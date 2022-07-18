謝賢

金像獎2022｜四哥謝賢奪影帝驚現咀歪 曾多次傳中風 惹網友關注健康狀況

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85歲四哥謝賢憑《殺出個黃昏》榮奪《第四十屆香港電影金像獎》影帝寶座，成為歷屆金像獎最年長影帝，不過上台攞獎時，四哥一度除下口罩，被發現有咀歪情況，令網友都好擔心四哥的身體健康狀況。

金像獎2022｜謝賢首奪金像影帝 被醫生叮囑勿除口罩

在《第四十屆香港電影金像獎》，謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」

謝賢 金像獎2022
（圖片來源：ViuTV截圖）
謝賢 金像獎2022
（圖片來源：ViuTV截圖）

今年3月曾開心攞獎

不少網友都好擔心四哥的身體健康狀況，紛紛留言猜測四哥曾中過風，同時又大讚林家棟好保護四哥。事實上近年四哥曾多次被傳出中風的消息，甚至傳出過死訊，不過去年他四出宣傳電影《殺出個黃昏》時，表現仍十分精靈，今年初佘詩曼晒出到四哥家中拜年的合照，相中亦未見四哥有咀歪的情況。3月四哥獲香港電影評論學會頒發最佳男演員，亦曾親自前往領獎，並興奮表示：「多謝大家，好開心得到呢個獎！」

謝賢 去年7月四哥隨林家棟上Do姐的節目《口水多過浪花》接受訪問，雖然記性變得唔多好，但對答仍好流利。
去年7月四哥隨林家棟上Do姐的節目《口水多過浪花》接受訪問，雖然記性變得唔多好，但對答仍好流利。（圖片來源：[email protected]商業電台）
謝賢 佘詩曼今年初曾上四哥家中拜年，當時四哥笑得燦爛，看來健康狀況不俗。
佘詩曼今年初曾上四哥家中拜年，當時四哥笑得燦爛，看來健康狀況不俗。（圖片來源：微博@佘詩曼）
謝賢 今年3月，四哥曾現身《第28屆香港電影評論學會大獎》以錄影形式舉行的網上頒獎禮，並獲頒最佳男演員獎。
今年3月，四哥曾現身《第28屆香港電影評論學會大獎》以錄影形式舉行的網上頒獎禮，並獲頒最佳男演員獎。（圖片來源：[email protected]殺出個黃昏·TIME）

謝霆鋒出post賀四哥

對於網友的關心，電影《殺出個黃昏》的社交網專頁亦有作出回應，表示：「知道大家好錫四哥，四哥今日狀態好好，代表佢多謝大家每一個祝福！」，而四哥兒子謝霆鋒就在社交網出post祝賀：「恭喜老豆！」

謝賢
（圖片來源：[email protected]殺出個黃昏·TIME）
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（圖片來源：[email protected]
謝賢 謝賢與謝霆鋒
謝霆鋒與謝賢（圖片來源：新傳媒圖片庫）

四哥曾坦然表示：人終會一死

四哥曾在接受傳媒訪問時，透露出自己對死亡的豁達態度，他認為人終會一死，他亦「嗰頭近」，但自覺一生精彩，見到仔女及孫仔已經很開心。他直言年紀大不時失憶，但因身體OK，笑言仍可打老虎，所以沒有定期檢查，也沒有戒口。講到2016年拍攝劇集《賭城群英會》時，曾因車禍令四哥左邊肋骨骨裂，但他表示自己已經「差唔多」，所以之後無再睇醫生，只是由得傷勢慢慢好。

謝賢 謝賢成為「最年長影帝」。
謝賢成為「最年長影帝」。（圖片來源：香港電影金像獎 官方圖片）

重溫Do姐《口水多過浪花》訪問：四哥乜都唔記得！

謝賢2019年獲頒終身成就獎

其實在2019年時，四哥已經獲得《第38屆香港電影金像獎》終身成就獎。16歲入行的謝賢縱橫影視圈近70年，見證香港娛樂圈大半世紀，獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」當日，更由當時的特首林鄭月娥擔任頒獎嘉賓，林鄭在台上笑言自己從小看謝賢的電影長大，還即場問謝賢：「我覺得好奇怪，在環球戲院、國民戲院，總是看到不同女主角，但為何男主角總是得你一個？」謝賢笑稱：「我都不知道，當時可能是貪錢，我都是恨錢而已。」

謝賢
（圖片來源：ViuTV截圖）
謝賢
（圖片來源：ViuTV截圖）

四哥謝賢 被林家棟一句說話氹掂除黑超

電影《殺出個黃昏》由林家棟監製、高子彬執導，謝賢（四哥）、馮寶寶及林雪主演，成為四哥奪得影帝之作，不過去年電影宣傳時，網民的焦點都落在四哥激罕除起露出「真面目」的劇照上，有網民超驚訝地表示：「我出世到依家都未見過佢對眼！」

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
2005年演出亞視劇集《情陷夜中環》，四哥在與張文慈拍一幕床上戲時，亦堅持戴著黑超，曾引來網民熱議。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
翌年拍續集《情陷夜中環2》，四哥中槍倒地，連肚都露埋，但依然冇露眼。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

林家棟透露今次四哥肯除超，全因他和導演高子彬親自出馬遊說，他說：「其實四哥唔係介意除眼鏡演戲，問題係佢唔熟我林家棟、信唔過我，驚我哋只係玩玩吓當噱頭，搞爛佢招牌。所以喺拍攝前，我同導演同佢見過4、5次面，畀佢了解到成個故事係講乜嘢，我哋想佢演得貼地一啲，同埋重現佢凌厲嘅眼神！」

