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金剛自爆曾被台灣女友派帽引網民熱討 細數金剛歷任索女友

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金剛早前和台灣藝人小嫻宣布分手，近日他上台灣綜藝節目《小姐不熙娣》做嘉賓時，自爆曾被台灣女友「派帽」，由於金剛將發現女友「派帽」的過程講得繪形繪聲，引來不少網民熱討，猜測這個台灣女友的身份，有網民猜測是剛同金剛分手不久的小嫻，亦有網民猜測是金剛的E奶舊愛梁云菲。

金剛送女友驚喜變驚嚇

金剛日前現身由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，大談過去一次被女友「派帽」的經歷，他憶述當時他本來正在香港工作，為給女友送驚喜，秘密飛回台灣，結果一開門就看見一個穿著背心的猛男坐在他家的沙發上，而女友則是穿著吊帶背心和熱褲，坐在房間內的床邊看雜誌。金剛指當時女友還很冷靜地問他︰「你怎麼回來了？」他當即嬲爆表示︰「這是我家！我不能回來嗎？」

金剛回歸無綫孖余思霆拍節目 爆女方大把錢唔憂做
金剛去年悄悄地「回巢」無綫，孖住余思霆在台灣拍攝全新工作體驗節目《一日打工仔》。（圖片來源：TVB 截圖）
金剛 金剛日前孖住好友小甜甜左二）現身由小S左一）主持的節目《小姐不熙娣》做嘉賓。
金剛日前孖住好友小甜甜（左二）現身由小S（左一）主持的節目《小姐不熙娣》做嘉賓。（圖片來源：[email protected]
金剛 節目中金剛大談被女友「派帽」的經歷。
節目中金剛大談被女友「派帽」的經歷。（圖片來源：[email protected]

女友解釋猛男只是上門送罐頭

金剛補充指當時那間屋是由他出錢租的，結果女友再問他︰「你有跟我朋友打招呼嗎？」引來金剛破口大罵，之後更一怒之下離開家門。金剛指下樓之後，他仍有待在家樓下，想等女友打電話給他，結果過了大約10分鐘，才看見那名猛男拿著一堆罐頭離開他的家。事後金剛再追問女友，女友就解釋與該名猛男在夜店中認識，並指對方只是想送吞拿魚罐頭給她，最終金剛接受不了這個解釋，選擇與女友分手。金剛指後來有聽說過他們有在一起。

金剛 金剛指女友問他的第二個問題︰「你有跟我朋友打招呼嗎？」更經典。
金剛指女友問他的第二個問題︰「你有跟我朋友打招呼嗎？」更經典。（圖片來源：[email protected]
金剛 金剛話接受唔到女友話對方只係上門送罐頭給她的解釋，所以兩人最後分手收場。
金剛話接受唔到女友話對方只係上門送罐頭給她的解釋，所以兩人最後分手收場。（圖片來源：[email protected]
金剛 網民對派帽畀金剛的台灣女方身份議論紛紛。
網民對派帽畀金剛的台灣女方身份議論紛紛。（圖片來源：網民留言截圖）
金剛
（圖片來源：網民留言截圖）
金剛
（圖片來源：網民留言截圖）

即睇金剛上《小姐不熙娣》做嘉賓：

細數金剛歷任索女友：

與小嫻拍拖逾1年 被指懶散令小嫻心寒致分手

金剛與D奶失婚台灣藝人小嫻今年5月透過直播宣布分手，戀情維持1年多就結束。兩人在墾丁大街擺檔賣雞翼，兩口子人前人後都是甜美一對，閒時又會在Facebook開直播放閃，平淡又幸福的生活惹人羨慕，因此突然宣布分手惹外界質疑。直播中見到金剛情緒激動，聲淚俱下說：「我們沒有任何人做錯什麼事情，不是像其他人一樣，分手不見面或搬走東西，我們都是大人了。」又強調並非如外界所指因爭執導致分手。小嫻則相對冷靜。

金剛小嫻 金剛
金剛與小嫻戀情維持1年多就結束，上星期他們開直播宣布已分手個多月。（圖片來源：[email protected]
金剛 當年有傳因小嫻天生沒有子宮，因而與何守正結束5年婚姻。
當年有傳因小嫻因不育導致離婚收場，金剛曾坦言大家有談及生育問題，他認為生小孩是上天所賜，如果想要可以去領養。（圖片來源：[email protected]_0309）

