香港電影金像獎2024︱一文看清去年影帝影后近況！劉青雲「降呢」同佢拍廣告

《香港電影金像獎2024》將於今個星期日（14日）於香港文化中心舉行，今年影帝影后戰況激烈，令不少網民都非常好奇到底寶座會落入誰手。去年影帝影后得主劉青雲和鄭秀文的近況亦深受網民關注，向來多產的劉青雲去年只有一套電影上映，近日更「降呢」同佢拍廣告；而鄭秀文就得獎後即刻病倒，演唱會更一度被逼取消！