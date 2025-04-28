金像獎2025｜盤點17句現場金句 劉嘉玲高質點評影帝 郭富城翻白眼表情成焦點

《第43屆香港電影金像獎》4月27日圓滿落幕，在典禮上除了影帝影后殊榮花落誰家讓人期待之外，得獎人的感言發表一直是頒獎禮的亮點。就讓我們回顧一下昨晚得獎感言同嘉賓頒獎講稿，有一些感言令人感動，有一些讓觀眾忍不住大笑！