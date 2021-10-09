金剛回歸無綫孖余思霆拍節目 爆女方大把錢唔憂做
文：東方新地 ｜圖：TVB 截圖、金剛 IG、余思霆 IG
金剛正式回巢無綫
曾志偉自從今初上任無綫高層後，先後邀請不少昔日合作過的好友回巢。早前有傳曾志偉邀請金剛回歸拍攝綜藝節目，但當事人未有承認傳聞，反而同台灣女友小嫻在墾丁大街擺檔賣雞翼，其後更被網民嫌賣得太貴而掀起風波。但估唔到原來金剛已經偷偷回巢無綫，孖住余思霆在台灣拍攝全新工作體驗節目。
爆女方大把錢唔憂做
金剛同余思霆首次合作節目，日前在台灣接受無綫娛樂新聞台訪問，金剛先自嘲年紀大是「傳說中的阿伯」，之後余思霆對他說：「我好細個就聽到你個名，啲人叫我要向你學習」，金剛即抵死說：「嚇死我，我以為啲人叫你小心啲金剛呢個人，好鍾意媾華姐同港姐。」之後金剛大爆余思霆「錢多唔憂做」：「其實霆霆個名我都聽過嘅，同佢合作都幾開心，因為佢係一個完全唔憂做嘅人，呢個係佢興趣嚟嘅，因為錢多得滯，所以佢就冇所謂。」余思霆即時反撃：「你咁樣講咩意思呀？我好認真工作，咁樣講好似我好Hea咁。」
街頭擺檔賣雞翼掀風波
金剛（李信樵）與台灣藝人女友小嫻（黃瑜嫻）去年認愛後在屏東定居，二人一直感情穩定，又經常在社群網站放閃晒恩愛。早前金剛同小嫻就放下藝人身段，在墾丁街頭擺檔賣雞翼搵真銀。金剛自家製的雞翼反應熱烈，生意亦不俗，往往一推出就好快賣完。最近金剛更宣布可以在網上預售，即吸引不少網友訂購，不過就惹來網民批評40元新台幣（約11.3港元）一隻雞翼賣太貴。日前二人就開直播解釋及大吐辛酸史，更一度激動落淚。
直播淚吐辛酸史
直播開始時二人先多謝大家支持，金剛透露曾經因為發現品質問題要丟棄超過600隻雞翼，每天要在40度的高溫廚房工作至少3小時，更表示內褲濕完又乾、乾完又濕。而所有貨品都是他親手製作及包裝，食材全部都全天然，堅持不加入化學食品。對於有人認為雞翼賣得太貴，金剛直言：「其實背後太多辛苦的東西，我們都沒有講，不喜歡我們的人可能覺得『怎樣，一點苦都不能吃嗎』。」他更激動得哽咽即場流下男兒淚，而在旁的小嫻亦大吐苦水：「其實沒有跳下來做，你不會知道原來做餐飲這麼辛苦」。之後小嫻亦忍不住同金剛齊齊喊，但最後二人仍感謝大家批評指教：「都沒有關係，有批評才有進步」。