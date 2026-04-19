金像獎2026|【不斷更新】紅地毯直擊！王丹妮高貴優雅微露事業線 Ali李佳芯deepV上陣

全城矚目的第44屆香港電影金像獎於今日2026年4月19日假香港文化中心隆重舉行，這個影壇年度盛事吸引一眾電影人、頒獎者、提名演員及幕後工作者盛裝出席。下午4時30分開始，眾星雲集踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，為晚上7時30分的頒獎典禮揭開華麗序幕。ViuTV 99台將全程直擊紅地氈盛況及頒獎典禮，觀眾亦可透過YouTube直播連結同步收看這場影壇盛事。