金剛自爆曾被台灣女友派帽引網民熱討 細數金剛歷任索女友

金剛早前和台灣藝人小嫻宣布分手，近日他上台灣綜藝節目《小姐不熙娣》做嘉賓時，自爆曾被台灣女友「派帽」，由於金剛將發現女友「派帽」的過程講得繪形繪聲，引來不少網民熱討，猜測這個台灣女友的身份，有網民猜測是剛同金剛分手不久的小嫻，亦有網民猜測是金剛的E奶舊愛梁云菲。