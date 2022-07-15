金像獎2022｜杜琪峯與金像獎積怨18年 曾直言「打死也不去」有獎都缺席

第40屆香港電影金像獎即將在今個星期天（17日）舉行，時隔兩年舉辦的影壇盛事，令一眾影星、影迷都十分期待。香港電影金像獎是香港電影從業者畢生追求的最高榮譽之一，但出名有性格的大導演杜琪峯（杜Sir）曾多次揚言不會參加金像獎，甚至連獲獎亦不到場領獎。到底杜琪峯是經歷了什麼，讓他如此痛恨金像獎呢！