香港電影金像獎2024︱一文看清去年影后鄭秀文近況！病愈復出越戰越勇
影后鄭秀文獲獎後即病到失聲
至於去年在第十次入圍金像獎後，終於奪得最佳女主角的鄭秀文就在獲獎後一個月確診，康復後依然有聲沙、咳嗽等症狀。去年Sammi出席公開活動時，就向傳媒大呻因失聲感到焦慮：「有時候會擔心到瞓唔著，夜晚又會咳啦，有時候都唔係好想講嘢。」不過幸好有老公許志安照顧：「其實比較辛苦係安仔，因為我成日夜晚咳，要斟茶遞水，要拍痰，有兩、三晚咳到好手忙腳亂，又要睇急症，大家都冇覺好瞓。（咁佢會唔會擔心你情況呀？）佢都擔心，因為佢係最睇到我嘅狀況，我而家化曬妝好似好正常咁，但夜晚喺屋企就好辛苦，咁呢啲冇辦法，一定就係枕邊人受㗎啦。」
演唱會一度取消 落力做Gym修養1年
鄭秀文在康復後因聲沙咳嗽以及體力下降等後遺症，而決定將原定於去年7月的13場演唱會延期，不過當時因為演唱會取消公告和退票安排公佈得太遲，有內地歌迷未能及時取消行程，部分受影響的內地歌迷更在社交平台發文提出控訴，自嘲「被鄭秀文騙來香港」。至於鄭秀文身體方面，Sammi在修養期間經常落力做Gym健身，經常在社交平台大曬肌肉，網民都笑指Sammi。
Sammi病癒拍廣告 超Fit大曬Deep V好身材
一直有觀眾緣又深受各大品牌喜愛的Sammi，近日又有最新廣告片上架，廣告片中可見病愈的Sammi狀態大勇，穿上超Deep V晚裝示人。曾經自封為「長平公主」的Sammi，今次廣告中卻不再平板胸，而心口都有少少肉地，又靚又迷人！
回顧鄭秀文勇奪金像獎影后感言：
去年是鄭秀文第十次入圍金像奬，賽前她已被譽為得獎呼聲最高的影后候選人，宣布得獎後，Sammi含淚講得獎感言：「其實最佳女主角呢個獎，對我嚟講從來都類似係遙不可及，又覺得只係一步之遙，喺咁多年其實我諗得最多唔係幾時或者點樣先可以得到呢個獎，而係點樣先可以喺演技上面有一個提升或者兌變。我想講其實由被人認定我係一個喜劇演員，到轉去做正劇，我所花嘅功夫、所行嘅路、遇到嘅好多困難同沿途上嘅不被認同，嚟到今日，我好感激《流水落花》嘅導演賈勝楓，由一開始就矢志不移咁相信我可以演繹呢個角色，亦都好多謝監製、編劇、戲入面好多演員，多謝整個團隊。」
Sammi又提及已離世的父親：「好多謝我喺天上嘅父親，我爸爸好鍾意藝術，佢曾經講過我每一次演出或者我投身藝術嘅工作，都好似圓咗佢畢生嘅夢咁，我好希望我攞呢個獎能夠喺你藝術嘅平台上面，拼湊出更美麗嘅拼圖，好多謝媽咪，我知道你喺電視機前面睇緊我，多謝我三個家姐，多謝我細佬，特別多謝我弟弟，因為佢由細到大都比我成熟，喺好多事情上，佢都用佢嘅智慧無條件去幫助我、扶助我，幫我解決好多嘅困難。」
Sammi續說：「我想同天下間有夢想嘅人講一聲：追尋夢想嘅路途係好困難重重，但我好想你記住我呢一刻，記住我攞獎呢個畫面，因為夢想係留畀永遠唔放棄同埋堅持嘅人，記住呢個畫面，係送畀天下間有夢想嘅人！最後我要多謝上帝，我要將今日嘅榮耀頌讚歸畀上帝！我要感謝你，冇畀一路順我，令懂得謙卑柔和，但我今日柔和唔到啦，我真係好開心呀，我今日終於唔使坐喺台下默默咁陪步，我係衝線走過啦，多謝你哋！」最後她更High爆學修哥胡楓哼出「你知不知道，知不知道，我等到花兒也謝了」，引來全場掌聲不斷。
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