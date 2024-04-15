金像獎2024｜一文睇清女星14位靚爆造型 楊偲泳鄧麗欣「胸狠」上陣鬥搶fo
金像獎2024｜楊偲泳「胸狠」登場極吸睛
楊偲泳（Rneci）昨日以金色低胸連身禮服出場，服裝除咗露出香肩外，仲有少少露腰設計，不過點都唔及Renci谷到盡的上圍吸睛！
金像獎2024｜鄧麗欣真空上陣騷事業線
鄧麗欣（Stephy）昨晚的服裝可謂十分有驚喜！向來行保守路線嘅Stephy以激罕的性感造型示人，更挑戰真空上陣，性感指數爆燈！
金像獎2024｜林明楨性感騷螞蟻腰
身材向來十分出眾嘅林明楨以白色薄紗禮服出場，雖然今次嘅服裝照舊行性感路線，不過小露事業線都比唔上腰部鏤空大騷螞蟻腰吸引！
金像獎2024｜余香凝貼身禮服騷S型曲線
首度封后的余香凝以金色貼身禮服上陣，雖然行地毯嘅禮服只係小露香肩及美背，但係S型身材就十分出眾！而余香凝封后時的服裝就超級進取，禮服低胸嘅設計仲大方騷埋事業線！
金像獎2024｜衛詩雅大方騷長腿
衛詩雅的禮服可謂設計感十足！除咗小deep V騷澎湃身材外，短款的裙擺仲將衛詩雅的長腿完美展現，養眼程度爆燈！
金像獎2024｜周家怡暗藏睇頭
周家怡嘅服裝睇落密密實實，但其實背後暗藏睇頭！雖然身前嘅設計包到上頸，但其實背後原來露出大片白滑美背，再加上禮服超高衩嘅設計，完美展現周家怡殺食的長腿！
金像獎2024｜陳蕾大露背極有誠意
喂然陳蕾行紅地毯時的禮服夠晒亮眼，但係就絕對唔夠頒獎時的服裝吸睛！陳蕾頒獎時換上一套大露背的禮物，狂騷骨感美背，超級有誠意！
金像獎2024｜謝安琪大玩復古風
謝安琪以一身黑色鬆身禮服現身，雖然今次密密實實，但係謝安琪就在瀏海的設計上作出新嘗試，真係髮型就夠晒搶fo！
金像獎2024｜鄭秀文大玩透視裝
鄭秀文向來出席金像獎的禮服都非常有睇頭，今年Sammi以黑色貼身長裙出場，除了大騷健身後fit爆的成果外，上身的部分更大玩透視，黑色的bra top若隱若現超級有睇頭！
金像獎2024｜林熙蕾跌膊禮服性感爆燈
林熙蕾以一身帶有薄紗的黑色低胸禮服登場，而且服裝仲有修身的設計，呈現出林熙蕾完美的線條，完全係性感不減當年！
金像獎2024｜王丹妮仙氣造型勁搶fo
王丹妮的禮服可謂細節天花板！低胸的服裝除咗小露性感外，腰部鏤空的設計仲騷埋王丹妮fit到漏嘅纖腰，仙氣得嚟又夠晒出眾！
金像獎2024｜廖子妤貴氣look閃到爆
廖子妤（Fish）的禮服貴氣十足，墨藍色露肩低胸禮服將廖子妤完美肩頸比例展現，再加上服裝上鑲滿嘅珠片，令廖子妤成功閃爆全場！
金像獎2024｜梁雍婷禮服連環騷身材
梁雍婷以白色低胸禮服上陣，貼身嘅剪裁除咗勾勒出梁雍婷十分「有料」的上圍外，更騷埋唔科學纖腰！而且禮服的背後係露背的設計，簡直充滿睇頭！
金像獎2024｜吳冰婚紗主題騷纖腰
首次出席金像獎嘅小薯茄成員吳冰（阿冰），以一身純白禮服登場，睇落有啲似婚紗嘅服裝喺腰部的位置仲有大片鏤空的設計，大騷纖腰之餘，仲貼切埋阿冰入圍電影《一人婚禮》嘅主題！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！