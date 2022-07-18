金像獎2022｜6大必睇場面 一文回顧今屆精彩實況！

《第40屆香港電影金像獎》今晚（7月17日）於九龍灣國際展貿中心舉行，多個大獎結果已經出爐。整個頒獎禮亮點處處，例如：85歲謝賢眾望所歸憑《殺出個黃昏》奪影帝、33歲內地演員劉雅瑟憑《智齒》奪影后。馬上回顧今屆金像獎各個亮點！