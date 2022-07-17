金像獎2022｜出爐影帝謝賢縱橫影視圈69年 曾遭霆鋒笑冇攞過金像獎
金像獎2022｜最佳男主角—謝賢《殺出個黃昏》
在《第四十屆香港電影金像獎》，謝賢由林家棟陪同下走上頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」
謝賢獲2019年金像獎終身成就獎
其實在2019年時，四哥已經獲得《第38屆香港電影金像獎》終身成就獎。16歲入行的謝賢縱橫影視圈66年，見證香港娛樂圈大半世紀，如今獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」，當日更由當時的特首林鄭月娥擔任頒獎嘉賓，林鄭在台上笑言自己從小看謝賢的電影長大，還即場問謝賢：「我覺得好奇怪，在環球戲院、國民戲院，總是看到不同女主角，但為何男主角總是得你一個？」謝賢笑稱：「我都不知道，當時可能是貪錢，我都是恨錢而已。」
「老竇，你先係最佳男主角」
謝霆鋒奪影帝重提寸老竇
謝霆鋒在2011年首封影帝時，在台上重提昔日寸老豆的往事：「以前老竇成日同我講『你知唔知你細個時，我已拍了幾百部電視劇、幾百部電影。』當我18歲攞新人獎時，返到屋企將個獎放在枱上同他講『咁你拍數百部戲，有無攞過金像獎？』此番說話哽在我心12年，我知他今日在家看電視，希望他原諒當日這個不知天高地厚、無禮貌的小朋友，『老竇，你先係最佳男主角』！」 謝賢獲第38屆香港電影金像獎最高榮譽「終身成就獎」，謝家父子從此都是金像獎得主了。
四哥謝賢 對感情態度瀟灑
四哥早年接受東方新地專訪時表示，自己不是外界所謠傳嘅花花公子，更講出不少自己做人哲理。四哥在數年前接受本刊專訪時，大談自己的做人哲理，其中一句最讓編輯深刻的就是「人可以風流，但不可以下流」。星惜天下欄目主持人鄭紹康（以下簡稱鄭）問四哥：以前你拍戲，會唔會有好多女明星主動追你？四哥答：唔通有好多靚菜，我要食晒佢咩？唔可能㗎嘛！人可以風流，唔可以下流。即係我同你拍拍吓拖，又出去搞搞震，咁對方會唔會鍾意你吖？唔會吖嘛！
四哥亦表示：「其實我係一個好專一嘅人嚟，一個還一個，我唔係人哋謠傳嗰啲花花公子，係女人都啱。鄭：當年聽到你同拉姑離婚，好surprise、好shocking！四哥：有咩好surprise，離婚係好簡單嘅事之嘛，簽個紙咪離婚囉！其實唔離婚都得㗎，佢出去搵老公，我出去搵女朋友囉！」
四哥對感情態度相當開通仲話：「我心態好開通，我哋（指同拉姑）又唔係做錯事，全部係小毛病，合唔嚟，不如分開啦！我哋有一個仔一個女（霆鋒與婷婷），一條心希望培養佢哋大、等佢哋出身嘅時候，我哋先再嗌交，哈哈！」
與兒女各自各精彩
鄭：霆鋒細個有冇咩調皮嘢？謝：「我真係同佢唔係好熟，因為佢喺溫哥華學校係寄宿，禮拜六、日先返嚟，有時放假佢都同佢啲同學一齊玩，佢自細我就習慣佢有佢玩、我有我玩，如果有需要嘅時候大家傾。」
鄭：從來冇打過霆鋒、婷婷？謝：「冇，唔可以用打嚟教細路仔，如果你少少嘢都打佢，佢懷恨在心，第日打番你咪死，哈哈哈！」
鏡頭前兒女私人問題點到即止
鄭：近年同霆鋒溝通多咗，關係有冇再好咗？謝：「都唔係，佢近來都係忙到我心都痛，佢時時朝早六點起身去北京，夜晚返嚟，第二朝又去第二度，所以佢返到嚟，我一定唔會騷擾佢，佢返到嚟，想休息就休息、想搵我食飯就食飯。」
當時霆鋒王菲復合的事傳得鬧哄哄，鄭問：聽講霆鋒同王菲復合？謝：「你點知係復合？可能朋友呢！佢嘅私人嘢我唔答！」
鄭：你兩個孫呢個歲數最得意、好玩！謝：「呢個時候最好玩，但依家咁嘅環境唔使問我啦，個個都喺報紙睇到啦！呢個天意，我哋接受嘅！」
鄭：會唔會同仔女傾感情事？譬如霆鋒離婚或者婷婷拍拖，你有冇同佢哋傾吓？謝：「我從來唔會擺老竇款，我做人做個榜樣，唔做錯事、唔做衰嘢、唔呃人，佢睇到㗎！」
對自己有要求、勇於嘗試新事物
鄭：你身形keep得好好，係點keep㗎？謝：「我係堅持人唔可以俾年齡限制，將自己keep好啲，自己都舒服嘛！成日恐懼老乜都唔做得？假嘅！我依家乜都做到，我嗰日同霆鋒去內蒙，我仲揸沙漠車，好過癮，依家我仲想跳Bungy Jump，如果我死喺嗰度，嘩，幾過癮呀！」