金剛與小嫻宣布分手個多月結束一年戀情 聲淚俱下開Live回應：沒有人做錯事
金剛、小嫻驚傳分手 聲淚俱下開live交代
金剛與小嫻一向予人甜蜜情侶的形象，今日（5月11日）驚傳分手，但原來他們早在一個多月前已決定分手，坦言雙方個性有所差異所以選擇分手，分手後亦是朋友。金剛聲淚俱下說：「我們沒有任何人做錯什麼事情，不是像其他人一樣，分手不見面或搬走東西，我們都是大人了。」又強調並非如外界所指因爭執導致分手。
強裝甜蜜？ 小嫻：就是跟一般情侶一樣
有網民在直播期間問金剛與小嫻，以往是否刻意在人前甜蜜，小嫻解釋其實與一情侶一樣，有大家看到的甜蜜時刻，私底下也會吵架，只是沒有特別將每一件事都出post跟大家交代。
小嫻三月時曾對金剛忍無可忍
其實書小嫻今年3月42歲生日之前，她曾在Facebook揭露金剛的缺點：「再也受不了，起床腰痠背痛，翻來翻去睡不著，每次都比阿北（金剛）慢睡著，必須聽他的打呼聲，天知道他打呼若打雷」，還笑言比金剛早睡是人生目標。
小嫻天生沒有子宮 曾傳因此與前夫離婚
小嫻與前台灣籃球運動員何守正曾有過5年的婚姻，當時有傳小嫻是因為無法懷孕，不能替何家傳宗接代，因此爆出情變。不過，及後何守正姊姊當時則是跳出來反駁，表明是小嫻因為妙禪，導致夫妻失和才會與何守正關係降到冰點。而小嫻剛是17歲時因沒有來月經，才發現天生沒有子宮，而當時的老爺是中醫師，曾安慰看看喝中藥看看會不會長出來。
街頭擺檔賣雞翼曾掀風波
金剛與小嫻（黃瑜嫻）之前在屏東定居，二人一直感情穩定，又經常在社群網站放閃晒恩愛。金剛同小嫻曾放下藝人身段，在墾丁街頭擺檔賣雞翼搵真銀。金剛自家製的雞翼反應熱烈，生意亦不俗，往往一推出就好快賣完。最近金剛更宣布可以在網上預售，即吸引不少網友訂購，不過就惹來網民批評40元新台幣（約11.3港元）一隻雞翼賣太貴。早前二人更開直播解釋及大吐辛酸史，一度激動落淚。
直播淚吐辛酸史
金剛與小嫻經常開直播，他們透露曾經因為發現品質問題要丟棄超過600隻雞翼，每天要在40度的高溫廚房工作至少3小時，更表示內褲濕完又乾、乾完又濕。而所有貨品都是他親手製作及包裝，食材全部都全天然，堅持不加入化學食品。對於有人認為雞翼賣得太貴，金剛直言：「其實背後太多辛苦的東西，我們都沒有講，不喜歡我們的人可能覺得『怎樣，一點苦都不能吃嗎』。」他更激動得哽咽即場流下男兒淚，而在旁的小嫻亦大吐苦水：「其實沒有跳下來做，你不會知道原來做餐飲這麼辛苦」。之後小嫻亦忍不住同金剛齊齊喊，但最後二人仍感謝大家批評指教：「都沒有關係，有批評才有進步」。