金像獎2026｜頒獎禮大玩KISS CAM 古天樂反差萌爆發 凌空嘟嘴狂親三女神

第44屆香港電影金像獎今晚（4月19日）於香港文化中心隆重舉行，本應莊嚴肅穆的頒獎典禮竟然變成大型「失控」現場！先有江𤒹生（AK）被讀錯名變成「江畢生」，全場爆笑；接著突然出現KISS CAM環節，影壇大佬爾冬陞、洪金寶當眾「HeHe」，古天樂更玩到癲，凌空嘟嘴狂親三大女神，夠曬好玩！