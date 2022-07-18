金像獎2022｜重溫黃子華歷年台上金句 曾講錯一句話被朱茵掌摑
廣告
《第40屆香港電影金像獎》（金像獎2022）昨晚（7月17日），當中黃子華頒獎「終身成就獎」予許冠文一幕更令人回味無窮。但其實黃子華過去在金像獎的台上都金句頻出，除了曾直接畀說話當時的特首董建華聽之外，更加試過當眾被朱茵掌摑，全場嘩然！
黃子華爆金句：半斤係有十八兩
黃子華現身頒獎「終身成就獎」予許冠文，他笑言：「多謝大家出席，睇我攞終身成就獎！能夠頒獎俾許冠文就係我嘅終身成就獎！」子華神仲爆金句：「睇次許冠文，慳返去旅行！」仲以「半斤係有十八兩」去歌頌許冠文對電影圈的成就，相當貼題。
2004年黃子華做主持被朱茵怒摑
在2004年，黃子華為《第二十三屆香港電影金像奬頒獎典禮》擔任主持，期間他與朱茵搭檔為頒發「動作指導」獎項時就發生了一段令全場嘩然的小插曲。話說當時朱茵被子華揶揄身形「嬌小」，及後她即掦言想即場示範絕技「怒打男主角」，結果就當場向黃子華摑了一巴，聲音非常響亮，不少席上嘉賓都看得目瞪口呆！朱茵隨即問黃子華：「你痛不痛？」黃子華反問：「你覺得呢？」雖然此段「小插曲」是為了鋪排頒獎，不過及後就有傳聞指子華在金像獎激嬲朱茵，非常經典。
黃子華借電影名抽特首水
同為2004年，黃子華安排了一段棟篤笑為大會熱場，內容大致是將當年的電影名字例如《無間道》、《地下鐵》、《忘不了》、《PTU》等作品的趣味評論。而當提到《向左走．向右走》時，他更牽涉到當時的社會狀況，更拖埋當年有份出席的特首董建華落水：「各位，我哋而家香港最煩惱係咩呢？阿董生喺度，董生最了解㗎喇，我哋好多政治爭拗，拗到我哋一般小巿民都好迷茫，所以我哋拍咗一部電影，反映呢種迷茫，我哋就拍咗《向左走．向右走》！」
黃子華：鈞魚台係中國㗎
不過當年黃子華最爆的一句，定非「鈞魚台是中國的」莫屬！當年日籍童星原島大地有份飾演《忘不了》，亦有出席該屆金像獎，台上主持的黃子華竟然在中途突然爆響口：「原島大地，的確係非常可愛嘅小朋友，但如果你返到日本，麻煩你同日本人講聲，鈞魚台係中國㗎！」