金剛自爆曾被台灣女友派帽引網民熱討 細數金剛歷任索女友
金剛送女友驚喜變驚嚇
金剛日前現身由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，大談過去一次被女友「派帽」的經歷，他憶述當時他本來正在香港工作，為給女友送驚喜，秘密飛回台灣，結果一開門就看見一個穿著背心的猛男坐在他家的沙發上，而女友則是穿著吊帶背心和熱褲，坐在房間內的床邊看雜誌。金剛指當時女友還很冷靜地問他︰「你怎麼回來了？」他當即嬲爆表示︰「這是我家！我不能回來嗎？」
女友解釋猛男只是上門送罐頭
金剛補充指當時那間屋是由他出錢租的，結果女友再問他︰「你有跟我朋友打招呼嗎？」引來金剛破口大罵，之後更一怒之下離開家門。金剛指下樓之後，他仍有待在家樓下，想等女友打電話給他，結果過了大約10分鐘，才看見那名猛男拿著一堆罐頭離開他的家。事後金剛再追問女友，女友就解釋與該名猛男在夜店中認識，並指對方只是想送吞拿魚罐頭給她，最終金剛接受不了這個解釋，選擇與女友分手。金剛指後來有聽說過他們有在一起。
即睇金剛上《小姐不熙娣》做嘉賓：
細數金剛歷任索女友：
與小嫻拍拖逾1年 被指懶散令小嫻心寒致分手
金剛與D奶失婚台灣藝人小嫻今年5月透過直播宣布分手，戀情維持1年多就結束。兩人在墾丁大街擺檔賣雞翼，兩口子人前人後都是甜美一對，閒時又會在Facebook開直播放閃，平淡又幸福的生活惹人羨慕，因此突然宣布分手惹外界質疑。直播中見到金剛情緒激動，聲淚俱下說：「我們沒有任何人做錯什麼事情，不是像其他人一樣，分手不見面或搬走東西，我們都是大人了。」又強調並非如外界所指因爭執導致分手。小嫻則相對冷靜。
早前小嫻的閨密DJ圓圓向台灣傳媒透露二人真正分手原因，矛頭直指金剛沒有上進心。曾撮合小嫻與前夫何守正的圓圓表示，不論為前夫打理生意做宣傳，或是幫金剛賣雞翼，小嫻全部都親力親為，利用自己的人脈去宣傳，但金剛性格懶散令小嫻不滿。而且她不想再以媽媽的態度對待金剛，希望他早日事業有成，經濟獨立，小嫻努力搵錢，金剛卻跟不上進度，其不上進程度令小嫻感到心寒最終導致分手。
火辣舊愛梁云菲 高調認新戀情贈慶
在金剛與台灣藝人小嫻透過直播宣布分手後，金剛E奶舊愛Nana梁云菲曾發表人畜戀言論諷刺金剛，當時她說：「我可能可以接受人畜戀，畢竟我前前男友是金剛。」金剛與梁云菲自2019年4月公開戀情，到2020年4月宣布分手，早前梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」，po出與新男友的咀嘴相贈慶。梁云菲留言大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因、是讓她能夠像個孩子般快樂的理由，亦是能接受她全部的人，並甜蜜說：「他就是我停留的理由」。
其實金剛舊愛梁云菲擁有亮麗外表、加上34E的惹火身材，受到唔少網民喜愛。她過去因參加女神選拔活動而被封「國光女神」，之後更順利進身演藝圈。梁云菲一向作風大膽豪邁，經常會在IG分享火辣靚相，福利圖多不勝數。
曾與陳蕊蕊拍拖三年
曾在《耳分高下》和《美女廚房》擔任助手「柑桔」的陳蕊蕊，同金剛拍過拖近三年，到2016年分手，兩人曾經在人前人後愛得高調，金剛仲話已經帶過蕊蕊返台灣見家長。分手時金剛話同蕊蕊經常鬧交，兩人性格不合有好多分歧，所以唔想再拖落去。
讀者留言