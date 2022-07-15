金像獎2022｜杜琪峯與金像獎積怨18年 曾直言「打死也不去」有獎都缺席
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第40屆香港電影金像獎即將在今個星期天（17日）舉行，時隔兩年舉辦的影壇盛事，令一眾影星、影迷都十分期待。香港電影金像獎是香港電影從業者畢生追求的最高榮譽之一，但出名有性格的大導演杜琪峯（杜Sir）曾多次揚言不會參加金像獎，甚至連獲獎亦不到場領獎。到底杜琪峯是經歷了什麼，讓他如此痛恨金像獎呢！
三度獲取最佳導演獎
香港名導演杜琪峯擔任導演以來，一共獲得18次香港電影金像獎最佳導演提名，是獲得最多提名次數的導演。他亦憑《搶火》、《PTU》、《黑社會》三套經典之作獲得金像獎最佳導演獎。
杜琪峯批評金像獎不透明 與吳君如曾有牙齒印
雖然杜琪峯是獲得最多金像獎提名的導演，但他一直不屑金像獎的操作模式，他在2004年曾公開批評金像獎的制度不夠透明。當年金像獎亦因此特地聘請了審計師去公佈個大獎項的前三名得票數。票數被公開之後，一度惹來吳君如的不滿。事因當年吳君如和張柏芝奪后的呼聲都很高，可是票數曝光後，才發現原來「影后」張柏芝憑總共61.9%的票數，遠遠將吳君如拋下。吳君如亦因此公開抱怨公佈票數等行為令其他候選人都十分尷尬，更直接點名杜琪峯，表示：「為了一個杜琪峯就要讓那麼多人尷尬？」
杜琪峯拒絕出席金像獎 直言：「打死也不去金像獎」
因為金像獎不透明的評審制度，令杜琪峯將近20年沒有出現在金像獎頒獎典禮。2004年杜琪峯分別憑藉《PTU》獲得最佳導演獎和《大隻佬》獲得「最佳影片」，但他本人亦沒有到場，反而請了任達華代領「最佳導演」。兩年後，杜琪峯再憑《黑社會》獲得「最佳導演」，他本人依然沒有出席。無論入圍、得獎如否，杜琪峯均一律不出席金像獎頒獎典禮。他曾經在訪問中表示，他已經對金像獎沒話可說，而且也永遠不會出席。除非金像獎改變制度，不然死也不會去。
杜琪峯愛將鄭秀文失落金像獎 曾經爆粗大罵
此外，杜琪峯曾經因為愛將鄭秀文多次失落金像獎而大發雷霆，在《盲探》電影發佈會的時候更爆粗大罵！當年憑《高海拔之戀II》入圍的鄭秀文封后的呼聲極高，可是依然不敵《春嬌與志明》的楊千嬅，令杜琪峯忍不住在記者會上為Sammi抱不平：「金像獎沒有給鄭秀文影后，我氣了整整10年，10年了！他X的這個金像獎！」