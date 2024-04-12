香港電影金像獎2024︱一文看清去年影帝影后近況！劉青雲「降呢」同佢拍廣告
去年影帝劉青雲「降呢」同佢拍廣告
去年第三度奪得金像獎最佳男主角的劉青雲，在奪獎後一直未有太多搞作。直到在新一屆金像獎頒獎前夕推出了新廣告，而罕有拍廣告的劉青雲，今次的幕前拍檔竟然係Youtube頻道「小薯茄」嘅藝人麗英 ，二人喺廣告入面近距離對戲，麗英亦有喺IG分享今次合作感受： 「我係馬拉～茶檔當值嘅馬拉～英😎☕️ 同青雲哥一齊拍廣告好夢幻✨🥹辛苦曬現場嘅各位～真係玩得好開心！！」
網民反應兩極：真係替劉青雲拍得辛苦
今次網民對劉青雲和麗英拍廣告的反應兩極，部分網民認為二人的組合夠新鮮，合作擦出新火花：「一齊唱歌得一個係影帝，合作當然冇問題」、「佢應該好鍾意麗英，佢哋癲起嚟嗰浸味係同一款嘢」、「2個加埋一齊好有喜感」；但亦有部分網民認為麗英未夠班同劉青雲合作拍廣告，認為係今次劉青雲「降呢」同麗英合作：「點解唔搵個靚啲嘅女主角？」、「劉青雲真係慘，要拍住條咁嘅女」、「一個識做戲既眼神同一個完全無戲既眼神，真係替劉青雲拍得辛苦」等。
影后鄭秀文獲獎後即病到失聲
至於去年在第十次入圍金像獎後，終於奪得最佳女主角的鄭秀文就在獲獎後一個月確診，康復後依然有聲沙、咳嗽等症狀。去年Sammi出席公開活動時，就向傳媒大呻因失聲感到焦慮：「有時候會擔心到瞓唔著，夜晚又會咳啦，有時候都唔係好想講嘢。」不過幸好有老公許志安照顧：「其實比較辛苦係安仔，因為我成日夜晚咳，要斟茶遞水，要拍痰，有兩、三晚咳到好手忙腳亂，又要睇急症，大家都冇覺好瞓。（咁佢會唔會擔心你情況呀？）佢都擔心，因為佢係最睇到我嘅狀況，我而家化曬妝好似好正常咁，但夜晚喺屋企就好辛苦，咁呢啲冇辦法，一定就係枕邊人受㗎啦。」
演唱會一度取消 落力做Gym修養半年
鄭秀文在康復後因聲沙咳嗽以及體力下降等後遺症，而決定將原定於去年7月的13場演唱會延期，不過當時因為演唱會取消公告和退票安排公佈得太遲，有內地歌迷未能及時取消行程，部分受影響的內地歌迷更在社交平台發文提出控訴，自嘲「被鄭秀文騙來香港」。至於鄭秀文身體方面，Sammi在修養期間經常落力做Gym健身，近日更開始練舞，疑似開始為演唱會作準備。
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