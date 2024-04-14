金像獎2024｜一文看清現場9大重點！主席爾冬陞身體力行賣廣告
金像獎2024｜1. 劉嘉玲金龍蝦造型同葉德嫻撞款
今晚金像獎頒獎典禮第一個頒獎嘉賓劉嘉玲一出場就引起網民熱議，事關劉嘉玲身穿一身黑色晚裝，胸前卻有一大隻金龍蝦吊墜，非常搶眼。據知該隻金龍蝦大有來頭，是貴為意大利高級品牌 Schiaparelli在巴黎時裝周展出2024年春夏系列設計作品。不過網民就覺得太過浮誇，更指同《與龍共舞》葉德嫻的龍蝦造型一模一樣。
金像獎2024｜2. 鄧麗欣林明楨頒獎介紹反應兩極
《飯戲攻心》系列兩大主角鄧麗欣和林明楨今晚為「最佳編劇」擔任頒獎嘉賓，二人在台上你一句我一句，不但自嘲《飯戲攻心2》票房只得7千幾萬，林明楨又即場講出經典對白「好難難」，不少網民都大讚二人的頒獎介紹夠曬搞鬼又好笑，不過亦有部分網民認為唔好笑又尷尬，又嫌棄林明禎廣東話講得差：「明禎演呢D本身應該好尷尬嘅嘢好自然 好cute」、「自己講自己笑[sosad]好彩佢靚，唔係就好X」、「明禎UP乜」、「其實有無人聽得明佢講咩呀？」等。
金像獎2024｜3. 主席爾冬陞身體力行賣廣告
男神馮德倫和楊穎（Angelababy）合體頒發「最佳亞洲華語電影」，馮德倫一上台就問Angelababy知不知道大家通常會在什麼時候拍手，Angelababy一開始答錯，之後就答大家通常在「萬歲」的時候拍手，更叫身為導演的馮德倫萬歲。馮德倫聽畢即刻拿起手機話要叫「Food Panda」，又問台下吳慷仁和主席爾冬陞想是食咩，當鏡頭拍到主席爾冬陞時，爾冬陞即刻高舉贊助商「Food Panda」的包裝袋，身體力行賣廣告超過引！
金像獎2024｜4. 廣告時間都要畀面洪金寶
今晚的「終身成就獎」由張艾嘉頒發，由「大哥大」洪金寶奪得。洪金寶一上台，全場即刻起立拍手致敬，不過大哥大就非常有霸氣地叫全場坐下，再發表奪獎感言：「一宣佈我攞到呢個獎，好多朋友同粉絲都慶祝我、恭賀我，我真係好多謝大家嘅關心同關愛。我不知不覺已經喺電影業都已經做咗60幾年，一個人可以喺60年仲喺同一個職業，仲可以做得咁好嘅， 我覺得真係好有福。」
當大會以為大哥大已經講完感言，直接播退場音樂時，大哥大開聲想繼續講，鏡頭都即刻轉回大哥大身上，等他繼續講落去，認真夠俾面！
金像獎2024｜5. 古天樂爆笑頂替劉青雲
當頒發到「最佳男主角」時，主持宣佈有劉青雲和袁詠儀負責頒獎，但最後竟然係古天樂同袁詠儀一起出場，令全場觀眾和網民都睇到一頭霧水。古天樂一出場就搞笑自我介紹為劉青雲，又笑指「今次係我（劉青雲）第一次亦係最後一次以呢個樣見大家」，即刻笑爆全場，連身旁的袁詠儀都笑到見牙唔見眼。接著古天樂同袁詠儀都拿出事先寫好的講稿照讀，不過講稿都是以劉青雲的立場所寫，所以每句有古天樂讀出時都非常有喜感！
金像獎2024｜6. 影帝同嘉玲姐直播傾電話
偉仔身在德國隔空致謝拎「最佳男主角」，獎項由太太劉嘉玲上台代領。嘉玲姐更爭取時間狂讚老公，直播傾電話：「我相信其他演員會付出200或500分努力去拍攝，但梁朝偉永遠付出5000分努力去做，佢真係一個好偉大嘅演員。」搞到偉仔好尷尬回應：「好嘅演員就得，唔使好偉大嘅演員。」
金像獎2024｜7. 黃子華台下講「Everything is wrong」 原來係真心
去到尾聲，《毒舌大狀》僅得1獎奪最佳電影，子華神明顯希望《毒舌》拎更多獎項，一度哽咽表示：「我哋套戲由頭到尾一個獎都無⋯如果我有得攞男主角，我只係想講一句話『牡丹雖好都需要綠葉扶持』⋯」當時佢台下講「Everything is wrong」 原來係真心！
金像獎2024｜8. 男配角姜大衛得獎恩愛放閃
76歲資深演員姜大衞憑《 白日之下 》大熱奪得最佳男配角！他在台上深情表示：「我想將獎頒畀太太，因為係我哋結婚50周年。佢話想低調啲，I Love you！」
金像獎2024｜9. 郭富城戲精上身 「講多謝」
城城負責頒發「最佳導演」，在台上戲精上身引用《臨時劫案》梅藍天對白，包括「識唔識英文」﹑「講多謝」及「啱晒數」：「渴望遇到一啲願意發掘及折磨你嘅導演，用心向折磨我嘅導演，講聲多謝！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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