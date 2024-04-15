金像獎2024｜爾冬陞親揭頒獎機制係小圈子選舉：一定有感情或者偏好

《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮已圓滿舉行，除了一眾頒獎嘉賓和得獎者外，主席爾冬陞在頒獎禮上的表現也備受關注，而今屆由他監製的電影《白日之下》和《年少日記》，最終連掃最佳女主角及最佳男、女配角三個演員大獎及新晉導演獎，亦引起不少網民熱議。