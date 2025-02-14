金像獎2025｜《破·地獄》大豐收入圍18個提名 最佳電影呼聲最高
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《第43屆香港電影金像獎》今日公佈了入圍名單，其中《破·地獄》大豐收入圍18個提名，包括最佳電影、最佳男女主角、最佳男女配角等，成為今屆提名的最大贏家！
《破·地獄》大豐收入圍18個提名
電影《破·地獄》上映後不但衝破1億4500萬票房，在《第43屆香港電影金像獎》中更入圍18項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳編劇、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作射擊、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果和最佳視覺效果，成為今屆金像獎提名的最佳贏家。
票房口碑雙豐收 「最佳電影」呼聲最高
至於「最佳電影」方面，就有《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》、《爸爸》、《看我今天怎麼說》和《從今以後》入圍。5套入圍作之中，《破·地獄》票房成績最好，上映以來突破1億4500萬，成功打破上一屆《金像獎》最佳電影《毒舌大狀》所創下的歷史上最高票房紀錄，成為港產片票房冠軍。不少網民都認為《破·地獄》最有機會奪得「最佳電影」的寶座。
許冠文、衛詩雅再獲提名爭影帝影后
影帝影后方面，《破·地獄》就有許冠文和衛詩雅獲提名。衛詩雅在第四十二屆金像獎曾經憑《不日成婚2》首次提名金像獎最佳女主角，今次憑《破·地獄》再獲提名，將與許恩怡、談善言、鐘雪瑩和區嘉雯一起爭奪影后的寶座。
至於許冠文早在1982年憑《摩登保鑣》獲得香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮，成為香港首位「金金像影帝」，並在第四十二屆金像獎憑《風再起時》獲得「最佳男配角」。今次許冠文在《破·地獄》完美演繹出「Hello文」一角，令其成為今屆影帝的大熱門之一。
4位角色齊齊獲提名男女配角
至於男配、女配方面，《破·地獄》就有四位演員包括秦沛、朱栢康、韋羅莎、梁雍婷一起入圍男女配角。其中朱栢康曾經多次透露想攞最佳男配角，今次終於獲提名，朱栢康都興奮表示好感恩亦好感動，希望到時候有機會再台上再次向大家道謝。有份獲最佳女配角提名的韋羅莎，亦激動表示很開心能夠獲得提名，在看直播時得悉自己獲提名，更加忍不住默默流淚！
圖片來源：《破·地獄》資料或影片來源：原文刊於新假期