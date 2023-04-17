香港電影金像獎2023｜無綫唔小器派記者直擊 惟去到MIRROR咪牌消失不見
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》終於在爭議性不斷下落幕，香港電視龍頭無綫過往幾年失落金像獎轉播權，今年繼續由負責ViuTV直播，無綫為搶收視率同一時段以《獎門人開心消費感謝祭》及《中年好聲音》打對台，惟在金像獎拜神儀式時，一直未見無綫電視派記者採訪，惹來坊間無綫冷處理金像獎嘅說法，就連金像獎主席都笑無綫小器，點知畀人笑完之後，無綫真係今次極度大方，派出娛樂記者直擊金像獎實況！
無綫極度大方轉死性 派娛樂記者直擊金像獎實況
早前金像獎拜神儀式，一直都未見有無綫電視派人直擊嘅蹤影，就連金像獎主席爾冬陞都暗串無綫小器，點知直到金像獎昨日開鑼（ 16日），唔少網民發現無綫派出娛樂記者直擊金像獎盛況。喺張相可以見到，今次無綫真係好重視金像獎，訪問最佳男女主角時都見到咪牌，而且仲要放得好當眼，似乎無綫喺曾志偉帶領之下，果然非常重視電影圈嘅發展喎！
無綫今次唔小器 惟去到MIRROR消失不見
今次無綫電視落足馬力報道金像獎，就算明知係ViuTV直播，訪問嘅時候都冇將對方嘅咪牌馬賽克，無疑係極大嘅進步，似乎印證左無綫電視同演藝圈發展站同一陣線，不過去到訪問人氣男團Mirror成員嘅環節，就唔見咗無綫電視嘅咪牌，但都係一件合理事，始終屬於友台藝人。
金像獎主席爾冬陞串爆無綫小器直言金像獎收視率唔會唔夠撼
早排金像獎拜神儀式，現場一度唔見有無綫電視咪牌，搞到金像獎主席爾冬陞都同董事局成員嘅錢嘉樂話：「點解冇TVB個牌嘅？」錢嘉樂即刻兜：「要反映下啦！」呢個時候爾冬陞直言不諱：「咁小器嘅？」錢嘉樂就話：「當晚會嚟嘅！」爾冬陞仲叫錢嘉樂，游說無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉派員採訪，並說︰「娛樂新聞都要做下嘛！」之後金像獎主席爾冬陞仲同記者話，雖然無綫電視有慣性收視好厲害，但係金像獎有唔同渠道接觸觀眾，相信計計埋埋收視率會同無綫電視「Super」（打和）咁話，絕對唔會唔夠撼！
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、ViuTV