金像獎2026|【不斷更新】紅地毯直擊！王丹妮高貴優雅微露事業線 Ali李佳芯deepV上陣
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全城矚目的第44屆香港電影金像獎於今日2026年4月19日假香港文化中心隆重舉行，這個影壇年度盛事吸引一眾電影人、頒獎者、提名演員及幕後工作者盛裝出席。下午4時30分開始，眾星雲集踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，為晚上7時30分的頒獎典禮揭開華麗序幕。ViuTV 99台將全程直擊紅地氈盛況及頒獎典禮，觀眾亦可透過YouTube直播連結同步收看這場影壇盛事。
網紅主持陣容空降紅地氈引爆話題
今年金像獎紅地氈最大驚喜莫過於全新主持陣容的登場，大會破天荒起用5位新面孔擔任主持工作，當中包括身兼演員及主持的吳肇軒，以及KOL筆華棋（Matt Chung）。更令人意外的是，大會同時啟用3位全新主持「葵芳」Kay蔡蕙琪、Angelina趙君瑜及連花（KaLin），這個史無前例的安排立即成為網民熱議焦點。有網民質疑傳統影壇盛事為何要起用網紅主持，擔心專業水準會否受到影響，但亦有聲音認為注入新血有助吸引年輕觀眾關注。
金像獎2026|網紅主持陣容
金像獎2026|ViuTV主持強尼 沈殷怡
金像獎2026|陳蕾鄧濤
金像獎2026|王丹妮deepV上陣
金像獎2026|邱彥筒 李芯駖
金像獎2026|張繼聰 Ali李佳芯
最佳新演員提名的Ali現身金像獎紅地氈，deepV上陣畫面吸睛！
圖片來源：Youtube@香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards資料或影片來源：原文刊於新假期