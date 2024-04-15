金像獎2024｜爾冬陞親揭頒獎機制係小圈子選舉：一定有感情或者偏好
爾冬陞親解《金像獎》頒獎機制：樹敵太多好難攞到獎
爾冬陞曾先後憑電影《新不了情》、《旺角黑夜》獲頒發金像「最佳導演」、「最佳編劇」獎項，他至今已連續做了8年《金像獎》協會主席，頒獎禮前他接受Now爆谷台採訪，解釋過《金像獎》的頒獎機制好複雜，難以做到百份百公正，他直言：「金像獎係一個小圈子，呢個係『工業獎』，首輪有1,700個選票，有冇感情、想法或者偏好，一定有！事實上亦有論資排輩嘅情況出現。」
爾冬陞續說：「有啲影帝影后攞獎嗰部電影，唔係佢表現得最好嗰部，但佢哋被提名過好多次，會有鼓勵分或者同情分，例如劉青雲提名七次先攞到影帝（2007年憑電影《我要成名》首次奪得），我覺得佢前面一早應該攞到。仲有除咗論資排輩之外，樹敵太多亦好難攞到獎，因為冇人肯投畀你，例如專業精神獎，就算佢敬業樂業，佢都要畀人接受先得。」
姜大衛《白日之下》首奪最佳男配角感謝爾冬陞
姜大衛憑藉電影《白日之下》奪得最佳男配角獎，當林熙蕾宣讀出姜大衛的名字時，全場觀眾立刻起立，鏡頭更捕捉到爾冬陞笑容滿面地興奮揮手。姜大衛在致辭中提到，他與秦沛都曾參與爾冬陞執導或監製的作品，仲要一個做癲的、一個做傻的，最終都同樣獲得了最佳男配角的殊榮，他又透露今年是他與太太李琳琳結婚50周年，他決定將這份榮耀獻給愛妻，作為他們共同生活半世紀的紀念。
姜大衛三兄弟獲獎無數
秦沛、姜大衛和爾冬陞三位為圈中出名的三兄弟，演員嚴化和紅薇先後誕下秦沛和姜大衛。直至嚴化離世後，紅薇帶著秦沛和姜大衛改嫁製片人爾光，並誕下導演爾冬陞。三兄弟多年來獲獎無數，大哥秦沛就兩度獲得香港金像獎「最佳男配角」的殊榮，電視方面亦曾獲得TVB」我最喜愛的電視角色」、「我最喜愛的實力非凡男藝員」及「萬千光輝演藝大獎」，三弟爾冬陞亦先後勇奪金像獎的「最佳導演」和「最佳編劇」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！