金像獎｜黃子華為何沒影帝提名？曾預告退出「影帝之爭」
第43屆香港電影金像獎
最佳男主角提名名單：
1. 林峯（九龍城寨之圍城）
2. 劉青雲（爸爸）
3. 游學修（看我今天怎麼說）
4. 許冠文（破·地獄）
5. 郭富城（臨時劫案）
金像獎｜黃子華《破·地獄》角色好唔著數
黃子華去年11月曾接受文雋主持的網上節目《講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk》訪問時，身為金像獎副主席的文雋大讚《破·地獄》有文有武、有打、有笑，個個演員都出色，但黃子華的角色相比下卻好唔著數，因為比起許冠文、衛詩雅和朱栢康，他的角色較缺乏戲劇性，因此他建議黃子華應該報名最佳男配角，但其後又改口指最佳男配角應為朱柏康。
金像獎｜黃子華：我負責陪大家慶祝
不過黃子華就指自己無意參加「影帝之爭」，直言︰「我呢，嗰晚我就負責陪大家慶祝，咁我都開心。」後續再解釋︰「我真係認真講一樣嘢，我而家有啲覺得，咁你由《飯戲攻心》丶《毒舌大狀》甚至到呢套，如果都好收得的話，我有啲覺得自己，唔係再咁諗自己嘅時候。對我嚟講，冇得再名利成就㗎啦，唔係追求嗰啲嘢㗎啦，都唔係話，我去追求我拍一套好嘅作品，而係如果可以拍到一套好嘅作品，係好多人一齊得益嘅咁就最好啦。」
金像獎｜黃子華豁達面對未能獲得影帝
之後黃子華繼續補充：「有當然好啦，但係我唔會覺得life changing，我條命都係咁上下啦！」片中黃子華又透露了自己的心水得獎名單，他覺得最佳男配角獎一定屬於朱栢康，而男主角獎屬於Michael，女主角則是衛詩雅，女配角都有幾位可以揀。
金像獎｜去年首度提名輸畀梁朝偉
去年黃子華憑《毒舌大狀》首度提名金像影帝，惟最後不敵《金手指》梁朝偉失獎，但《毒舌大狀》最終仍獲得「最佳電影」大獎，在台上講得獎感言時，黃子華一度哽咽表示：「牡丹雖好，需要有綠葉扶持，我哋演員只係綠葉，最重要係創作個人同導演，我見到佢哋每一個字、每一句，都同我哋法律顧問斟酌，去炒出嚟。（之前）由頭到尾我哋套戲一個獎都冇，我好想如果我當時攞到（影帝）獎，如果今晚得唔到獎，會將呢個獎送畀你，但係而家更好結果出咗，多謝大家。」
第43屆香港電影金像獎
完整提名名單：
最佳電影
1. 九龍城寨之圍城
2. 爸爸
3. 看我今天怎麼說
4. 破·地獄
5. 從今以後
最佳導演
1. 鄭保瑞（九龍城寨之圍城）
2. 翁子光、區焯文（爸爸）
3. 黃修平（看我今天怎麼說）
4. 陳茂賢（破·地獄）
5. 楊曜愷（從今以後）
最佳編劇
1. 何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）
2. 翁子光（爸爸）
3. 陳茂賢、鄭緯機（破·地獄）
4. 楊曜愷（從今以後）
5. 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）
最佳男主角
1. 林峯（九龍城寨之圍城）
2. 劉青雲（爸爸）
3. 游學修（看我今天怎麼說）
4. 許冠文（破·地獄）
5. 郭富城（臨時劫案）
最佳女主角
1. 許恩怡（久別重逢）
2. 談善言（虎毒不）
3. 鍾雪瑩（看我今天怎麼說）
4. 衛詩雅（破·地獄）
5. 區嘉雯（從今以後）
最佳男配角
1. 古天樂（九龍城寨之圍城）
2. 伍允龍（九龍城寨之圍城）
3. 盧鎮業（虎毒不）
4. 朱栢康（破·地獄）
5. 秦沛（破。地獄）
最佳女配角
1. 鄧麗欣（我談的那場戀愛）
2. 谷祖琳（爸爸）
3. 梁雍婷（破·地獄）
4. 韋羅莎（破·地獄）
5. 李琳琳（從今以後）
最佳新演員
1. 劉偉明（九龍城寨之圍城）
2. 陳卓賢（久別重逢）
3. 蘇文濤（爸爸）
4. 吳祉昊（看我今天怎麼說）
5. 邱彦筒（寄了一整個春天）
最佳攝影
1. 鄭兆強（九龍城寨之圍城）
2. 劉君樂（久別重逢）
3. 秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)
4. 潘耀明（破·地獄）
5. 潘耀明（焚城）
最佳剪接
1. 張嘉輝（九龍城寨之圍城）
2. 石繕滎（爸爸）
3. Robin Lee（香港四徑大步走）
4. 張叔平、彭正熙（破·地獄）
5. 李嘉榮（誤判）
最佳美術指導
1. 麥國強、周世鴻（九龍城寨之圍城）
2. 鄧伊妮（久別重逢）
3. 麥芷筠（爸爸）
4. 姚漢文（破·地獄）
5. 李健威（焚城）
最佳服裝造型設計
1. 余家安、葉嘉茵（九龍城寨之圍城）
2. 吳里璐、羅佩莎（我談的那場戀愛）
3. 吳里璐、陳家琪（爸爸）
4. 利碧君（破·地獄）
5. 文念中、郭妍慧（臨時劫案）
最佳動作設計
1. 谷垣健治（九龍城寨之圍城）
2. 江道海、梁博恩（武替道）
3. 黃偉亮（破·地獄）
4. 黃偉亮（焚城）
5. 大內貴仁（誤判）
最佳原創電影音樂
1. 川井憲次（九龍城寨之圍城)
2. 陳光榮、陳永健（久別重逢）
3. 戴偉（我談的那場戀愛）
4. 丁可（爸爸）
5. 朱芸編（破·地獄）
最佳原創電影歌曲
1. 久別重逢（久別重逢）
2. 筆友（我談的那場戀愛）
3. What if（看我今天怎麼說）
4. 普渡眾生（破·地獄）
5. 㪐㩿（寄了一整個春天）
最佳音響效果
1. 姚俊軒、張文愷、杜本立（九龍城寨之圍城）
2. 鄧學麟、關惠心（看我今天怎麼說）
3. 姚俊軒（破·地獄）
4. 杜篤之、江宜真（焚城）
5. 李耀強（誤判）
最佳視覺效果
1. 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮（九龍城寨之圍城）
2. 黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮（海關戰線）
3. 陳迪凱（破·地獄）
4. 楊文傑、陳子弢、楊敏杰（焚城）
5. 吳家龍、楊起超、張耀豪（盜月者）
新晉導演
1. 梁禮彦（久別重逢）
2. 何妙祺（我談的那場戀愛）
3. 梁冠堯、梁冠舜（武替道）
4. Robin Lee（香港四徑大步走）
5. 李志偉、何英毅（得寵先生）
最佳亞洲華語電影
1. 老狐狸
2. 狗陣
3. 鬼才之道
4. 第二十條
5. 熱辣滾燙