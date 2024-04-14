金像獎2024｜一文睇清紅地毯搶fo造型 楊偲泳谷到盡 鄧麗欣透視有睇頭！

《第42屆香港電影金像獎》是本港電影屆每年的盛事，觀眾們除了關注各獎項的得主外，演員們行紅地毯時嘅服裝同樣都係討論度極高的部分！以下將會為大家整理紅地毯的盛況，齊齊欣賞今日到底係時裝災難，定係爭豔鬥麗的紅地毯啦！