金像獎2025｜陳法拉零包袱獲封歷來最佳頒獎嘉賓 完騷即轉素顏小背心look趕返美國
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43歲陳法拉近日特意由美國返港，參加《第43屆香港電影金像獎》，奪得「最佳衣著獎」嘅陳法拉在頒獎禮中，更重現電影《贖夢》中飾演嘅角色「紀慧玲」兼擔任頒獎嘉賓，火速引起網民熱議。除咗零包袱出場搶fo到爆外，陳法拉在台上投入嘅表現更獲網民封為歷來最佳頒獎嘉賓！
金像獎2025｜陳法拉零包袱出場獲封歷來最佳頒獎嘉賓
陳法拉與張家輝以電影《贖夢》嘅角色出場，負責頒發「最佳編劇」獎項，陳法拉更以戲中造型赤腳上台，一出場即獲全場掌聲！二人在頒獎時，都一直全程投入代入角色「蔡辛強」和「紀慧玲」，相當專業。久未露面嘅陳法拉更被網民封為歷來最佳頒獎嘉賓：「玩得好盡，鞋都除埋」、「預先頒咗個最佳衣著獎畀佢先，唔係人地以為佢本身呢個造型出席典禮」、「得獎者一路講，佢地兩公婆一路繼續入戲！」、「法拉好專業，好細心，本嚟扮到靚靚，為咗頒獎特登破壞造型，個頭就應該係假髮，但個妝容特登整化晒！」
金像獎2025｜陳法拉完騷即轉小背心look趕飛機
昨日驚喜現身頒獎禮嘅陳法拉完騷後就轉以小背心look示人，並於機上發文透露自己為趕上飛返美國嘅飛機在機場狂跑，兼再次感謝大會邀請自己出席典禮。陳法拉曬出在機上嘅照片已經卸去妝容，清純樣出鏡嘅陳法拉更獲唔少網民力讚十分凍齡，就算已經係2孩之母都完全睇唔出真實年齡！
撰文：東方新地圖片來源：ig@viu1hk、ig@falachenfala、直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期