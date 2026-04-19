金像獎2026｜一文看清各大「時裝災難」！新晉女演員黑唇膏嚇親人
1）蘇子茵黑唇膏造型嚇親網民
《給愛麗絲》新晉女演員蘇子茵今日踏上金像獎紅地氈，以短髮配搭黃色圍巾和黑色長裙亮相，整體造型本來尚算得體，但她選擇塗上濃烈的黑色唇膏卻成為爭議焦點。這個大膽的妝容選擇立即引起網民關注，不少人表示被這個突兀的黑唇造型「嚇親」，認為與整體造型格格不入。有網民直言「睇到眼突」，質疑造型師的審美判斷，亦有人認為新人應該選擇較為保守的造型出席如此重要的場合。
2）李芯駖透視裝遠睇似蚊網
同樣引起熱議的還有李芯駖的紅地氈造型，她選擇以透視裝配搭黑色Bra Top和短褲組合現身，這個前衛大膽的穿搭立即成為網民討論焦點。不少網民對她的造型選擇感到困惑，紛紛留言表達不滿，「啲衫好唔掂」、「咩衫黎架呢d」等負評如雪花般湧現。雖然李芯駖一直以敢於嘗試不同風格見稱，但今次的造型明顯未能獲得大眾認同，反而被網民質疑審美眼光，認為在如此正式的場合選擇過於暴露的服裝並不合適。
3）泰妹中門大開黑布遮身網民嫌衫醜
有「泰妹」之稱的楊雅文今晚穿上黑色晚裝，採用中門大開設計，僅以兩條黑布遮住重要部位，大膽程度令人咋舌。網民對泰妹的造型反應兩極，普遍認同她本身的美貌，但對服裝設計則不太滿意，留言表示「泰妹本身靚 只係件衫唔靚」、「但泰妹件衫唔好睇」。有網民更直言這套造型更適合出現在時裝週而非電影頒獎典禮，認為場合不太配合。泰妹在2025年港產動畫電影《世外》中聲演主要角色「古蘭公主」，今次能夠踏上金像獎紅地氈實屬難得機會，可惜造型選擇未能獲得一致好評。
4）陳法拉妝容顯老態 女神形象崩壞
憑《贖夢》獲得最佳女主角提名者的陳法拉，本應是當晚焦點之一，但她的妝容卻成為網民熱議的負面話題。陳法拉選擇了濃重的妝容搭配，整體造型顯得過於厚重，與她一貫的清新形象形成強烈反差。網民紛紛表示妝容「好老」、「太濃」，認為這次的造型選擇完全沒有突出她的優雅氣質，反而令人感到老態盡現。
5）連詩雅突兀現身
最令人摸不著頭腦的是連詩雅的出現，她與《像我這樣的愛情》主演陳家樂、廖子妤一起出場，但字幕上竟然沒有她的名字，令網民都覺得非常突兀。作為並非該電影主要演員的連詩雅，為何會與主演一同現身紅地氈，成為今日一大謎團，這個安排確實令人感到困惑不已。
6）梁雍婷真空上陣走光邊緣 外套救場
梁雍婷的造型同樣引起爭議，她選擇真空上陣，胸前只有兩塊布料遮擋，走在走光的邊緣。網民對此評價相當直接：「唔優雅」、「非常直接」、「太過火啦」。不過梁雍婷聰明地加上了一件外套，相比起其他「災難造型」，至少在安全性方面做得比較好。有網民表示：「起碼有件外套，比其他人安全啲」、「都算有少少常識」。
網民熱議前衛與災難界線
面對今次金像獎的造型爭議，網民意見呈現兩極化趨勢。支持者認為年輕演員應該勇於嘗試不同風格，展現個人特色，批評網民過於保守和刻薄。但反對聲音則認為重要場合應該選擇得體的造型，過於前衛的穿搭容易搶奪電影作品的風頭，有網民更直言「唔係個個都適合做時尚icon」。這場關於時尚前衛與造型災難界線的討論，不僅反映出大眾對明星造型的不同標準，也突顯了新生代演員在建立個人形象時面臨的挑戰和壓力。