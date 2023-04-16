香港電影金像獎2023｜紅地氊爭艷鬥麗實況 為你不停更新直擊
余香凝扮錫紙登場
余香凝成為首個時裝災難，衣著似足張錫紙！
啜完志偉谷奶現身 薜家燕
女神久未蒲頭 梁洛施
靚靚樣！
大熱鄭秀文
劉德華 天王型到盡
女主持：陳海寧、鄧月平、鍾雪瑩
陳海寧、鄧月平、鍾雪瑩3人結伴出場,期間3人搶咪導致咪高峰左右搖擺。鄧月平其後換裝上陣，以黑色中空晚禮服再上場夾奶，視覺效果誇張！
呂爵安
呂爵安今年粉絲為咗聲援偶像搏到盡，就連應援船都出埋，明星一路行紅地氈一路做訪問，隻船都係後邊飄嚟飄去，真係搶鏡到全世界都做陪襯！呂爵安今年一身黑白雙拼顏色禮服見人，一出場個樣已經好有氣勢，配埋嗰隻應援船，令人感到一副強勢嘅感覺，完全將其他大明星嘅氣勢一下子壓落去，果然非常厲害，呂爵安即場按強尼要求，示範得獎表情，唔知陣間會唔會再下一城真係攞獎？
楊樂文
Serrini 林家謙
Serrini封胸現身，非常密實！
蘇玉華
麥沛東、楊偉倫
周漢寧
方皓玟、廖子妤
楊詩敏、林海峰
楊詩敏搏到盡中門大開激蕩奶，視覺效果極度震撼，百年難得一遇！
張繼聰 謝安琪 袁澧林
文青女神袁澧林以一身低胸造型，配以巨型鑽戒show off，升晒level！人妻謝安琪夾中間猶如透明人；張繼聰長髮留鬚造型激似元華。
陳湛文
林明禎
大馬女神林明禎以長髮配以白色腰間留空長裙，充滿仙氣，激撼其他女星！
談善言 凌文龍
談善言真識玩，一出場喺前面睇包到實一實包到上頭，後面睇原來玩大露背！
以往回顧：
黃秋生
王丹妮 劉俊謙
王丹妮低胸露腰性感現身，模特兒身材盡現！劉俊謙以肉色珠皮西裝上陣，型男味道大爆發！
毛舜筠 姜濤 柳應廷
姜濤疑似減肥成功，惟眼神浮游不定，表情僵硬！
洪嘉豪
洪嘉豪一身黑白拼色西裝加勁酷眼神chok 爆出場！
ANSONBEAN [email protected]
型爆麥浚龍
吳鎮宇型佬現身
劉青雲
劉青雲chok爆霸氣出埸 眼神極具氣勢，佬味滿瀉！
胡子彤盧鎮業陳健朗
楊紫瓊
國際影后楊紫瓊霸氣現身，舉手投足充滿氣勢！
莫文蔚 古巨基
魏浚笙
魏浚笙第一次緊張現身金像獎，既可愛又靚仔！
洪金寶
洪金寶拖太太現身會場，大哥氣勢勢不可擋！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！