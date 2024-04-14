金像獎2024｜一文看清現場各大重點！劉嘉玲金龍蝦造型同葉德嫻撞款
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第42屆香港電影金像獎頒獎典禮於今晚假香港文化中心隆重舉行。每年金像獎頒獎典禮都有不少花生精彩片段，以下就為大家直擊今年金像獎頒獎典禮現場各大重點！
金像獎2024｜劉嘉玲金龍蝦造型同葉德嫻撞款
今晚金像獎頒獎典禮第一個頒獎嘉賓劉嘉玲一出場就引起網民熱議，事關劉嘉玲身穿一身黑色晚裝，胸前卻有一大隻金龍蝦吊墜，非常搶眼。據知該隻金龍蝦大有來頭，是貴為意大利高級品牌 Schiaparelli在巴黎時裝周展出2024年春夏系列設計作品。不過網民就覺得太過浮誇，更指同《與龍共舞》葉德嫻的龍蝦造型一模一樣。
金像獎2024｜鄧麗欣林明楨頒獎介紹反應兩極
《飯戲攻心》系列兩大主角鄧麗欣和林明楨今晚為「最佳編劇」擔任頒獎嘉賓，二人在台上你一句我一句，不但自嘲《飯戲攻心2》票房只得7千幾萬，林明楨又即場講出經典對白「好難難」，不少網民都大讚二人的頒獎介紹夠曬搞鬼又好笑，不過亦有部分網民認為唔好笑又尷尬，又嫌棄林明禎廣東話講得差：「明禎演呢D本身應該好尷尬嘅嘢好自然 好cute」、「自己講自己笑[sosad]好彩佢靚，唔係就好X」、「明禎UP乜」、「其實有無人聽得明佢講咩呀？」等。
金像獎2024｜主席爾冬陞身體力行賣廣告
男神馮德倫和楊穎（Angelababy）合體頒發「最佳亞洲華語電影」，馮德倫一上台就問Angelababy知不知道大家通常會在什麼時候拍手，Angelababy一開始答錯，之後就答大家通常在「萬歲」的時候拍手，更叫身為導演的馮德倫萬歲。馮德倫聽畢即刻拿起手機話要叫「Food Panda」，又問台下吳慷仁和主席爾冬陞想是食咩，當鏡頭拍到主席爾冬陞時，爾冬陞即刻高舉贊助商「Food Panda」的包裝袋，身體力行賣廣告超過引！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：ViuTV截圖、《與龍共舞》截圖