金剛回歸無綫孖余思霆拍節目 爆女方大把錢唔憂做

金剛離開無綫後轉戰台灣，與女友小嫻在墾丁大街擺檔賣雞翼，其後被網民嫌貴掀起風波。但估唔到原來金剛已經偷偷「回巢」無綫，孖住余思霆在台灣拍攝全新工作體驗節目。

文：東方新地 ｜圖：TVB 截圖、金剛 IG、余思霆 IG