金像獎2025｜一文睇清各大性感造型 許恩怡中門大開上陣力爭影后
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《第43屆香港電影金像獎》將於今晚假香港文化中心大劇院舉行，作為電影業界一年一度嘅盛事，唔少演員都落足心機盛裝出席，以下將會為各位整理今日紅地氈嘅各大性感造型，睇吓邊位率先喺紅地氈跑出！
談善言小露性感上陣
憑電影《虎毒不》首度角逐金像影后嘅談善言今日以黑色平口禮服出場，小露香肩同鎖骨，而且禮服嘅下擺仲有黑色透視設計，認真高貴爆燈！
盧慧敏透視裝大露背夠搶fo
模特兒出身嘅盧慧敏（Amy）身型向來fit到爆，今日Amy就以一身黑色透視裝示人，而且服裝嘅背後仲有大露背設計！雖然服裝今次配長褲上陣，但係Amy高挑嘅身形已經夠曬搶fo！
許恩怡中門大開力爭影后
憑電影《久別重逢》獲提名影后嘅21歲許恩怡今日以中門大開嘅禮服登場，被封為「國民初戀」嘅許恩怡除咗年紀輕輕獲提名影后備受關注外，今日就連造型都話題十足！
王丹妮貼身禮服上陣騷S型身材
王丹妮今日以香檳金禮服性感出場，而且禮服仲有唔少透膚部分，配埋超貼身設計，將S型身材完美展現，吸睛到爆！
谷祖琳Deep V裝震撼登場
憑電影《爸爸》獲提名最佳女配角嘅谷祖琳今日以Deep V造型禮服現身紅地氈，谷到盡上陣嘅谷祖琳無論咩角度出鏡都引來超多網民激讚！
謝咏欣變花仙子仙氣登場
於上屆金像獎獲得最佳新演員嘅謝咏欣今日仙氣十足登場，平口禮服配花花拖尾設計更令謝咏欣似足花仙子，簡直係一出場已經吸引曬全場關注！
楊偲泳側身畫面勁立體
今日以嘉賓身份現身嘅楊偲泳雖然禮服較去年密實，但係服裝嘅貼身設計就完全擋唔住震撼身材，側身出鏡時嘅畫面簡直係立體到爆！
撰文：東方新地圖片來源：直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期