香港電影金像獎2023｜紅地氊爭艷鬥麗實況 為你不停更新直擊

金像獎係香港影壇一大盛事，入場前嘅紅地氊更係男女明星兵家必爭之地。每年紅地氊更係一班女星嘅「美麗戰埸」，以造型一決高下，各出奇謀爭艷鬥麗。例如2013年娜姐周秀娜以藍色性感晚禮服中門大開上陣博到盡疑似露暈。男星就型英帥靚正傾巢而出，大飽影迷眼福。我哋今日（16日）就為大家直擊第41屆香港電影金像獎頒獎典禮紅地氊實況，睇下有誰最出位，有誰又會引發時裝災難呢？