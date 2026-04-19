金像獎2026｜頒獎禮大玩KISS CAM 古天樂反差萌爆發 凌空嘟嘴狂親三女神
金像獎大玩KISS CAM爾冬陞洪金寶當眾親嘴
當江𤒹生（AK）與姜濤、Lokman一同出場頒發「視覺效果獎」時，大會突然安排KISS CAM環節，鏡頭首先捕捉到金像獎主席爾冬陞和洪金寶！兩位影壇大佬被拍到後，爾冬陞竟然主動湊近洪金寶作狀親吻，場面爆笑到不行！要知道這兩位都是香港電影界的重量級人物，平時給人的印象都相當嚴肅專業，但在KISS CAM的「威逼」下，竟然如此配合演出，完全顛覆了大家對他們的既有印象。現場觀眾看到這一幕都忍不住大笑，連台上的頒獎嘉賓都被逗樂了。
衛詩雅老公強勢獻吻 害羞人妻秒變小女人
KISS CAM的第二組「受害者」是衛詩雅和她的老公，平時在螢幕前總是自信滿滿的衛詩雅，面對突如其來的鏡頭竟然顯得非常害羞！一開始她還有些猶豫，但在老公的主動攻勢下，最終還是乖乖為老公獻上香吻。這個甜蜜的畫面讓現場觀眾發出陣陣「嘩」聲，網民事後也紛紛大讚：「衛詩雅好可愛，平時咁強勢，原來都有小女人嘅一面」、「佢老公好主動，睇得出平時好錫老婆」。這對夫妻的恩愛互動，為嚴肅的頒獎典禮增添了不少溫馨氣氛。
古天樂反差萌爆發 凌空嘟嘴狂親三女神
最精彩的當然是古天樂的表現！當KISS CAM鏡頭掃到他和宣萱、郭羨妮、滕麗明時，古仔完全沒有尷尬，反而玩得比任何人都要瘋！他竟然凌空嘟嘴，逐一「親」向三位女神，那個認真又搞笑的表情，完全展現了他的反差萌魅力。要知道古天樂平時給人的印象都是型男硬漢，但在這個突發環節中，他的幽默感和配合度完全超出大家預期。現場觀眾看到這一幕都笑到不行，連三位女神都被他的搞笑舉動逗樂了，氣氛相當歡樂。
網民熱議金像獎典禮新玩法
這次金像獎的KISS CAM環節完全出乎所有人意料，將原本嚴肅的電影頒獎典禮變成了大型綜藝節目。網民事後紛紛留言討論：「今年金像獎好好睇，有驚喜又有笑料」、「KISS CAM呢個環節真係估唔到，但好好玩」、「古仔真係好配合，完全冇包袱」。也有網民認為這種安排很新鮮：「金像獎都要與時並進，加啲互動元素都幾好」、「睇到啲大佬咁配合，覺得佢哋都好可愛」。不過也有部分觀眾認為在如此正式的場合安排這種環節略顯突兀，但整體反應還是以正面為主。