金像獎2022｜重溫黃子華歷年台上金句 曾講錯一句話被朱茵掌摑

《第40屆香港電影金像獎》（金像獎2022）昨晚（7月17日），當中黃子華頒獎「終身成就獎」予許冠文一幕更令人回味無窮。但其實黃子華過去在金像獎的台上都金句頻出，除了曾直接畀說話當時的特首董建華聽之外，更加試過當眾被朱茵掌摑，全場嘩然！