客。不過余香凝就多次與獎項擦身而過，令不少觀眾大感可惜。

金像獎 余香凝為電影《白日之下》，不惜在疫情期間到安老院舍「放蛇」。（圖片來源：《白日之下》劇照）
余香凝為電影《白日之下》，不惜在疫情期間到安老院舍「放蛇」。（圖片來源：《白日之下》劇照）
金像獎 余香凝憑電影《逆流大叔》，於《第38屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女配角」。（圖片來源：《逆流大叔》劇照）
余香凝憑電影《逆流大叔》，於《第38屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女配角」。（圖片來源：《逆流大叔》劇照）
金像獎 余香凝憑電影《非同凡響》，於《第38屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女主角」。（圖片來源：《非同凡響》劇照）
余香凝憑電影《非同凡響》，於《第38屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女主角」。（圖片來源：《非同凡響》劇照）
金像獎 余香凝憑電影《緣路山旮旯》，於《第41屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女配角」。（圖片來源：《緣路山旮旯》劇照）
余香凝憑電影《緣路山旮旯》，於《第41屆香港電影金像獎》獲提名「最佳女配角」。（圖片來源：《緣路山旮旯》劇照）

金像獎2024｜余香凝模特兒出身轉戰影壇

余香凝自2011年以模特兒身份入行，並於2016年轉型為電影演員。余香凝在首部作品《骨妹》中飾演的張靈靈，初次展現了她出色演技，更因電影在2017年獲得《第36屆香港電影金像獎》「最佳新演員」的提名。

金像獎 余香凝在首部作品《骨妹》中表現出色，更獲《第36屆香港電影金像獎》「最佳新演員」的提名。（圖片來源：《骨妹》劇照）
余香凝在首部作品《骨妹》中表現出色，更獲《第36屆香港電影金像獎》「最佳新演員」的提名。（圖片來源：《骨妹》劇照）
金像獎 余香凝於2011年以模特兒的身份入行。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
余香凝於2011年以模特兒的身份入行。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
金像獎 余香凝隨後於2016年轉型做演員。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
余香凝隨後於2016年轉型做演員。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
金像獎 余香凝在轉型拍戲的第9年後終獲「最佳女主角」的獎項。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
余香凝在轉型拍戲的第9年後終獲「最佳女主角」的獎項。（圖片來源：IG@jenniferyuuu）

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圖片來源：ViuTV截圖、衛詩雅IG、《填詞L》劇照、余香凝IG、《白日之下》劇照、《逆流大叔》劇照、《非同凡響》劇照、《緣路山旮旯》劇照、《骨妹》劇照、IG@jenniferyuuu

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