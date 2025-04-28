金像獎2025｜盤點17句現場金句 劉嘉玲高質點評影帝 郭富城翻白眼表情成焦點
金像獎2025提名｜影帝影后提名名單5強預測 網民投選呢位大熱
「你哋班後生仔，記得叫聲嘉玲姐」-劉嘉玲
劉嘉玲去年劉嘉玲以 「龍蝦裝」頒發影帝獎項引發不少熱議，今年換上白色戰衣，一上台已被台下叫：「又係你嘅？」她就指自己被主席叫來頒最佳男主角：「我的確對最佳男主角眼光獨到，嚟緊呢幾年都係我負責頒，所以你哋班後生仔，記得叫聲嘉玲姐！」
「太靚仔有時好阻礙你演技。」-劉嘉玲
劉嘉玲在台上逐一評點入圍影帝，妙語連珠的講稿笑點十足。她問郭富城是否知道自己的缺點，郭富城坦言不知，她接著說：「你冇缺點！即係你係完美嘅！城城，我話畀你聽，你身上有個缺點，就係太靚仔啊！太靚仔有時好阻礙你演技。」郭富城聽後一臉意外，先是誇張翻白眼，隨後綻放笑容，與劉嘉玲隔空逗趣互動，展現兩人深厚友情，台下笑聲不斷。
「梁朝偉好在係佢唔知自己好靚仔」-劉嘉玲
之後有把聲音向劉嘉玲說：「梁朝偉都靚仔喎！」劉嘉玲即回應「係啊」，說到老公，她馬上表示：「梁朝偉真係好靚仔！但梁朝偉呢好在係佢唔知自己好靚仔！同埋佢都唔係好介意自己係咪好靚仔。」
「搞到你依家咁殘？哦，你個台唔玩啦？」-劉嘉玲
下一位點評的就是游學修，嘉玲姐毫不留情：「我前幾年見你都係青靚白淨，你呢幾年遇到咩事？搞到你依家咁殘？哦，你個台唔玩啦？」之後叫你想清楚自己的方向再繼續向前行，但唔好試，要認真做，抽埋《試當真》呢個名！
「（林峯）人Chok、歌精、舞勁」-劉嘉玲
劉嘉玲最後點評埋林峯：「係呀，你好呀，佢哋話你呢，人Chok、歌精、舞勁（林峯雙手合十，尷尬微笑）佢哋話㗎吓，（呢個時候全場拍掌），計我話呢做返自己，繼續chok落去！」不少網友大讚劉嘉玲嘅影帝頒獎講稿有如金像編劇級數，句句抽水抽到極致，仲暗寸王晶批評姜濤 「人肥歌雞舞賤」呢句，短短5分鐘花生指數爆燈！
「多謝你哋畀我咁安全嘅堡壘，畀我去追夢。」-衛詩雅
衛詩雅封后一刻，台下「阿哥」朱栢康比她哭得更厲害：「阿哥，我哋得咗喇！多謝屋企人、爸爸媽媽、老公，多謝你哋畀我咁安全嘅堡壘，畀我去追夢。」
「我好幸運遇見呢程車上每一位。」-衛詩雅
衛詩雅感激一眾《破。地獄》團隊。「不如好好珍惜呢程車嘅每一個畫面，我好幸運遇見呢程車上每一位，今日呢個鼓勵會令我不斷鞭策自己，我係演員衛詩雅。」
「多謝嗰一位爸爸！」-劉青雲
劉青雲憑電影《爸爸》第4度封帝：「多謝太太，特別特別多謝爸爸（感觸），多謝嗰一位爸爸！」
「嚟緊就由新人帶領香港電影走出新一步，呢個係我最想講。」-古天樂
《九龍城寨之圍城》奪最佳電影 共奪9獎成全晚大贏家，「龍捲風」古天樂向大家講：「唔想喺完結片尾時候先見到新人個名，嚟緊就由新人帶領香港電影走出新一步，呢個係我最想講。」
「我1989年拜師，夢想成為香港電影嘅一份子，我都算係香港電影人喇！」-谷垣健治
「多謝谷德昭導演，佢係我阿叔。」-谷祖琳
「我有這兩位傑出的表好朋友，也是我的終身成就。」-林青霞
久未露面的林青霞現身頒獎給徐克、施南生：「我有這兩位傑出的表好朋友，也是我的終身成就。」
「將一切榮耀歸於上帝」-朱栢康
朱栢康爆喊奪得「最佳男配角」成為全晚最感動時刻：「將一切榮耀歸於上帝，感謝上帝一直為我唔完全嘅朱栢康開路。」
朱栢康亦多謝投票嘅同業：「事情未必一帆風順，但主嘅恩典夠用，香港電影加油！」
「鍾意電影嘅個個都癡線㗎！」-張家輝
「蔡辛強夫妻」張家輝、陳法拉齊齊以《贖夢》造型現身，投入戲中角色！張家輝道出電影人真相：「鍾意電影嘅個個都癡線㗎！」
「哦～劉俊謙嚟。咁樣衰嘅」-張家輝（蔡辛強）
陳法拉：「咦，Dr Man喎」，張家輝爆笑說：「哦～劉俊謙嚟。咁樣衰嘅！」
「呢套戲係我人生比較差嘅時候寫。」-陳茂賢
《破。地獄》的陳茂賢與鄭緯機榮獲最佳編劇獎。陳茂賢在台上感言：「多謝老闆楊受成博士，多謝你畀我開一部咁冷門嘅戲，多謝一眾奮不顧身嘅演員，呢套戲係我人生比較差嘅時候寫。」
「好多人話一生人等一個角色，但編劇一個角色都等一個人。」-陳茂賢
陳茂賢更言：「好多人話一生人等一個角色，但編劇一個角色都等一個人。」此番真摯話語感動全場，台下的梁雍婷與衛詩雅已淚流滿面，場面動容。
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衛詩雅憑《破‧地獄》奪金像獎影后台上喜極而泣 老公台下哭成淚人
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