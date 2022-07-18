金像獎2022｜四哥謝賢奪影帝驚現咀歪 曾多次傳中風 惹網友關注健康狀況
金像獎2022｜謝賢首奪金像影帝 被醫生叮囑勿除口罩
在《第四十屆香港電影金像獎》，謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」
今年3月曾開心攞獎
不少網友都好擔心四哥的身體健康狀況，紛紛留言猜測四哥曾中過風，同時又大讚林家棟好保護四哥。事實上近年四哥曾多次被傳出中風的消息，甚至傳出過死訊，不過去年他四出宣傳電影《殺出個黃昏》時，表現仍十分精靈，今年初佘詩曼晒出到四哥家中拜年的合照，相中亦未見四哥有咀歪的情況。3月四哥獲香港電影評論學會頒發最佳男演員，亦曾親自前往領獎，並興奮表示：「多謝大家，好開心得到呢個獎！」
謝霆鋒出post賀四哥
對於網友的關心，電影《殺出個黃昏》的社交網專頁亦有作出回應，表示：「知道大家好錫四哥，四哥今日狀態好好，代表佢多謝大家每一個祝福！」，而四哥兒子謝霆鋒就在社交網出post祝賀：「恭喜老豆！」
四哥曾坦然表示：人終會一死
四哥曾在接受傳媒訪問時，透露出自己對死亡的豁達態度，他認為人終會一死，他亦「嗰頭近」，但自覺一生精彩，見到仔女及孫仔已經很開心。他直言年紀大不時失憶，但因身體OK，笑言仍可打老虎，所以沒有定期檢查，也沒有戒口。講到2016年拍攝劇集《賭城群英會》時，曾因車禍令四哥左邊肋骨骨裂，但他表示自己已經「差唔多」，所以之後無再睇醫生，只是由得傷勢慢慢好。
重溫Do姐《口水多過浪花》訪問：四哥乜都唔記得！
謝賢2019年獲頒終身成就獎
其實在2019年時，四哥已經獲得《第38屆香港電影金像獎》終身成就獎。16歲入行的謝賢縱橫影視圈近70年，見證香港娛樂圈大半世紀，獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」當日，更由當時的特首林鄭月娥擔任頒獎嘉賓，林鄭在台上笑言自己從小看謝賢的電影長大，還即場問謝賢：「我覺得好奇怪，在環球戲院、國民戲院，總是看到不同女主角，但為何男主角總是得你一個？」謝賢笑稱：「我都不知道，當時可能是貪錢，我都是恨錢而已。」
四哥謝賢 被林家棟一句說話氹掂除黑超
電影《殺出個黃昏》由林家棟監製、高子彬執導，謝賢（四哥）、馮寶寶及林雪主演，成為四哥奪得影帝之作，不過去年電影宣傳時，網民的焦點都落在四哥激罕除起露出「真面目」的劇照上，有網民超驚訝地表示：「我出世到依家都未見過佢對眼！」
林家棟透露今次四哥肯除超，全因他和導演高子彬親自出馬遊說，他說：「其實四哥唔係介意除眼鏡演戲，問題係佢唔熟我林家棟、信唔過我，驚我哋只係玩玩吓當噱頭，搞爛佢招牌。所以喺拍攝前，我同導演同佢見過4、5次面，畀佢了解到成個故事係講乜嘢，我哋想佢演得貼地一啲，同埋重現佢凌厲嘅眼神！」
林家棟續說：「起初四哥仲十五十六，後來我話『唔好咁對我啦，我有扮過你呀！』然後播出我扮佢嘅片段畀佢睇，大家先慢慢建立出互信嘅關係。」
四哥 做運動都戴住副超
85歲四哥依然風度翩翩身壯力健，鬧起人上嚟中氣十足，拍戲扮殺手都無問題！如何保持心境和體魄繼續年輕？四哥話過不暴飲暴食、繼續工作保持狀態，除此之外原來四哥亦定時定候按摩排毒以及行山鍛鍊手腳。四哥自與女友CoCo分手後開始獨居生活，但身邊全天候都有猛男助手陪伴出入，據悉正是由孝順仔霆鋒親自物色及包辦全部費用！
17年宣布與年輕49歲女友CoCo分手，年過八十的四哥謝賢雖然老而彌堅，不過近年就再未有新戀情傳出。回復單身又要獨居，謝賢復出拍劇拍戲又在多個內地真人騷露面填補空虛，其他時間在香港亦勤於養身和鍛鍊，本刊曾拍得謝賢由司機接載先到跑馬地接受淋巴穴位按摩、再趁住好天上寶雲道行番半個鐘山。雖然身邊沒有兒孫和女友陪伴，不過就有健碩猛男全程護駕，兼任助手、看護之餘，亦和四哥有講有笑話題不絕。
霆鋒包辦所有使費
雖然身體仲好硬朗，四哥始終年紀不小又係獨居，據知情人士透露，霆鋒留港時會盡量陪老父食飯行山，不過工作繁忙又日理萬機，放不下心乾脆請專人廿四小時護駕：「四哥Keep得好大家都知，佢唔係咩外傳打羊胎素同拉面皮，係幾十年如一日生活 習慣做到足。佢唔食早餐，朝早起身只飲橙汁同咖啡；一定唔會暴飲暴食、咁多年從來唔食消夜；平時注重養生會食補品，朝早橙汁溝埋冰糖燕窩飲落肚；最重要係保持運動，喺屋企日日拉筋舉啞鈴，有時間就會去行山。」
知情人士續指：「四哥都話過冇諗過自己會咁長命，所以早年拍戲賺落一早使晒，家陣使費全部係個仔負責。家陣呢個助手四哥去到邊都會跟住，功能除咗幫霆鋒看住老竇，最緊要都係陪吓老人家！」四哥養生有道，絕對係圈中最強爺爺。
孝順霆鋒做到足
霆鋒有幾孝順顧家從來唔會到處宣揚，不過近年四哥露面內地訪談節目，就透露不少父子間的窩心點滴。比如年前霆鋒大手筆送出訂造版豪車勞斯萊斯，四哥笑言冇錢入油，霆鋒則豪氣拍心口：「我有！」
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