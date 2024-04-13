香港電影金像獎2024︱一文看清去年影后鄭秀文近況！病愈復出越戰越勇

《香港電影金像獎2024》將於今個星期日（14日）於香港文化中心舉行，在新一年影帝影后出爐前，網民都非常關注到底去年影帝影后得主劉青雲和鄭秀文近況如何。去年在第十次入圍金像獎後，終於勇奪影后寶座的鄭秀文在獲獎後即刻中招，並因為身體狀況而令演唱會延期足足一年，不過近日Sammi終於病愈，更越戰越勇，回復最佳狀態！