金像獎2022｜6大必睇場面 一文回顧今屆精彩實況！
1.馮德倫窒曾國祥：今晚ViuTV轉播，唔應該提你爸爸
曾國祥與馮德倫現身頒發「新晉導演」獎項時，曾問馮德倫為什麼做了導演都可以Keep得咁好，及後馮德倫笑言：「或者因為你阿爸嘅基因犀利得滯呢？但今晚係ViuTV轉播，唔應該講你阿爸！」曾國祥急智回覆：「唔緊要！ViuTV係咩都講得㗎！」馮德倫續答：「係咩？ViuTV咩都講得㗎咩？」
2.黃子華頒獎「終身成就獎」爆金句
黃子華擔任表演嘉賓，頒獎「終身成就獎」予許冠文，他笑言：「多謝大家出席，睇我攞終身成就獎！能夠頒獎俾許冠文就係我嘅終身成就獎！」子華神仲爆金句：「睇次許冠文，慳返去旅行！」仲有「半斤係有十八兩」！
3.劉雅瑟奪影后 吳君如台下冇晒表情
內地女演員33歲劉雅瑟以黑馬姿態，憑《智齒》奪「最佳女主角」，佢用廣東話講：「我啱啱心跳好快！」多謝林家棟同埋電影團隊。吳君如喺台下冇晒表情。
金像獎影后｜劉雅瑟苦等13年做女一 任達華為小師妹影靚相打氣
4.85歲謝賢眾望所歸奪影帝
85歲謝賢憑電影《殺出個黃昏》奪影帝，他由林家棟陪同下走到頒獎台，全場掌聲如雷，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢在台上表情激動說：「多謝大家！」而林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。問到謝賢是否有更多感言跟大家說，謝賢笑言：「我唔識講，我淨係識攞呢個嘢咋！」
5.周秀娜透視裝行紅地氈搶晒Fo
周秀娜憑《馬達‧蓮娜》獲提名「最佳女主角」，雖然今年勁敵來勢洶洶，不過周秀娜輸人唔輸陣，霸氣側露，起碼叫做喺紅地氈先贏一仗。
6.陳木勝憑遺作《怒火》奪最佳導演
香港著名導演陳木勝於2020不敵癌魔撒手人寰，其遺作《怒火》令他在今屆金像獎奪得最佳導演。陳木勝遺因事未能出席頒獎禮，致謝辭由劉德華代為讀出，全文如下：
好感謝香港電影金像獎協會，頒「最佳導演」呢個榮譽畀我先生，感謝英皇電影老闆楊受成先生，相信呢一個獎圓滿咗佢嘅一生，佢一定會報以微笑，同埋感到十分欣慰。多謝《怒火》入面每一位工作人員，特別要鳴謝岑建勳先生、潘耀明先生。感謝我嘅家庭成員，我嘅朋友，電影從業員的前輩，我代表我先生同你哋講聲多謝，一切盡在不言中。
彩蛋：林明禎「後背」識做
林明禎與白只負責頒發「最佳剪接」，現場播出白只被羅家英掌摑的昔日片段，他說：「做後輩唔容易好多嘢要硬食。」更笑言會同樣對待林明禎，要求金像獎將她的「後背」片段剪輯出來，而明禎亦好識做立即「華麗轉身」。