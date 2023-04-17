香港電影金像獎2023｜無綫唔小器派記者直擊 惟去到MIRROR咪牌消失不見

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》終於在爭議性不斷下落幕，香港電視龍頭無綫過往幾年失落金像獎轉播權，今年繼續由負責ViuTV直播，無綫為搶收視率同一時段以《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》打對台，惟在金像獎拜神儀式時，一直未見無綫電視派記者採訪，惹來坊間無綫冷處理金像獎嘅說法，就連金像獎主席都笑無綫小器，點知畀人笑完之後，無綫真係今次極度大方，派出娛樂記者直擊金像獎實況！