金像獎2024｜一文睇清紅地毯搶fo造型 楊偲泳谷到盡 鄧麗欣透視有睇頭！
楊偲泳谷到盡大方騷半球
楊偲泳今日以戰鬥格上陣，以低胸造型出場的Renci除咗露出香肩以及纖腰外，仲大方騷埋極深事業線，谷到盡上陣超級有睇頭！
小薯茄Grad Din樣孖住做主持
今日的紅地毯盛況除了有ViuTV的直播外，小薯茄的童童、程人富以及朱Mic則是大會網絡直播平台的主持！首次出戰金像獎主持3人今日的服裝以黑色為主，不過就充滿Gran Din嘅feel！
陳蕾Minecraft漸變造型
陳蕾今日以表演及頒獎嘉賓的身份出席，打頭陣的陳蕾以黑金色禮服出場，裙擺仲係透視設計，令一對長腿若隱若現！不過陳蕾的禮服就佈滿咗亮片，遠睇超有Minecraft feel！
劉嘉玲金龍蝦造型同葉德嫻撞款！時裝界向港產片致敬！
今晚金像獎頒獎典禮第一個頒獎嘉賓劉嘉玲，在紅地毯上白色長裙十分霸氣，到頒獎台上作一出場就引起網民哄動，事關劉嘉玲身穿一身黑色晚裝，胸前卻有一大隻金龍蝦吊墜，非常搶眼，與王晶電影《與龍共舞》中葉德嫻的造型不謀而合，據知該隻金龍蝦在時裝界大有來頭，是貴為意大利高級品牌 Schiaparelli在巴黎時裝周展出2024年春夏系列設計作品。
吳冰婚紗造型夠貼題
小薯茄嘅吳冰（阿冰）今次亦有提名，今日阿冰就以全白禮服登場，符合返電影《一人婚禮》的主題。阿冰的禮服更以腰部鏤空的設計示人，大騷纖腰夠晒搶fo！
余香凝超貼身禮服騷S型身材
今年提名影后的余香凝今日的造型超級搶fo，產後急速收身的余香凝以金色超貼身禮服出場，大騷S型的魔鬼身材！
謝安琪復古髮型超衝擊
獲提名「最佳女主角」的謝安琪今日以黑色露肩禮服登場，不過禮服就未能凸顯謝安琪的身材，反而意外騷咗粗手臂！不過服裝都唔夠謝安琪的髮型搶fo，半圓形瀏海簡直係無法超越！
伍詠詩大露背唔夠陳湛文搶fo
提名「最佳女主角」的伍詠詩今日就以戰鬥格登場，除咗胸前的deep V設計之外，背後的大露背可謂十分有睇頭！不過伍詠詩的風頭就被身旁的陳湛文完美搶走，皆因網民齊齊搞笑表示佢今日嘅髮型係用嚟增高！
周家怡全黑造型極密實
周家怡今日以黑色貼身禮服出場，而周家怡今日的造型就相當保守，禮服竟然包到上頸！不過周家怡亮面的長裙喺太陽光之下就頗有垃圾袋feel……
鍾雪瑩Deep V冇睇頭
同樣提名「最佳女主角」的鍾雪瑩今日以極deep V造型登場，不過就似乎差咁啲睇頭，而且略為奔放的髮型都似足被風吹亂咁……
袁澧林睡裙圍裙mix & match
袁澧林今日的造型十分casual，修身禮服睇落又似睡裙又似圍裙，配埋手臂位置的花邊設計，似去郊遊多過似參加頒獎禮！
王丹妮仙氣硬撼楊偲泳
雖然楊偲泳谷到盡登場，但係一同現身的王丹妮都完全唔輸蝕！王丹妮今日以線條感極強的禮服，除咗小露香肩外，腰部位置仲有鏤空的設計，十分優雅！
鄧麗欣林明禎前後鬥有睇頭
鄧麗欣與林明禎孖住齊齊現身紅地毯，今日2位以一黑一白的禮服登場，不過鄧麗欣就相當進取，身前極大部分的透視設計再加上真空上陣，相比起林明禎小露事業線的服裝可謂超級搶fo！而且2位的禮服背後都係大露背，真係前後都勁有睇頭！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！