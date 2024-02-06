金像獎2024 梁朝偉

金像獎2024︳金像奬提名名單公布 林保怡黃子華首入圍影帝齊撼梁朝偉

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《第42屆香港電影金像獎》將於今年4月14日舉行，香港電影金像獎協會於今日（2月6日）下午舉行了記者招待會兼公布競逐本年度19個獎項的入圍名單，令人矚目的最佳男主角競爭尤其激烈。

《白日之下》勇奪16項提名成今屆焦點

今年最受矚目的電影《白日之下》共獲得16項提名，成為最多提名電影。這部電影不僅在劇情、導演、演技等多方面獲得肯定，更是入圍了最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等重量級獎項。《年少日記》、《金手指》同樣獲12項提名排第二，而《命案》、《毒舌大狀》則獲10項提名排第三。

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（圖片來源：《白日之下》宣傳海報）

林保怡黃子華首度入圍爭影帝

談到今年的影帝爭霸戰，絕對少不了林保怡的名字。他在《白日之下》中的精湛演出，讓他首次入圍香港金像獎就直接獲得「最佳男主角」提名，與他一同角逐的還有盧鎮業、梁朝偉、黃子華以及大鵬4位實力派演員。同樣首次入圍影帝的還有黃子華，他對於這份肯定感到非常興奮，表示很開心，非常多謝大家支持，「影帝」的競爭可謂非常激烈。

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黃子華首度入圍金像獎「最佳男主角」！（圖片來源：Facebook@毒舌大狀 A Guilty Conscience）
金像獎2024 梁朝偉 林保怡他首次入圍金像獎。
林保怡他首次入圍金像獎。（圖片來源：《白日之下》劇照）
金像獎2024 梁朝偉 梁朝偉曾奪5屆金像獎「最佳男主角」。
梁朝偉曾奪5屆金像獎「最佳男主角」。（圖片來源：《金手指》劇照）

社會議題電影《年少日記》及《金手指》表現亮眼

同樣以社會議題為題材的《年少日記》，以及以香港真實轟天騙案為藍本的《金手指》，分別獲得12項提名，成為繼《白日之下》後的另外2部焦點作品。這2部電影不僅在劇情上引人深思，更在技術層面上展現了香港電影的高水準。

《第42屆香港電影金像獎》提名名單：

最佳男主角：

林保怡《白日之下》

盧鎮業《年少日記》

梁朝偉《金手指》

黃子華《毒舌大狀》

董成鵬（大鵬）《第八個嫌疑人》

最佳女主角：

謝安琪《4拍4家族》

衛詩雅《不日成婚2》

余香凝《白日之下》

王丹妮《毒舌大狀》

鍾雪瑩《填詞L》

最佳男配角：

姜大衛《白日之下》

黃梓樂《年少日記》

李尚正《死屍死時四十四》

吳慷仁《但願人長久》

謝君豪《毒舌大狀》

最佳女配角：

金燕玲《不日成婚2》

梁雍婷《白日之下》

韋羅莎《年少日記》

楊偲泳《毒舌大狀》

廖子妤《毒舌大狀》

新晉導演：

吳煒倫《毒舌大狀》
簡君晉《白日之下》
卓亦謙《年少日記》
李子俊《第八個嫌疑人》
祝紫嫣《但願人長久》

最佳導演：

莊文強《金手指》

鄭保瑞《命案》

卓亦謙《年少日記》

簡君晉《白日之下》

吳煒倫《毒舌大狀》

最佳電影：

《毒舌大狀》

《白日之下》

《命案》

《金手指》

《年少日記》

最佳新演員：

吳冰《1人婚禮》

陳諾霆《4拍4家族》

許月湘《白日之下》

何珀廉《年少日記》

謝咏欣《但願人長久》

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圖片來源：《白日之下》宣傳海報、fb＠香港電影金像獎 Hong Kong Film Awards

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