謝賢 四哥在電影中難得除超，他笑言跟新演員鍾雪瑩有唔少對手戲，令佢成個人都年輕咗唔少。
四哥在電影中難得除超，他笑言跟新演員鍾雪瑩有唔少對手戲，令佢成個人都年輕咗唔少。（圖片來源：《殺出個黃昏》劇照）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
林家棟話四哥開頭唔肯除眼鏡演戲，只係驚佢哋係玩玩吓當噱頭，搞爛佢招牌。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

林家棟續說：「起初四哥仲十五十六，後來我話『唔好咁對我啦，我有扮過你呀！』然後播出我扮佢嘅片段畀佢睇，大家先慢慢建立出互信嘅關係。」

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
林家棟用「我有扮過你」呢句說話令四哥放下戒心，睇番林家棟扮四哥嘅作品，係1998年播出嘅無綫劇《難兄難弟之神探李奇》，劇中佢嘅角色名叫「謝四」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
翻睇舊相，原來四哥在1980年大仔謝霆鋒出世時，已開始熱愛戴超。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

四哥 做運動都戴住副超

85歲四哥依然風度翩翩身壯力健，鬧起人上嚟中氣十足，拍戲扮殺手都無問題！如何保持心境和體魄繼續年輕？四哥話過不暴飲暴食、繼續工作保持狀態，除此之外原來四哥亦定時定候按摩排毒以及行山鍛鍊手腳。四哥自與女友CoCo分手後開始獨居生活，但身邊全天候都有猛男助手陪伴出入，據悉正是由孝順仔霆鋒親自物色及包辦全部費用！

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
其實唔止出錢出力幫四哥物色稱職助手，霆鋒再日理萬機都盡量 抽空親自陪伴，「肯亞徐」就曾經跑山遇上父子倆。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

17年宣布與年輕49歲女友CoCo分手，年過八十的四哥謝賢雖然老而彌堅，不過近年就再未有新戀情傳出。回復單身又要獨居，謝賢復出拍劇拍戲又在多個內地真人騷露面填補空虛，其他時間在香港亦勤於養身和鍛鍊，本刊曾拍得謝賢由司機接載先到跑馬地接受淋巴穴位按摩、再趁住好天上寶雲道行番半個鐘山。雖然身邊沒有兒孫和女友陪伴，不過就有健碩猛男全程護駕，兼任助手、看護之餘，亦和四哥有講有笑話題不絕。

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
84歲四哥謝賢身體健康全靠平時養生有道保持運動，行山為保險帶住伸縮拐杖，但就全程收起用不著。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

霆鋒包辦所有使費

雖然身體仲好硬朗，四哥始終年紀不小又係獨居，據知情人士透露，霆鋒留港時會盡量陪老父食飯行山，不過工作繁忙又日理萬機，放不下心乾脆請專人廿四小時護駕：「四哥Keep得好大家都知，佢唔係咩外傳打羊胎素同拉面皮，係幾十年如一日生活 習慣做到足。佢唔食早餐，朝早起身只飲橙汁同咖啡；一定唔會暴飲暴食、咁多年從來唔食消夜；平時注重養生會食補品，朝早橙汁溝埋冰糖燕窩飲落肚；最重要係保持運動，喺屋企日日拉筋舉啞鈴，有時間就會去行山。」

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
全日外出，四哥除咗有專車同司機車出車入，仲有猛男助手去到邊陪到邊。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
近年獨居的四哥自有辦法讓單身生活更充實，行山之前就先去跑馬地來個全身排毒按摩。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

知情人士續指：「四哥都話過冇諗過自己會咁長命，所以早年拍戲賺落一早使晒，家陣使費全部係個仔負責。家陣呢個助手四哥去到邊都會跟住，功能除咗幫霆鋒看住老竇，最緊要都係陪吓老人家！」四哥養生有道，絕對係圈中最強爺爺。

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
身為助手，大隻壯男夠晒稱職，落車時殿後護實四哥，入到大廈亦小心翼翼傍住四哥入升降機。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
帶埋男助手做Spa，約一小時後落樓等司機接載去行山。年過八十一樣每日拉筋舉啞鈴，所以四哥身形依然精悍。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
陪足四哥成日，壯男舉止唔止細心體貼，行山半個鐘亦一直與四哥有講有笑，感情要好。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孝順霆鋒做到足

霆鋒有幾孝順顧家從來唔會到處宣揚，不過近年四哥露面內地訪談節目，就透露不少父子間的窩心點滴。比如年前霆鋒大手筆送出訂造版豪車勞斯萊斯，四哥笑言冇錢入油，霆鋒則豪氣拍心口：「我有！」

四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
另一個訪談節目，四哥一樣對霆鋒讚不絕口，話霆鋒屬於沉默實幹型兒子，孝順舉動不少、該做的全部做到足。（圖片來源：影片截圖）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
四哥近年除了活躍幕前，亦積極參與慈善活動，有心有力的他曾在探訪長者活動中，親自示範健身設備。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
四哥謝賢為新戲除超現「真面目」 網民超驚訝：我出世到依家都未見過佢對眼！
四哥與細49年的女友CoCo拍拖多年，不時帶住女友出席公開活動，自分手後四哥身邊未見再有女伴。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、[email protected]商業電台、微博@佘詩曼、[email protected]殺出個黃昏·TIME、[email protected]、新傳媒圖片庫資料或影片來源：[email protected]商業電台

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