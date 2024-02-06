金像獎2024︳金像奬提名名單公布 林保怡黃子華首入圍影帝齊撼梁朝偉
《白日之下》勇奪16項提名成今屆焦點
今年最受矚目的電影《白日之下》共獲得16項提名，成為最多提名電影。這部電影不僅在劇情、導演、演技等多方面獲得肯定，更是入圍了最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等重量級獎項。《年少日記》、《金手指》同樣獲12項提名排第二，而《命案》、《毒舌大狀》則獲10項提名排第三。
林保怡黃子華首度入圍爭影帝
談到今年的影帝爭霸戰，絕對少不了林保怡的名字。他在《白日之下》中的精湛演出，讓他首次入圍香港金像獎就直接獲得「最佳男主角」提名，與他一同角逐的還有盧鎮業、梁朝偉、黃子華以及大鵬4位實力派演員。同樣首次入圍影帝的還有黃子華，他對於這份肯定感到非常興奮，表示很開心，非常多謝大家支持，「影帝」的競爭可謂非常激烈。
社會議題電影《年少日記》及《金手指》表現亮眼
同樣以社會議題為題材的《年少日記》，以及以香港真實轟天騙案為藍本的《金手指》，分別獲得12項提名，成為繼《白日之下》後的另外2部焦點作品。這2部電影不僅在劇情上引人深思，更在技術層面上展現了香港電影的高水準。
《第42屆香港電影金像獎》提名名單：
最佳男主角：
林保怡《白日之下》
盧鎮業《年少日記》
梁朝偉《金手指》
黃子華《毒舌大狀》
董成鵬（大鵬）《第八個嫌疑人》
最佳女主角：
謝安琪《4拍4家族》
衛詩雅《不日成婚2》
余香凝《白日之下》
王丹妮《毒舌大狀》
鍾雪瑩《填詞L》
最佳男配角：
姜大衛《白日之下》
黃梓樂《年少日記》
李尚正《死屍死時四十四》
吳慷仁《但願人長久》
謝君豪《毒舌大狀》
最佳女配角：
金燕玲《不日成婚2》
梁雍婷《白日之下》
韋羅莎《年少日記》
楊偲泳《毒舌大狀》
廖子妤《毒舌大狀》
新晉導演：
吳煒倫《毒舌大狀》
簡君晉《白日之下》
卓亦謙《年少日記》
李子俊《第八個嫌疑人》
祝紫嫣《但願人長久》
最佳導演：
莊文強《金手指》
鄭保瑞《命案》
卓亦謙《年少日記》
簡君晉《白日之下》
吳煒倫《毒舌大狀》
最佳電影：
《毒舌大狀》
《白日之下》
《命案》
《金手指》
《年少日記》
最佳新演員：
吳冰《1人婚禮》
陳諾霆《4拍4家族》
許月湘《白日之下》
何珀廉《年少日記》
謝咏欣《但願人長久》
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