早前小嫻的閨密DJ圓圓向台灣傳媒透露二人真正分手原因，矛頭直指金剛沒有上進心。曾撮合小嫻與前夫何守正的圓圓表示，不論為前夫打理生意做宣傳，或是幫金剛賣雞翼，小嫻全部都親力親為，利用自己的人脈去宣傳，但金剛性格懶散令小嫻不滿。而且她不想再以媽媽的態度對待金剛，希望他早日事業有成，經濟獨立，小嫻努力搵錢，金剛卻跟不上進度，其不上進程度令小嫻感到心寒最終導致分手。

金剛小嫻 金剛與小嫻驚傳一個多月前已分手。
小嫻閨密爆料指金剛不上進得令對方心寒，導致二人最終分手。（圖片來源：[email protected]
金剛小嫻 墾丁街頭賣雞翼被嫌太貴！ 金剛孖女友小嫻直播哽咽淚吐辛酸史
小嫻親力親為幫金剛賣雞翼，可惜金剛不思進取，令她感到心寒致分。（圖片來源：[email protected]金剛）

火辣舊愛梁云菲 高調認新戀情贈慶

在金剛與台灣藝人小嫻透過直播宣布分手後，金剛E奶舊愛Nana梁云菲曾發表人畜戀言論諷刺金剛，當時她說：「我可能可以接受人畜戀，畢竟我前前男友是金剛。」金剛與梁云菲自2019年4月公開戀情，到2020年4月宣布分手，早前梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」，po出與新男友的咀嘴相贈慶。梁云菲留言大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因、是讓她能夠像個孩子般快樂的理由，亦是能接受她全部的人，並甜蜜說：「他就是我停留的理由」。

金剛同女友不時高調放閃，表現恩愛。
金剛同梁云菲拍拖經常高調放閃。（圖片來源：新傳媒照片庫）
近日金剛與台灣藝人小嫻宣布分手，舊愛梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」。
早前金剛與台灣藝人小嫻宣布分手，舊愛梁云菲忽然在IG高調宣布「脫單」。（圖片來源：[email protected]
金剛 梁云菲po出與新男友的咀嘴相贈慶。
梁云菲po出與新男友的咀嘴相贈慶，更大讚新男友是讓她個性變得柔軟的原因。（圖片來源：[email protected]

其實金剛舊愛梁云菲擁有亮麗外表、加上34E的惹火身材，受到唔少網民喜愛。她過去因參加女神選拔活動而被封「國光女神」，之後更順利進身演藝圈。梁云菲一向作風大膽豪邁，經常會在IG分享火辣靚相，福利圖多不勝數。

金剛舊愛梁云菲擁有亮麗外表、加上34E的惹火身材，受到唔少網民喜愛。
金剛舊愛梁云菲擁有亮麗外表、加上34E的惹火身材，受到唔少網民喜愛。（圖片來源：[email protected]
金剛 梁云菲一向作風大膽豪邁，在IG內的福利圖多不勝數。
梁云菲一向作風大膽豪邁，在IG內的福利圖多不勝數。（圖片來源：[email protected]

曾與陳蕊蕊拍拖三年

曾在《耳分高下》和《美女廚房》擔任助手「柑桔」的陳蕊蕊，同金剛拍過拖近三年，到2016年分手，兩人曾經在人前人後愛得高調，金剛仲話已經帶過蕊蕊返台灣見家長。分手時金剛話同蕊蕊經常鬧交，兩人性格不合有好多分歧，所以唔想再拖落去。

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金剛同陳蕊蕊。（圖片來源：微博@陳蕊蕊yuri）
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蕊蕊2014年出寫真，部分相片由金剛操刀拍攝，金剛更曾豪買五十本支持。（圖片來源：寫真集封面）
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陳蕊蕊同金剛拍拖期間，曾經密密接内地酒吧騷，被指撲水養家，當時金剛話唔怕畀人唱食軟飯，因為女友搵多啲錢佢自己都開心。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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金剛歷任女友都係咁火辣！（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、TVB截圖、[email protected][email protected]金剛、[email protected]_0309、[email protected]、微博@陳蕊蕊yuri、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected] DeeGirlsTalk

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