金剛與小嫻宣布分手個多月結束一年戀情 聲淚俱下開Live回應：沒有人做錯事

現年41歲的金剛轉戰台灣與女友小嫻在墾丁大街擺檔賣雞翼，兩口子人前人後都是甜美一對，閒時又會在Facebook開直播放閃，平淡又幸福的生活惹人羨慕。不過，今日（5月11日）二人透過直播宣布分手，結束一年多的戀情。