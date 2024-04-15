金像獎2024 紅地毯

金像獎2024｜一文睇清女星14位靚爆造型 楊偲泳鄧麗欣「胸狠」上陣鬥搶fo

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《第42屆香港電影金像獎》已經順利舉行，昨晚的頒獎禮除咗各獎項的得主備受關注外，一眾出席頒獎禮的演員的服裝，同樣亦是焦點之一。以下將會為大家整理各位出席女星的fit爆靚相，齊齊再回味昨晚嘅盛事！

金像獎2024｜楊偲泳「胸狠」登場極吸睛

楊偲泳（Rneci）昨日以金色低胸連身禮服出場，服裝除咗露出香肩外，仲有少少露腰設計，不過點都唔及Renci谷到盡的上圍吸睛！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@yoyokwans）
（圖片來源：IG@yoyokwans）

金像獎2024｜鄧麗欣真空上陣騷事業線

鄧麗欣（Stephy）昨晚的服裝可謂十分有驚喜！向來行保守路線嘅Stephy以激罕的性感造型示人，更挑戰真空上陣，性感指數爆燈！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@stboo）
（圖片來源：IG@stboo）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@stboo）
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金像獎2024｜林明楨性感騷螞蟻腰

身材向來十分出眾嘅林明楨以白色薄紗禮服出場，雖然今次嘅服裝照舊行性感路線，不過小露事業線都比唔上腰部鏤空大騷螞蟻腰吸引！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：大會提供）
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金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

金像獎2024｜余香凝貼身禮服騷S型曲線

首度封后的余香凝以金色貼身禮服上陣，雖然行地毯嘅禮服只係小露香肩及美背，但係S型身材就十分出眾！而余香凝封后時的服裝就超級進取，禮服低胸嘅設計仲大方騷埋事業線！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@jenniferyuuu）
（圖片來源：IG@jenniferyuuu）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@jenniferyuuu）
（圖片來源：IG@jenniferyuuu）

金像獎2024｜衛詩雅大方騷長腿

衛詩雅的禮服可謂設計感十足！除咗小deep V騷澎湃身材外，短款的裙擺仲將衛詩雅的長腿完美展現，養眼程度爆燈！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@michellewsn）
（圖片來源：IG@michellewsn）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@michellewsn）
（圖片來源：IG@michellewsn）

金像獎2024｜周家怡暗藏睇頭

周家怡嘅服裝睇落密密實實，但其實背後暗藏睇頭！雖然身前嘅設計包到上頸，但其實背後原來露出大片白滑美背，再加上禮服超高衩嘅設計，完美展現周家怡殺食的長腿！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@kayeechau）
（圖片來源：IG@kayeechau）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@kayeechau）
（圖片來源：IG@kayeechau）

金像獎2024｜陳蕾大露背極有誠意

喂然陳蕾行紅地毯時的禮服夠晒亮眼，但係就絕對唔夠頒獎時的服裝吸睛！陳蕾頒獎時換上一套大露背的禮物，狂騷骨感美背，超級有誠意！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@pantherchan）
（圖片來源：IG@pantherchan）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：ViuTV截圖）
（圖片來源：ViuTV截圖）

金像獎2024｜謝安琪大玩復古風

謝安琪以一身黑色鬆身禮服現身，雖然今次密密實實，但係謝安琪就在瀏海的設計上作出新嘗試，真係髮型就夠晒搶fo！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@kaytse）
（圖片來源：IG@kaytse）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@kaytse）
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金像獎2024｜鄭秀文大玩透視裝

鄭秀文向來出席金像獎的禮服都非常有睇頭，今年Sammi以黑色貼身長裙出場，除了大騷健身後fit爆的成果外，上身的部分更大玩透視，黑色的bra top若隱若現超級有睇頭！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
（圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@sammi_chengsauman）
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金像獎2024｜林熙蕾跌膊禮服性感爆燈

林熙蕾以一身帶有薄紗的黑色低胸禮服登場，而且服裝仲有修身的設計，呈現出林熙蕾完美的線條，完全係性感不減當年！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@yuwei5858）
（圖片來源：IG@yuwei5858）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@kellyhlin）
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金像獎2024｜王丹妮仙氣造型勁搶fo

王丹妮的禮服可謂細節天花板！低胸的服裝除咗小露性感外，腰部鏤空的設計仲騷埋王丹妮fit到漏嘅纖腰，仙氣得嚟又夠晒出眾！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@l_for_louise）
（圖片來源：IG@l_for_louise）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@l_for_louise）
（圖片來源：IG@l_for_louise）

金像獎2024｜廖子妤貴氣look閃到爆

廖子妤（Fish）的禮服貴氣十足，墨藍色露肩低胸禮服將廖子妤完美肩頸比例展現，再加上服裝上鑲滿嘅珠片，令廖子妤成功閃爆全場！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@fish331）
（圖片來源：IG@fish331）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@fish331）
（圖片來源：IG@fish331）

金像獎2024｜梁雍婷禮服連環騷身材

梁雍婷以白色低胸禮服上陣，貼身嘅剪裁除咗勾勒出梁雍婷十分「有料」的上圍外，更騷埋唔科學纖腰！而且禮服的背後係露背的設計，簡直充滿睇頭！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@rachellyt）
（圖片來源：IG@rachellyt）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@rachellyt）
（圖片來源：IG@rachellyt）

金像獎2024｜吳冰婚紗主題騷纖腰

首次出席金像獎嘅小薯茄成員吳冰（阿冰），以一身純白禮服登場，睇落有啲似婚紗嘅服裝喺腰部的位置仲有大片鏤空的設計，大騷纖腰之餘，仲貼切埋阿冰入圍電影《一人婚禮》嘅主題！

金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@sabrinapingping_）
（圖片來源：IG@sabrinapingping_）
金像獎2024 紅地毯 （圖片來源：IG@sabrinapingping_）
（圖片來源：IG@sabrinapingping_）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@yoyokwans、大會提供，IG@stboo、IG@jenniferyuuu、IG@kayechau、IG@sabrinapingping_、IG@fish331、IG@rachellyt、IG@michellewsn、IG@pantherchan、ViuTV截圖、IG@kaytse、IG@sammi_chengsauman、IG@kellyhlin、IG@yuwei5858

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