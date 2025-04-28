金像獎2025｜陳法拉零包袱獲封歷來最佳頒獎嘉賓 完騷即轉素顏小背心look趕返美國

43歲陳法拉近日特意由美國返港，參加《第43屆香港電影金像獎》，奪得「最佳衣著獎」嘅陳法拉在頒獎禮中，更重現電影《贖夢》中飾演嘅角色「紀慧玲」兼擔任頒獎嘉賓，火速引起網民熱議。除咗零包袱出場搶fo到爆外，陳法拉在台上投入嘅表現更獲網民封為歷來最佳頒獎嘉賓！