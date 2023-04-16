金像獎2023 紅地氊

香港電影金像獎2023｜紅地氊爭艷鬥麗實況 為你不停更新直擊

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東方新地

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金像獎係香港影壇一大盛事，入場前嘅紅地氊更係男女明星兵家必爭之地。每年紅地氊更係一班女星嘅「美麗戰埸」，以造型一決高下，各出奇謀爭艷鬥麗。例如2013年娜姐周秀娜以藍色性感晚禮服中門大開上陣博到盡疑似露暈。男星就型英帥靚正傾巢而出，大飽影迷眼福。我哋今日（16日）就為大家直擊第41屆香港電影金像獎頒獎典禮紅地氊實況，睇下有誰最出位，有誰又會引發時裝災難呢？

余香凝扮錫紙登場

余香凝成為首個時裝災難，衣著似足張錫紙！

金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：東方新地）
金像獎2023 紅地氊 示意圖。
示意圖。（圖片來源：資料圖片）

啜完志偉谷奶現身 薜家燕

金像獎2023 紅地氊
（圖片來源：節目截圖）
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金像獎2023 紅地氊 效果洶湧澎湃！
效果洶湧澎湃！（圖片來源：節目截圖）
金像獎2023 紅地氊 勁！
勁！（圖片來源：東方新地）

女神久未蒲頭 梁洛施

靚靚樣！　

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（圖片來源：節目截圖）
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金像獎2023 紅地氊 高貴！
高貴！（圖片來源：東方新地）

大熱鄭秀文

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劉德華 天王型到盡

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（圖片來源：節目截圖）
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女主持：陳海寧、鄧月平、鍾雪瑩

陳海寧、鄧月平、鍾雪瑩3人結伴出場,期間3人搶咪導致咪高峰左右搖擺。鄧月平其後換裝上陣，以黑色中空晚禮服再上場夾奶，視覺效果誇張！

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（圖片來源：節目截圖）
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呂爵安

呂爵安今年粉絲為咗聲援偶像搏到盡，就連應援船都出埋，明星一路行紅地氈一路做訪問，隻船都係後邊飄嚟飄去，真係搶鏡到全世界都做陪襯！呂爵安今年一身黑白雙拼顏色禮服見人，一出場個樣已經好有氣勢，配埋嗰隻應援船，令人感到一副強勢嘅感覺，完全將其他大明星嘅氣勢一下子壓落去，果然非常厲害，呂爵安即場按強尼要求，示範得獎表情，唔知陣間會唔會再下一城真係攞獎？

金像獎2023 紅地氊 Edan粉絲為咗聲援，應援船都出埋，點夠玩啊？
Edan粉絲為咗聲援，應援船都出埋，點夠玩啊？（圖片來源：[email protected]_11030725）
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（圖片來源：節目截圖）
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楊樂文

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（圖片來源：節目截圖）
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Serrini 林家謙

Serrini封胸現身，非常密實！

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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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蘇玉華

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（圖片來源：節目截圖）
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麥沛東、楊偉倫

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周漢寧

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方皓玟、廖子妤

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楊詩敏、林海峰　

楊詩敏搏到盡中門大開激蕩奶，視覺效果極度震撼，百年難得一遇！

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（圖片來源：節目截圖）
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張繼聰 謝安琪 袁澧林

文青女神袁澧林以一身低胸造型，配以巨型鑽戒show off，升晒level！人妻謝安琪夾中間猶如透明人；張繼聰長髮留鬚造型激似元華。

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（圖片來源：節目截圖）
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陳湛文

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林明禎

大馬女神林明禎以長髮配以白色腰間留空長裙，充滿仙氣，激撼其他女星！

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（圖片來源：節目截圖）
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談善言 凌文龍

談善言真識玩，一出場喺前面睇包到實一實包到上頭，後面睇原來玩大露背！

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（圖片來源：節目截圖）
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金像獎2023 紅地氊 正面包到上頸！
正面包到上頸！（圖片來源：節目截圖）

以往回顧：　

金像獎2023 紅地氊 娜姐年年搶眼，唔知今年又出咩招砌低其他女星？
娜姐年年搶眼，唔知今年又出咩招砌低其他女星？（圖片來源：東方新地資料庫）

黃秋生

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（圖片來源：節目截圖）
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王丹妮 劉俊謙

王丹妮低胸露腰性感現身，模特兒身材盡現！劉俊謙以肉色珠皮西裝上陣，型男味道大爆發！

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（圖片來源：節目截圖）
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毛舜筠 姜濤 柳應廷

姜濤疑似減肥成功，惟眼神浮游不定，表情僵硬！

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洪嘉豪

洪嘉豪一身黑白拼色西裝加勁酷眼神chok 爆出場！

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ANSONBEAN [email protected]

金像獎2023 紅地氊 枝咪推來推去嘅！
枝咪推來推去嘅！（圖片來源：節目截圖）
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型爆麥浚龍

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吳鎮宇型佬現身

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劉青雲

劉青雲chok爆霸氣出埸 眼神極具氣勢，佬味滿瀉！

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胡子彤盧鎮業陳健朗

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楊紫瓊

國際影后楊紫瓊霸氣現身，舉手投足充滿氣勢！

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莫文蔚 古巨基

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魏浚笙

魏浚笙第一次緊張現身金像獎，既可愛又靚仔！

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洪金寶

洪金寶拖太太現身會場，大哥氣勢勢不可擋！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地資料庫、[email protected]_11030725、節目截圖、新傳媒照片庫資料或影片來源：東方新地資料庫

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